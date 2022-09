YELLOWKNIFE, NT, le 17 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, ministre des Terres et ministre des Affaires municipales et communautaires, et Rebecca Alty, présidente de l'association des collectivités des Territoires du Nord-Ouest et mairesse de Yellowknife, ont annoncé un financement totalisant plus de 26 millions de dollars pour dix projets dans tout le territoire, qui amélioreront les infrastructures de loisirs et renforceront la protection contre les feux de forêt. Ensemble, le Canada, les Territoires du Nord-Ouest et les collectivités des Premières Nations travaillent dans le but d'assurer la santé et la sécurité de tous les résidents, de favoriser une réconciliation significative, y compris sur le plan économique, et de renforcer les collectivités des Premières Nations partout dans tout le Nord.

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous contribuons à l'établissement de collectivités fortes et prospères dans les Territoires du Nord-Ouest. En investissant dans les infrastructures récréatives et culturelles, nous veillons à ce que les résidents aient accès à un plus grand nombre d'occasions d'établir des liens et de pratiquer leurs activités traditionnelles et culturelles. Et grâce à notre investissement visant à atténuer plus efficacement les effets des feux de forêt, nous veillons à ce que les infrastructures - comme dans le cadre des projets que nous annonçons - et les résidents soient mieux protégés contre les catastrophes naturelles », a souligné Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cette contribution financière du gouvernement du Canada, qui vise à améliorer la résilience face aux feux de forêt et à investir dans des projets culturels et récréatifs, est le fruit d'une collaboration de tous les ordres de gouvernement et d'un engagement commun à protéger et à améliorer la qualité de vie des résidents des T.N.-O. Elle représente l'esprit de coopération qui est nécessaire pour répondre aux besoins des résidents et renforcer les collectivités », a indiqué l'honorable Shane Thompson, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, ministre des Terres et ministre des Affaires municipales et communautaires.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Une partie du financement annoncé aujourd'hui permettra à l'association des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, en collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, de collaborer avec les petites collectivités et les collectivités éloignées afin de créer des coupe-feux et de mettre en œuvre des stratégies de réduction du combustible sur des terres de plus de 1 200 hectares. Une fois terminés, ces travaux réduiront le risque de feux de forêt dans tout le territoire et offriront à des dizaines de milliers de résidents une meilleure protection contre les effets dévastateurs des feux de forêt, protégeant ainsi leurs foyers, leurs entreprises, leurs moyens de subsistance et l'environnement.

Des fonds supplémentaires appuieront neuf projets d'infrastructure de loisirs dans le territoire, y compris le financement accordé à Nahanni Butte, qui appuiera l'aménagement d'une scène moderne pour les spectacles en direct qui sera dotée d'instruments de musique et de haut-parleurs pour les spectacles sur scène et les activités récréatives. Une fois terminé, ce nouveau centre culturel permettra aux gens de la collectivité de célébrer la diversité et de préserver leur culture.

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les collectivités des Territoires du Nord‑Ouest. C'est une démonstration importante de la façon dont nous pouvons accomplir beaucoup plus en travaillant ensemble. Les travaux de développement effectués par la Division des forêts du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec les administrations communautaires pour produire des plans communautaires de protection contre les feux de forêt ont constitué le travail de fond nécessaire pour que nous soyons prêts à remplir la demande de financement. Maintenant, nous allons tous de l'avant en partenariat pour que tous les coupe-feux nécessaires soient mis en place et que les résidents et les actifs des Territoires du Nord-Ouest soient protégés », a déclaré Rebecca Alty, présidente de l'association des collectivités des Territoires du Nord-Ouest et mairesse de Yellowknife.

Le gouvernement du Canada investit plus de 24,5 millions de dollars dans ces projets.

Faits en bref

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ces projets provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière catastrophes (FAAC), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , ainsi que du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC).

alloue à ces projets provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière catastrophes (FAAC), du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le , ainsi que du Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC). Le gouvernement du Canada investit 4 517 848 $ dans neuf projets d'infrastructures récréatives dans le cadre du VICCR, et 80 000 $ dans le projet d'aménagement d'une scène de spectacles à Nahanni Butte dans le cadre du FDCC.

investit 4 517 848 $ dans neuf projets d'infrastructures récréatives dans le cadre du VICCR, et 80 000 $ dans le projet d'aménagement d'une scène de spectacles à dans le cadre du FDCC.

Dans le cadre du FAAC, le gouvernement du Canada investit 19 985 264 $ dans le projet de protection contre les feux de forêt à l'échelle du territoire.

investit 19 985 264 $ dans le projet de protection contre les feux de forêt à l'échelle du territoire. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 329 millions de dollars dans plus de 90 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 329 millions de dollars dans plus de 90 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . Au cours de cette période, plus de 47,9 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,8 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures récréatives et culturelles, ainsi que dans des projets d'atténuation des catastrophes.

Le FAAC a été lancé en 2018 en tant que programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans destiné à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du Budget de 2021, le FAAC a été doté d'un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans.

Dans le cadre du FAAC, plus de 2,1 milliards de dollars ont été annoncés à ce jour pour financer 71 projets d'infrastructure qui contribueront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

