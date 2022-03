TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde. Chaque fois que nous pensions que la vie allait revenir à la normale, la pandémie s'aggravait partout dans le monde. C'est donc avec beaucoup de regret que nous vous informons que le 14 mars, les employées et employés et personnel scolaire des collèges du SEFPO, qui représentent les professeures et professeurs, les instructrices et instructeurs, les bibliothécaires et les conseillères et conseillers à temps plein et à charge partielle, nous ont avertis qu'ils refusaient de modérer leurs demandes et qu'ils déclencheraient une grève totale à compter du vendredi 18 mars 2022.

« Sachez que la direction a tenté à de nombreuses reprises de parvenir à un accord avec le syndicat. Il y a un an déjà, en mars 2021, nous avions demandé au syndicat de prolonger la convention collective actuelle sans aucun changement afin que nous puissions terminer l'année scolaire sans interruption et ainsi en quelque sorte reconnaitre que nous vivions des temps incertains. Le syndicat a refusé catégoriquement cette offre sans aucune discussion » a déclaré la Dre Laurie Rancourt, présidente de l'équipe de négociation du CEC.

En novembre 2021, nous avions fait une offre finale dans laquelle nous avions mis de côté toutes nos revendications. Les seules questions en suspens ont été jugées irréalisables par un médiateur indépendant, fort de 40 ans d'expérience dans le domaine, que ce soit par des négociations directes ou par un arbitrage de différends. Il a déclaré que bon nombre des revendications restantes du syndicat étaient « complètement irréalistes ». Cela est dû au fait que le syndicat exige des changements qu'ils savent impossibles pour les collèges. Par exemple, ils ont fait des demandes au sujet de la charge de travail qui vont à l'encontre la loi sur la rémunération. Le gouvernement a confirmé que les demandes du syndicat étaient contraires à la loi, mais le syndicat refuse de les modérer en choisissant la grève.

Malheureusement, malgré ces conseils, depuis le 18 novembre, le syndicat a rejeté à plusieurs reprises l'invitation du CEC à modérer ses demandes restantes et à retourner à la table des négociations pour parvenir à une convention collective. Il est faux et trompeur pour le syndicat de suggérer qu'un accord est possible face à son intransigeance sur les demandes restantes.

Comme l'a conseillé le médiateur indépendant, et comme nous ne cessons de le dire depuis juillet, les revendications syndicales restantes ne pourront jamais être acceptées. Ils veulent par exemple résoudre les problèmes sans compromis en les soumettant simplement à un arbitre.

Le syndicat prétend qu'il n'avait d'autre choix que de faire grève parce que les collèges ont refusé la négociation et l'arbitrage. C'est tout simplement faux.

« Le CEC a proposé à plusieurs reprises un arbitrage des propositions finales. Si le syndicat est convaincu que son offre est raisonnable, il devrait permettre à un arbitre de choisir entre son offre et l'offre du CEC. Le syndicat a refusé de le faire. Nous pensons que c'est parce qu'il sait que son offre est irréaliste et inacceptable, malgré toutes les affirmations contraires, » a déclaré Graham Lloyd, PDG du CEC.

« En insistant sur l'arbitrage de différends pour mettre fin à ces négociations, le syndicat a refusé de reconnaitre que les collèges n'avaient rien demandé et avaient même déjà accepté bon nombre des demandes du syndicat. En résumé, nous avons tenté à plusieurs reprises de parvenir à un accord sans aucune réponse positive de la part du syndicat. »

Le syndicat a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas prêt à faire des compromis et que la seule résolution qu'il accepterait passerait par arbitrage de différends uniquement sur les questions encore sur la table et, par conséquent, uniquement sur leurs demandes en suspens. Nous ne perdons pas de vue qu'en déclarant qu'il accepterait l'arbitrage de différends, le SEFPO est prêt à accepter un compromis s'il y est forcé, mais ne souhaite pas en proposer de sa propre initiative.

« Nous avons mis de côté toutes nos demandes sans préjugé et avons fait savoir que nous ne pouvions pas aller plus loin, » a déclaré Graham Lloyd, PDG du CEC." Depuis juillet, nous n'avons cessé de répéter que les demandes restantes ne pourraient jamais être acceptées. Insister pour que nous les soumettions à un arbitrage de différends, c'est ne pas respecter notre affirmation constante selon laquelle ces demandes se situent bien au-delà de ce qui est acceptable. Nous ne pourrons jamais les accepter."

Nous demandons donc au syndicat de reconsidérer notre proposition de solution arbitrée via la sélection de l'offre finale afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de préjudice ni aucun bris de service pour les étudiantes et étudiants.

Compte tenu de la manière dont les collèges ont démontré leur volonté de faire des concessions et des compromis dans ces circonstances, la décision de faire la grève est une vision à court terme au détriment des étudiantes et des étudiants et du système collégial dans son ensemble.

« Les collèges ont déclaré à de nombreuses reprises depuis novembre qu'ils ne mettraient jamais le corps professoral en lockout. Nous avons promis aux étudiantes et étudiants de ne pas relâcher nos efforts pour parvenir à une entente équitable. Nous souhaitons y parvenir avec le moins de perturbations possible. Malheureusement, le syndicat a choisi la grève. Nous avons vraiment essayé de trouver un accord et nous continuerons dans ce sens, » a déclaré la Dre Laurie Rancourt, présidente de l'équipe de négociation du CEC.

À propos du Conseil des employeurs des collèges

Le Conseil des employeurs des collèges (CEC) est l'agent négociateur mandaté par le gouvernement pour négocier les conventions collectives avec le personnel syndiqué au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics. Le CEC fournit également divers services au réseau des collèges tels que des conseils en matière de ressources humaines, d'administration des conventions collectives et de recherche. Enfin, il est le souscripteur des garanties d'assurance collective.

SOURCE College Employer Council

Renseignements: ou des demandes de renseignements des médias, communiquez avec: Abby Radovski, Director of Communications, [email protected], (437) 232-4980; Graham Lloyd, CEO, [email protected], (416) 902-9543