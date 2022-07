Les citoyens auront accès à des services de la Société de l'assurance automobile du Québec au bureau de Services Québec de Senneterre

SENNETERRE, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules sont maintenant offerts par le bureau de Services Québec de Senneterre, qui agit en tant que mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Ces services étaient auparavant assurés par le Centre de services Desjardins de Senneterre.

Aux bureaux de Services Québec, la population a accès à une gamme élargie de services réunis sous un même toit. Elle peut notamment y obtenir des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, avoir accès à des postes informatiques en libre-service, être accompagnée dans les démarches administratives et bénéficier de services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi et aux entreprises et d'assermentation.

Faits saillants

Les heures d'ouverture de ce bureau de Services Québec sont les suivantes : les mardis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. À partir du 12 septembre 2022, le bureau sera ouvert cinq jours par semaine.





Le gouvernement du Québec souhaite favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyennes et aux citoyens ou aux entreprises. L'objectif principal de ces partenariats est de simplifier et faciliter l'accès aux services pour toutes et tous.

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796