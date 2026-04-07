Avril, Mois de la sensibilisation au cancer - un bon moment pour prendre des mesures concrètes

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - En avril, le Mois de la sensibilisation au cancer, le Forum de cliniciens en cancérologie pour la défense des intérêts (FCCDI) propose aux systèmes de santé provinciaux et territoriaux trois mesures concrètes à mettre en œuvre le plus rapidement possible pour aider les cliniciens à offrir de meilleurs soins aux personnes atteintes d'un cancer au Canada.

Les membres du FCCDI sont des cliniciens en cancérologie, y compris des infirmiers et infirmières, des pharmaciens et pharmaciennes ainsi que des oncologues, qui aident quotidiennement les personnes atteintes d'un cancer à vivre avec la maladie. Heureusement, les avancées récentes en matière de connaissances et de technologies leur permettent d'aider un plus grand nombre de personnes, tout en mettant en lumière ce qu'il reste à faire pour améliorer les soins.

« Le système de santé québécois fait face à de nombreux défis importants, c'est pourquoi il est essentiel que nous mettions en œuvre toutes les solutions concrètes possibles, comme celles que propose le Forum de cliniciens en cancérologie pour la défense des intérêts », a déclaré le Dr Nathaniel Bouganim, un membre du FCCDI et directeur, Oncologie médicale, Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Montréal.

Voici ces trois mesures :

UN - Établir un « libre-échange » de services de santé entre les provinces

Convenir de mieux partager entre les provinces et les territoires, avec un minimum d'obstacles bureaucratiques, l'utilisation des installations et des services pour accélérer l'accès dans toutes les juridictions (en particulier les plus petites) aux tests diagnostiques et moléculaires de pointe de dépistage du cancer.

À mesure que la technologie et l'expertise se spécialisent et deviennent plus coûteuses, les provinces et les territoires doivent faciliter la mise en commun des ressources afin que l'ensemble de la population canadienne puisse en bénéficier. Nos 13 systèmes de santé doivent mieux collaborer pour améliorer l'accès aux soins partout au pays et garantir que, au Yukon comme à l'Île‑du‑Prince‑Édouard, les patients reçoivent des soins contre le cancer d'une qualité comparable à ceux offerts en Alberta ou en Ontario.

DEUX - Alléger le fardeau administratif

Les provinces et les territoires devraient entreprendre sans délai un examen de leurs pratiques et agir rapidement afin d'éliminer les processus inutiles et les lourdeurs administratives qui apportent peu, voire aucune valeur, mais qui accaparent un temps que les cliniciens pourraient autrement consacrer à leurs patients.

Les professionnels de la santé ont besoin d'un répit. S'il est évident qu'un recrutement accru est nécessaire, réduire la bureaucratie et simplifier les processus constituerait une solution beaucoup plus rapide et moins coûteuse pour soutenir les équipes en place, améliorer les soins aux patients et réduire les temps d'attente.

TROIS - Permettre un accès plus rapide aux nouveaux traitements contre le cancer

Même après les nombreux mois qu'il faut à Santé Canada pour examiner et approuver de nouveaux traitements contre le cancer, les données du gouvernement montrent qu'il faut ensuite, en moyenne, 628 jours supplémentaires, soit près de 21 mois, pour compléter l'évaluation économique obligatoire et les négociations de prix. Or, même une fois qu'un prix est établi, il s'écoule encore en moyenne trois mois et demi (107 jours) avant que les régimes publics provinciaux n'offrent réellement le traitement aux patients, une moyenne qui masque des retards encore plus importants dans certaines provinces. Les gouvernements devraient s'engager à rendre les nouveaux traitements contre le cancer accessibles dans un délai maximal de 30 jours, tant dans les hôpitaux que par l'entremise des régimes publics de médicaments, à compter de la conclusion d'une entente de prix avec le fabricant.

« Nous, les cliniciens en cancérologie, nous sommes toujours à la recherche de solutions constructives aux problèmes de nos patients », a déclaré le Dr Sandeep Sehdev, coprésident du FCCDI et oncologue médical au Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa. « Nous croyons qu'il s'agit de mesures viables qui peuvent et doivent être prises rapidement pour aider les Canadiennes et les Canadiens touchés par le cancer. »

Au sujet du Forum de cliniciens en cancérologie pour la défense des intérêts

Le FCCDI est issu d'un forum de deux jours tenu à Toronto en septembre 2023, qui a donné lieu à un rapport officiel corédigé par 19 experts de partout au Canada et publié dans Current Oncology en février 2024. Ce rapport met en évidence la frustration des cliniciens en raison des longs délais pour l'approbation et le remboursement des technologies et des traitements optimaux destinés à leurs patients. Pour en savoir plus sur la FCCDI, visitez le site Web cancerclinicianadvocacy.ca.

SOURCE Cancer Clinician Advocacy Forum

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