Les Cliniques du Sommeil du Grand Montréal deviennent Dorma Soins du Sommeil

Les cliniques continueront d'offrir les mêmes produits et services de grande qualité en médecine du sommeil grâce à notre équipe de professionnels dévoués.

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Cliniques du Sommeil du Grand Montréal sont fières d'annoncer leur changement de dénomination pour Dorma Soins du Sommeil . La société continuera d'offrir des soins spécialisés en médecine du sommeil adaptés à chaque patient pour traiter une gamme étendue de troubles du sommeil incluant le ronflement, l'apnée du sommeil et l'insomnie.

Notre équipe multidisciplinaire de spécialistes médicaux en soins du sommeil est composée de pneumologues, de chirurgiens ORL et maxillo-facial, de neurologues et d'inhalothérapeutes. Notre attestation d'Agrément Canada reflète notre engagement à maintenir un standard de qualité des plus élevés dans le diagnostic et le traitement des pathologies liées au sommeil.

Dorma Soins du Sommeil offre une gamme complète de tests diagnostiques à domicile ou en laboratoire de sommeil certifié. Notre équipe de professionnels offre la thérapie par pression positive continue (PPC), la confection d'appareils dentaires, plusieurs options chirurgicales et de multiples alternatives pour le traitement du ronflement, de l'apnée du sommeil et de l'insomnie.

« Notre approche axée sur les besoins des patients est inégalée dans le marché et nous permet d'offrir le traitement le plus efficace possible pour chaque patient. Nous offrons un service de qualité et répondons à toutes les demandes afin de garantir la meilleure expérience possible dans la recherche de traitements. Nous offrons des prix et des solutions qui répondent le mieux aux besoins des patients, y compris un portail en ligne et la consultation à distance par vidéoconférence pour un accès facile aux traitements et aux soins », a déclaré Dr. François Cloutier de Dorma Soins du Sommeil.

Pour plus d'informations sur Dorma Soins du Sommeil, visitez https://dormalab.com/fr/

À propos de Dorma Soins du Sommeil

Dorma Soins du Sommeil est une entreprise canadienne privée dont le siège social est situé à Montréal, Québec. Son équipe d'experts comprend des médecins, des chirurgiens, et des inhalothérapeutes pour une offre de soins adaptée, le tout à un seul endroit. Toutes les installations sont certifiées pour garantir des normes des plus élevées en matière de diagnostic et de traitement de pathologies liées au sommeil.

Renseignements: Name: Caroline Corriveau, Phone: (514) 360-7753, Email: [email protected], Company: Dorma Sleep Services, Website: https://dormalab.com

