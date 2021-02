« Au fil des ans, l'abbé McGivney a été honoré de nombreux titres -- apôtre de la vie familiale chrétienne, protecteur des veuves et des orphelins et, bien sûr, fondateur des Chevaliers de Colomb, a déclaré le Chevalier suprême Carl Anderson. Cependant, son rôle va au-delà des titres. Il était avant tout un témoignage de la puissance de la fraternité spirituelle et de la charité. Cette réalité transparaît dans ces documentaires, et nous sommes ravis de les partager avec les Canadiens ».

L'abbé Michael McGivney : un prêtre visionnaire (27 minutes) est un documentaire en deux parties qui se concentre, dans les 19 premières minutes, sur la vie de Michael J. McGivney, depuis son enfance en tant que fils d'immigrants irlandais jusqu'à sa mort prématurée à 38 ans, en passant par son court séjour au séminaire de Saint-Hyacinthe, à quelques kilomètres à l'est de Montréal. Les neuf minutes restantes présentent l'histoire touchante de Michael McGivney Schachle, un enfant atteint du syndrome de Down (Trisomie 21) guéri in utero d'une maladie mortelle grâce à l'intercession de son homonyme.

Un témoin pour le monde (30 minutes), retrace l'histoire des Chevaliers de Colomb et propose un regard contemporain sur le travail de l'ordre dans des pays comme la France, le Mexique, les Philippines, la Pologne et le Canada, ainsi que des entretiens avec le Cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec. De l'aide aux enfants dans l'Ukraine déchirée par la guerre aux sans-abris de Vancouver, le documentaire explore la vision globale de l'abbé McGivney pour un laïcat responsabilisé, la fraternité spirituelle, le rajeunissement de la vie paroissiale et la transformation des communautés par l'amour mutuel et la charité.

Les deux documentaires sont disponibles sur demande, sans frais, et ont été sous-titrés en français, en espagnol, en philippin, en coréen et en polonais. Une version doublée en français sera disponible en mars. Les films sont également offerts en DVD, notamment comme ressource pour les programmes d'études paroissiaux et scolaires.

Les documentaires s'inscrivent dans un mouvement mondial de prière active pour la sainteté du prêtre. Dirigé par Les Amis de l'abbé Michael J. McGivney, le mouvement est libre et ouvert à toute personne sensible à l'abbé McGivney qui souhaite invoquer son intercession et contribuer à sa cause de sainteté par la prière. Les membres reçoivent un bulletin d'information trimestriel et une messe hebdomadaire est célébrée à leur intention. Lancé en 1998, le mouvement compte aujourd'hui plus de 177 000 membres dans le monde.

Les Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb sont l'une des principales organisations fraternelles et de service au monde, avec 2 millions de membres répartis dans plus de 16 000 conseils paroissiaux. Au cours de la dernière année, les Chevaliers du monde entier ont fait don de plus de 77 millions d'heures de service et de 187 millions de dollars pour des causes méritoires dans leurs communautés. L'organisation offre également des services d'assurance-vie étendus à ses membres et à leurs familles, ce qui a permis de mettre en place plus de 114 milliards de dollars d'assurance-vie. Les gestionnaires d'actifs des Chevaliers de Colomb offrent des services d'investissement aux particuliers et aux institutions, dans le respect de l'enseignement social catholique, et gèrent plus de 26 milliards de dollars d'actifs. En aidant les enfants dans le besoin, en fournissant des fauteuils roulants aux personnes handicapées, en aidant à approvisionner les banques alimentaires, en offrant des produits d'assurance de haute qualité et abordables à leurs membres et en créant un héritage de dons, les Chevaliers de Colomb soutiennent les familles et les communautés depuis plus de 138 ans. Pour en savoir davantage, visitez le site kofc.org/fr.

Présentation de l'abbé McGivney

Né de parents immigrés irlandais en 1852 à Waterbury, au Connecticut, l'abbé McGivney a été une figure centrale dans la croissance spectaculaire de l'Église aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Ordonné à Baltimore en 1877, il a exercé son ministère auprès d'une communauté majoritairement irlando-américaine immigrée vivant dans le Connecticut. À une époque de sentiment anticatholique, il a travaillé sans relâche pour offrir des solutions pratiques à leurs nombreux problèmes -- tant spirituels que temporels. Avec un groupe d'hommes catholiques parmi les plus éminents de New Haven, il a fondé les Chevaliers de Colomb pour apporter un soutien spirituel aux catholiques et des ressources financières aux familles qui avaient souffert de la perte de leur soutien de famille.

L'abbé McGivney est mort des suites d'une pneumonie le 14 août 1890 deux jours après son 38e anniversaire, après être tombé malade pendant une pandémie.

En mars 2008, l'abbé McGivney a été déclaré Vénérable Serviteur de Dieu par le pape Benoît XVI, qui, lors de sa visite à la cathédrale St Patrick de New York, a cité « les remarquables réalisations de ce prêtre américain exemplaire, le vénérable Michael McGivney, dont la vision et le zèle ont conduit à la création des Chevaliers de Colomb ».

Le 31 octobre 2020, il a été déclaré bienheureux par le pape François, qui l'a cité pour son « zèle pour la proclamation de l'Évangile et sa généreuse sollicitude pour ses frères et sœurs, qui ont fait de lui un témoin exceptionnel de la solidarité chrétienne et de l'assistance fraternelle ».

