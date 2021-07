« Avec environ 10 000 livraisons pour nos magasins chaque semaine, nous comprenons l'impact de notre flotte sur l'environnement. Nous savons que par nos propres actions, nous pouvons jouer un rôle essentiel pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction du carbone », a déclaré Brian Springer, vice-président, Opérations de transport, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Au cours des dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires afin d'atteindre notre objectif d'électrification complète de notre flotte d'ici 2030. Notre partenariat avec le groupe Daimler Trucks North America's eMobility est un élément important de cet engagement global. »

En janvier 2020, Loblaw a participé à une démonstration de l'eCascadia, chargé de 80 000 livres de poids brut. Les impressions générales étaient positives, et la direction a constaté un potentiel immédiat d'utilisation des véhicules électriques dans le cadre de ses activités. Un trajet Loblaw sur cinq couvre environ 150 km depuis un centre de distribution, qui s'insère facilement dans la portée de 400 km prévus de l'eCascadia de série.

« Comme toujours, la collaboration avec nos clients est essentielle pour comprendre comment les camions électriques commerciaux à batteries feront partie d'une solution à long terme dans le transport neutre en CO2 », explique David Carson, vice-président principal, Ventes et marketing, Daimler Trucks North America. « Nous sommes heureux d'offrir cet essai à Loblaw et de recevoir ses commentaires qui nous permettent d'innover de façon ciblée nos véhicules électriques. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos de Freightliner Trucks

Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, dont le siège social est à Portland, en Oregon. C'est le plus important fabricant de camions lourds en Amérique du Nord. Daimler Trucks North America produit et commercialise des camions de classe 5 à 8 et est une entreprise de Daimler, le plus important fabricant de véhicules commerciaux au monde. Plus de renseignements sont disponibles sur : www.Freightliner.com.

À propos de Daimler Trucks North America

Daimler Trucks North America LLC, dont le siège social est à Portland, en Oregon, est le plus important fabricant de camions lourds en Amérique du Nord. Il fabrique, vend et dessert des véhicules commerciaux sous les plaques nominatives Freightliner, Western Star, Detroit et Thomas Built Buses. Daimler Trucks North America est une entreprise de Daimler.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.loblaw.ca/