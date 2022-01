LES CHEFS DE L'APNQL DÉNONCENT LE MANQUE DE SENSIBILITÉ DU GOUVERNEMENT DE LA CAQ À L'ENDROIT DE LEURS TERRITOIRES

WENDAKE, QC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le 13 janvier 2022, l'APNQL apprenait, par la voie des médias, la tenue d'un Sommet québécois sur l'aménagement du territoire qui se tiendra virtuellement le 27 janvier prochain. Non seulement, la programmation qui a été dévoilée fait complètement fi des préoccupations, des droits et des revendications des Premières Nations, mais aussi, cette annonce va complètement à l'encontre des propos tenus par la Ministre Laforest lors de son passage à la Table des Chefs de l'APNQL, à la fin novembre dernier, dans le cadre du Grand Cercle économique des Premières Nations et du Québec. Rappelons qu'en cette occasion, alors qu'elle était questionnée par les chefs de l'APNQL au sujet de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT), la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation s'était engagée à tenir des discussions à un niveau politique spécifiquement avec les Premières Nations sur le sujet considérant l'inconfort de plusieurs communautés autochtones à l'endroit de cette politique développée de façon unilatérale par le Québec.

Les chefs de l'APNQL s'opposent à toute forme de politique gouvernementale ou de chantier d'aménagement concernant leurs territoires sans qu'ils ne soient activement impliqués prioritairement dans les discussions. « Cette annonce en est une de plus qui illustre le manque de sensibilité, voire le mépris du gouvernement de la CAQ à l'endroit de nos territoires » a mentionné le Chef régional par intérim, Lance Haymond. C'est d'ailleurs dans ce contexte que les Chefs de l'APNQL en assemblée ont adopté l'automne dernier une déclaration territoriale afin d'aviser officiellement le gouvernement du Québec que les élus des Premières Nations n'hésiteront pas à recourir à tous les moyens à leur disposition pour protéger leurs territoires et leurs droits inhérents, ancestraux et issus de traités de toute action ou politique préjudiciable envers leurs peuples mise de l'avant par la province.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

