Les citoyens invités à tester l'achat et l'ajout de titres de transport sur la carte OPUS via un téléphone intelligent

Une première expérimentation citoyenne afin de développer une solution applicative pour la grande région de Montréal

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - De concert, l'ARTM, exo, le RTL, la STL et la STM invitent les citoyennes et les citoyens de la région métropolitaine de Montréal à participer à la toute première expérimentation en mobilité intégrée de Montréal en commun : l'achat et l'ajout de titres de transport sur la carte OPUS à partir d'un téléphone intelligent.

Au cours de l'expérimentation, qui se déroulera du 14 septembre au 31 décembre 2021, les citoyens seront invités à essayer et commenter une fonctionnalité en développement pour recharger la carte OPUS à partir d'un téléphone intelligent. À terme, cette fonctionnalité innovante et conviviale permettra à l'usager du transport collectif de consulter le contenu de sa carte OPUS, d'acheter des titres de transport et de les ajouter à cette même carte en quelques instants à partir de son téléphone intelligent. Cette fonctionnalité s'ajoutera alors aux autres possibilités d'achat et de recharge de titres afin de faciliter la vie des usagers du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal.

« La collaboration avec le citoyen est au cœur de l'approche des partenaires de la mobilité de la région métropolitaine de Montréal. L'objectif est d'arriver à une solution qui, non seulement, répondra aux besoins des usagers du transport collectif, mais aussi à leur évolution. », a affirmé Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Pour soumettre sa candidature afin de participer à cette expérimentation, il suffit de s'inscrire en ligne en cliquant ICI. En plus d'éviter de se déplacer dans un point de vente ou de faire la file à un distributeur automatique de titres, les citoyens qui s'inscrivent et qui complèteront l'expérimentation pourront courir la chance de remporter l'un des cinq prix de 100$. Le nombre de participants est limité.

TITRES DISPONIBLES À L'ACHAT POUR L'EXPÉRIMENTATION Soirée illimitée, Week-end illimité, RTL 6 passages (ordinaire), STL 8 passages (réduit), STM 1 passage (ordinaire), STM 10 passages (ordinaire), STM 10 passages (réduit), STM Mensuel (réduit), TRAM 3 - 6 passages (ordinaire) et TRAM 3 - Mensuel (réduit)

Cette expérimentation citoyenne est déployée grâce à une escouade de développement formée d'employés issus des organismes partenaires de la région. L'escouade métropolitaine s'appuie notamment sur une technologie développée par la société Spirtech, un leader mondial en transformation digitale de la mobilité.

Les expérimentations en mobilité intégrée sont réalisées dans le cadre de l'initiative Montréal en commun par une communauté de partenaires porteurs de projets innovants qui préconise une approche d'expérimentation afin de répondre aux besoins des citoyennes et les citoyens de la grande région de Montréal.

Le volet des expérimentations en mobilités intégrées est mené conjointement par la Ville de Montréal, avec l'ARTM ainsi qu'exo, le RTL, la STL et la STM. Ces expérimentations sont entre autres prévues et basées sur les besoins de l'ARTM.

