Les Cinémas Guzzo à travers le Québec rouvriront le vendredi 28 mai

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Vincenzo Guzzo, président et chef de la direction des Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, et « Dragon » à l'émission entrepreneuriale Dragons' Den diffusée à la CBC, a le plaisir d'annoncer la réouverture de tous les Cinémas Guzzo le vendredi 28 mai 2021, dans le respect strict de l'ensemble des mesures sanitaires provinciales.

Les cinéphiles pourront enfin revivre l'expérience complète que les Cinémas Guzzo offre à ses visiteurs dans les neuf cinémas que l'entreprise exploite dans la province. Le Méga-Plex Marché Central 18 (IMAX), le Méga-Plex Taschereau 18 (IMAX), le Méga-Plex Lacordaire 16, le Méga-Plex Pont-Viau 16 (IMAX), le Méga-Plex Lacordaire 16, le Méga-Plex Terrebonne 14 (IMAX), le Méga-Plex Jacques-Cartier 15, le Méga-Plex Deux Montagnes 14 (IMAX) et le Cinéma Guzzo des Sources (IMAX) accueilleront à nouveau les amoureux du cinéma en leur proposant une variété de longs métrages. En outre, plus tard cet été, le nouveau Méga-Plex Saint-Jean 12, à la fine pointe de la technologie, sera inauguré par la très populaire chaîne de cinémas.

« Je suis convaincu que les gens fréquenteront les cinémas en grand nombre, car ils en ont assez d'être confinés chez eux et qu'ils sont impatients de revivre une expérience cinématographique incomparable. Il n'y a tout simplement rien de tel que de voir un bon film sur un grand écran. Nous sommes fermés depuis la fin septembre de l'année dernière et, d'après les nombreux commentaires que nous avons reçus, il est clair que nos fidèles clients attendent avec impatience notre réouverture et ce sera un honneur de les accueillir à nouveau », a déclaré M. Guzzo. Il poursuit : « Je suis également ravi d'annoncer que notre 10e salle ouvrira bientôt à Saint-Jean-sur-Richelieu, laquelle sera dotée d'une succursale de Giulietta Pizzeria. »

Conformément aux mesures sanitaires officielles, chaque auditorium pourra accueillir un maximum de 250 personnes dans le respect des règles de distanciation physique. Par ailleurs, les systèmes de filtration d'air et les protocoles de désinfection approuvés par le gouvernement resteront en place.

À propos de Vincenzo Guzzo

Vincenzo (Vincent) Guzzo est un entrepreneur chevronné au portefeuille diversifié d'entreprises, dont les Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, laquelle compte neuf cinémas dans la province. Il exploite également une chaîne de restaurants, une entreprise de construction, un commerce de mets gastronomiques en ligne ainsi que Mr. Sunshine, sa marque personnelle de mode. En 2007, son épouse Maria et lui ont créé la Fondation Guzzo pour centraliser leurs activités philanthropiques, qui leur ont permis de recueillir des millions de dollars pour soutenir la recherche médicale visant à prévenir le cancer et à soutenir des initiatives en santé mentale. En outre, M. Guzzo est aussi un juge très populaire à l'émission Dragons' Den de la CBC, ce qui lui permet de partager ses connaissances et d'encadrer les entrepreneurs.

SOURCE Cinémas Guzzo

