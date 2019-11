Les commentaires d'utilisateurs compilés sur G2 sont maintenant disponibles sur Amazon Web Services Marketplace

- Les commentaires authentifiés des utilisateurs de logiciels commerciaux compilés sur G2 sont maintenant diffusés sur AWS Marketplace

CHICAGO, 21 novembre 2019 /CNW/ - Les commentaires des utilisateurs compilés sur G2.com (anciennement G2 Crowd) sont maintenant diffusés sur Amazon Web Services (AWS) Marketplace. G2 est l'un des plus grands marchés au monde pour les entreprises qui souhaitent découvrir, sélectionner et gérer des produits technologiques. Plus de 3 millions de personnes visitent G2 chaque mois pour les aider à trouver certains des meilleurs produits logiciels et services professionnels pour leur entreprise, et ce, dans plus de 1 700 catégories. AWS Marketplace est un catalogue numérique comprenant des milliers de listes de logiciels de fournisseurs indépendants qui facilite la recherche, la mise à l'essai, l'achat et le déploiement de logiciels qui fonctionnent sur AWS. L'engagement avec AWS s'appuie sur une relation existante.

G2 et AWS intègrent plus de 20 000 commentaires d'utilisateurs pour les produits disponibles sur AWS Marketplace. Avec plus de 4 800 produits offerts par plus de 1 400 fournisseurs, les utilisateurs verront maintenant plus de 20 000 commentaires authentifiés d'utilisateurs de logiciels commerciaux qui joignent plus de 230 000 clients par l'intermédiaire d'AWS Marketplace.

« Les commentaires des clients de G2 dans AWS Marketplace aideront les clients à trouver des commentaires vérifiés, ce qui leur permettra de prendre une décision d'achat transparente et éclairée pour les solutions fonctionnant sur AWS », a déclaré Garth Fort, directeur, AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes ravis de proposer des milliers de commentaires supplémentaires à nos clients grâce à G2 ».

G2 s'assure que les commentaires sur les produits sont de haute qualité puisque l'ensemble des commentaires sur G2, soit plus d'un million, sont validés et modérés par une personne. Chaque commentaire sur G2 maintenant disponible sur AWS Marketplace a été soumis par un utilisateur vérifié de la technologie qui n'a pas été payé ou influencé par un fournisseur.

« L'ancienne façon utilisée par les entreprises pour découvrir des logiciels et des services infonuagiques manquait de transparence et d'authenticité. Nous avons lancé G2 pour régler ce problème », a déclaré Godard Abel, chef de la direction de G2. « En donnant aux acheteurs interentreprises des renseignements impartiaux tirés d'évaluations faites par des pairs pour les aider à acheter les services infonuagiques les mieux adaptés, nous démontrons notre obsession envers la satisfaction de la clientèle, une valeur que nous partageons avec AWS. »

Ces dernières nouvelles sur l'écosystème font suite à l'annonce récente du partenariat de G2 avec CDW, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques multimarques aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux organismes de santé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

À propos de G2.com (anciennement G2 Crowd)

G2.com dont le siège se trouve à Chicago, est en train de révolutionner la façon dont les entreprises découvrent, achètent et gèrent des logiciels et des services. Plus de trois millions d'utilisateurs mensuels font confiance à G2 pour trouver et acheter le meilleur logiciel qui convient à leur entreprise. La plateforme compte plus d'un million de commentaires vérifiés et bénéficie d'un financement total de 100 millions de dollars investis par IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, des chefs de file et des pionniers de l'industrie. Les clients de G2 comprennent Amazon Web Services (AWS), IBM ainsi que Zoom, et son financement le plus récent, d'un montant de 55 millions de dollars, a été annoncé en octobre et a été suivi par les acquisitions de Siftery et d'Advocately.

