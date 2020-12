WINNIPEG, MB, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Les trois commissaires de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), le sénateur Murray Sinclair, le chef Wilton Littlechild et la Dre Marie Wilson, font une déclaration publique exprimant leur inquiétude quant à la lenteur et à l'irrégularité de la mise en œuvre des appels à l'action lancés par la commission il y a aujourd'hui cinq ans. Ils se sont réunis pour la première fois depuis la publication du rapport final de la CVR, car ils sont convaincus que le sens de l'urgence, du devoir et de l'unité entourant les appels à l'action doit être renouvelé. Tout en reconnaissant les initiatives importantes et encourageantes qui ont été lancées, ils constatent que les fondements essentiels de la réconciliation n'ont pas encore été mis en œuvre, malgré les engagements pris par les gouvernements.

« Il y a cinq ans aujourd'hui, nous avons présenté un rapport et 94 appels à l'action qui, nous l'espérions, changeraient à jamais le tissu social du Canada, et apporteraient des changements importants dans les relations du Canada avec les peuples autochtones », a déclaré le sénateur Murray Sinclair. « Nous avons constaté des changements prometteurs, comme un nouveau programme d'études et des cours qui enseignent l'histoire des pensionnats au Canada. Toutefois, il est très préoccupant de constater que le gouvernement fédéral n'a toujours pas de plan concret sur la manière dont il va travailler à la mise en œuvre des appels à l'action. »

Les commissaires notent la lenteur des progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qu'ils avaient définie comme « le cadre de la réconciliation ». S'ils saluent la présentation récente d'un projet de loi fédéral visant à mettre en œuvre la déclaration, ils notent que l'adoption du projet de loi reste incertaine et que certaines provinces ont demandé qu'elle soit de nouveau reportée.

« Je suis très découragé que l'Alberta, la province qui comptait le plus grand nombre de pensionnats au Canada, mène ces tentatives de report », a déclaré le commissaire Wilton Littlechild. « La réconciliation et le respect des droits des peuples autochtones doivent aller de pair. »

Outre la mise en œuvre de la déclaration des Nations unies, la déclaration des commissaires souligne le fait que le gouvernement fédéral n'a pas encore donné suite à son engagement de créer un Conseil national de réconciliation ayant pour mandat d'évaluer et de promouvoir les efforts de réconciliation dans tout le Canada.

« Lorsque nous avons publié le rapport final avec ses 94 appels à l'action, nous savions que le chemin vers la réconciliation serait long », a déclaré la commissaire Marie Wilson. « Aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que nous nous réunissions cinq ans plus tard pour constater que les 94 ont été mis en œuvre. Cependant, cinq ans plus tard, nous nous attendions à voir de réels progrès pour jeter les fondements de la réconciliation nationale, et plus particulièrement les deux piliers manquants dont nous avons besoin pour soutenir tout le reste. Tous les gouvernements doivent en faire davantage pour que les survivants puissent, de leur vivant, constater des progrès réels et importants. »

Pour commémorer le cinquième anniversaire de la publication du rapport final de la CVR, le Centre national pour la vérité et la réconciliation, en partenariat avec APTN, le réseau national de télévision autochtone du Canada, diffusera une édition spéciale de l'émission InFocus à 14 h HNC (15 h EST) sur APTN et en ligne sous forme d'événement Facebook Live sur la page APTN National News .

L'événement donnera l'occasion aux trois commissaires de discuter des appels à l'action, de ce qui a été accompli et de ce que les gouvernements et tous les Canadiens peuvent faire pour renouveler leurs engagements et redoubler leurs efforts de réconciliation.

