MONCTON, NB, le 12 août 2021 /CNW/ - Grâce à un engagement à collaborer et à 3,6 millions de dollars de nouveaux fonds provenant de partenaires provinciaux et nationaux, les médecins et chercheurs des grands hôpitaux et centres d'oncologie et de recherche de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont formé une alliance axée sur l'amélioration des résultats en oncologie.

Pendant deux ans, le groupe collaborera dans un projet pilote commun dans le but de devenir membre à part entière du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, un nouveau réseau pancanadien financé par le gouvernement fédéral qui vise à accélérer la médecine de précision pour les patients atteints de cancer.

« Nous sommes extrêmement heureux de lancer officiellement le Consortium contre le cancer de l'Atlantique (CCA) et de voir les partenaires financiers et les chercheurs de toute la région unir leurs forces pour la première fois pour faire progresser cet important projet, affirme Dre Sherri Christian, chef de projet du CCA et immunologiste à l'Université Memorial de Terre-Neuve, à St. John's. Notre but est d'exploiter le talent présent dans la région pour résoudre les problèmes de cancer qui touchent nos diverses populations. »

L'IRTF fournira 1,5 million de dollars au CCA sur une période de deux ans, et d'autres partenaires nationaux et provinciaux fourniront le même montant en nature et en argent.

« Il s'agit d'une remarquable réalisation pour la recherche et les soins en oncologie au Canada atlantique et partout au pays. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires nationaux et régionaux pour leur contribution financière et pour la confiance qu'ils témoignent en cette nouvelle approche, une nouvelle feuille de route pour accélérer la médecine de précision pour les patients, déclare Dr Tony Reiman, chef du pôle de l'Atlantique de l'IRTF, cochercheur au CCA et oncologiste médical à l'hôpital régional de Saint-Jean.

Les membres du Consortium participeront à cinq sous projets: création

Le consortium des biobanques du Canada atlantique (CBCA): l'intégration interprovinciale de biobanques individuelles de la région, mise au point d'une plateforme de bioinformatique qui permettra aux centres de mettre les données en commun, enrichissement et élargissement du programme de stage en recherche sur le cancer de l'Institut de recherche sur le cancer Beatrice Hunter destiné aux jeunes chercheurs, et lancement de deux projets de recherche scientifique portant sur le cancer du poumon et le cancer colorectal.

« Cette collaboration dans notre région atlantique est un jalon important dans notre quête pour créer un réseau pancanadien de centres de recherche en oncologie qui soit non seulement transformateur, mais aussi inclusif et vraiment représentatif de la diversité canadienne, affirme Dr Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'IRTF. Ce que nous souhaitons, c'est que le CCA devienne membre désigné du réseau des Centres d'oncologie du Marathon de l'espoir au cours de la prochaine année. »

Une fois la désignation obtenue, le CCA se joindra au Consortium québécois contre le cancer du Québec, au Consortium contre le cancer de Colombie-Britannique et au Consortium contre le cancer Princess Margaret, de l'Ontario, comme membre à part entière du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, de même qu'au Consortium contre le cancer des Prairies, qui devrait se joindre au réseau plus tard cette année.

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir bénéficie d'une contribution financière de 150 millions de dollars du gouvernement du Canada, et les partenaires en recherche y verseront le même montant. Le Réseau jette des ponts entre les chercheurs et les établissements de tout le Canada, permettant aux chercheurs en oncologie de mettre en commun leurs données, leurs connaissances et leurs ressources comme jamais auparavant. Cela contribue à créer une « Équipe Canada » dont la collaboration dans la recherche sur le cancer fera progresser la médecine de précision pour toute la population canadienne.

CONSORTIUM CONTRE LE CANCER DE L'ATLANTIQUE

PARTENAIRES DE RECHERCHE

Nouvelle-Écosse

Université Dalhousie

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse - Centre des sciences de la santé Reine Elisabeth II

Nouveau-Brunswick

Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont

Le reseau de santé Horizon

Hôpital régional de Saint-Jean

Le réseau de santé Vitalité

Institut atlantique de recherche sur le cancer

Terre-Neuve-et-Labrador

Université Memorial de Terre-Neuve

Eastern Health

PARTENAIRES FINANCIERS

National

Mitacs Canada

AstraZeneca Canada

Pfizer Canada

Hoffmann-La Roche Limited

Nouvelle-Écosse

Institut de recherche sur le cancer Beatrice Hunter

Fondation Reine Elisabeth II

Research Nova Scotia

Nouveau-Brunswick

Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Université Memorial de Terre-Neuve

Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie

À PROPOS DU RÉSEAU DES CENTRES D'ONCOLOGIE DU MARATHON DE L'ESPOIR :

Le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir est la concrétisation d'une vision de longue date de l'Institut de recherche Terry Fox. Inspiré par Terry Fox et son Marathon de l'espoir, le Réseau représente une puissante plateforme collaborative qui comblera l'écart entre la recherche en laboratoire et les soins au patient en clinique. Tout comme Terry Fox a uni les Canadiens et Canadiennes avec sa course et son rêve d'éliminer le cancer, le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir unira nos chercheurs en oncologie pour poursuivre ce même objectif à l'aide de la médecine de précision.

À PROPOS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE TERRY FOX

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans des équipes et des partenariats collaboratifs de classe mondiale en recherche sur le cancer. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF s'emploie à inspirer la transformation de la recherche sur le cancer au Canada en réunissant les principaux organismes canadiens de recherche et de traitement du cancer, et en leur donnant les moyens d'agir sous les auspices du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir et de la Digital Hôpital Découverte Plateforme (plateforme DHDP). www.tfri.ca; www.marathonofhopecancercentres.ca; www.dhdp.ca

