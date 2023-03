OTTAWA, ON, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) considère que la décision du gouvernement fédéral de rétablir la politique déficiente consistant à prolonger l'interconnexion réglementée est malavisée et qu'elle nuira aux chaînes d'approvisionnement du Canada

« Cette politique obligera les Canadiens à payer plus cher pour pratiquement tout ce qui est transporté par train, a dit Marc Brazeau, président-directeur général de l'ACFC. Avec le budget de 2023, alors que l'inflation reste à son plus haut niveau depuis 40 ans, la prolongation de l'interconnexion réglementée - même de façon temporaire - augmentera la congestion sur nos chaînes d'approvisionnement et découragera les investissements privés. »

Cette mesure a déjà été mise à l'essai. Voici les conséquences de l'interconnexion multiple des marchandises :

Ralentissement du mouvement des marchandises de 1 à 2 jours, ou de près de 25 %.

Augmentation des émissions de GES, ce qui nuit à l'environnement.

Augmentation des coûts, ce qui aggravera l'inflation.

« Les mesures annoncées aujourd'hui n'amélioreront pas l'efficacité, la capacité ou la fiabilité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Elles feront exactement le contraire, comme nous l'avons vu avec la prolongation de l'interconnexion réglementée de 2014 à 2016 », a ajouté M. Brazeau.

Le gouvernement actuel a annulé cette politique en 2016 en raison des résultats d'un précédent projet pilote et des recommandations d'une étude indépendante.

M. Brazeau a souligné que, déjà, les chemins de fer canadiens de classe 1 :

Sont les plus sûrs en Amérique du Nord et parmi les plus sûrs du monde , en grande partie parce qu'ils réinvestissent de 20 à 25 cents de chaque dollar gagné dans leurs réseaux.

, en grande partie parce qu'ils réinvestissent de 20 à de chaque dollar gagné dans leurs réseaux. Offrent les tarifs marchandises les plus bas des principales nations commerçantes, et des tarifs inférieurs de 11 % à ceux des États-Unis, ce qui illustre la solide concurrence qui existe entre les chemins de fer canadiens.

des principales nations commerçantes, et des tarifs inférieurs de 11 % à ceux des États-Unis, ce qui illustre la solide concurrence qui existe entre les chemins de fer canadiens. Font leur part sur les chaînes d'approvisionnement, faisant preuve d'une résilience remarquable ces dernières années face à des perturbations extraordinaires dues à la pandémie mondiale et aux politiques gouvernementales connexes, ainsi qu'à des phénomènes météorologiques extrêmes.

« Nous avons proposé au gouvernement des solutions réalistes et pragmatiques pour améliorer l'efficacité et la capacité des chaînes d'approvisionnement. Nous avons également demandé des mesures budgétaires qui soutiendront les investissements de tous les participants. Ces propositions demeurent nos priorités, a dit M. Brazeau. Il faut que tous les membres des chaînes d'approvisionnement fassent davantage en matière de partage des données, de responsabilisation, d'innovation et d'investissements. »

De plus, l'ACFC s'oppose à la décision du gouvernement d'interdire le recours aux travailleurs de remplacement sur les lieux de travail fédéraux touchés par des arrêts de travail. Les faits montrent que l'interdiction des travailleurs de remplacement temporaires aura les conséquences suivantes :

Les services essentiels, ce qui comprend le transport en commun, seront interrompus plus fréquemment.

Les grèves seront plus fréquentes et dureront plus longtemps.

Les relations de travail se détérioreront.

La loi sur le retour au travail devra être appliquée plus souvent.

Les chemins de fer du Canada s'engagent à rester des liens solides et sains sur les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et intégrées. L'ACFC va travailler avec le gouvernement, les associations et d'autres intervenants pour que ses membres et membres associés puissent continuer à faire avancer le Canada de manière sûre et efficace.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada :

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente près de 60 compagnies de chemin de fer et 60 membres associés (fournisseurs, consultants, etc.). Nos chemins de fer marchandises transportent 350 milliards de dollars de biens partout au pays et vers les marchés mondiaux, chaque année. L'ACFC défend les intérêts de ses membres et membres associés en assurant que le secteur ferroviaire reste concurrentiel au palier mondial, durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

