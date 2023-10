MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Les communautés nordiques et autochtones sont confrontées à certains des effets les plus graves du changement climatique. L'investissement dans des mesures d'adaptation les aidera à assurer leur sécurité, à créer des débouchés économiques et à éviter les coûts élevés et croissants causés par des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. De nombreuses communautés autochtones sont déjà à l'avant-garde de la construction d'un avenir plus résistant aux changements climatiques grâce à la surveillance du climat, aux solutions d'adaptation et à la transition vers l'énergie propre.

Aujourd'hui, plus de 100 chefs de file autochtones et nordiques de tout le Canada se sont joints à la communauté internationale de l'adaptation aux changements climatiques à Montréal pour la 7e édition de la conférence Adaptation Futures. Tout au long de la semaine, plus de 1 500 experts mondiaux de l'adaptation au climat se réunissent à la conférence pour présenter leurs travaux, discuter de questions émergentes et novatrices et créer des réseaux.

Pour souligner l'importance de la contribution des peuples autochtones au leadership climatique, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a accueilli des délégués autochtones du Canada et du monde entier lors d'une réception de réseautage le 2 octobre.

Cette année, la conférence met l'accent sur l'équité et la justice et vise à reconnaître le leadership des peuples autochtones dans la promotion de l'adaptation aux changements climatiques. Les peuples autochtones ont une longue et riche histoire d'occupation, d'adaptation et de protection de leur environnement. Ils sont les yeux et les oreilles sur le terrain et sont donc particulièrement bien placés pour tracer la voie en raison de leurs systèmes de connaissance cultivés depuis des temps immémoriaux.

Dans tout le pays, des projets d'adaptation menés par les communautés font la différence. Il ne s'agit ici que de quelques exemples parmi les centaines d'initiatives en cours dans les communautés autochtones et nordiques :

Rendre les déplacements sur glace plus sûrs pour les communautés du Nunatsiavut grâce aux connaissances des Inuit en matière de surveillance des glaces.

Assurer la sécurité alimentaire au Nunatsiavut en surveillant la taille des populations, les zones de reproduction et l'habitat du lagopède, un important gibier à plumes.

Améliorer l'habitabilité et la durabilité des logements dans le hameau de Cambridge Bay en réalisant un plan directeur de drainage et une étude sur la neige afin de réduire les risques d'inondation.

en réalisant un plan directeur de drainage et une étude sur la neige afin de réduire les risques d'inondation. Protéger la communauté d'Old Masset, en Colombie-Britannique, de l'élévation du niveau de la mer, des effets de l'érosion et de l'augmentation du nombre de tempêtes, en réalisant une étude de faisabilité sur les options d'infrastructures fondées sur la nature.

Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont essentiels pour faire progresser le processus de réconciliation et l'autodétermination. Le gouvernement du Canada continuera à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour promouvoir le leadership climatique autochtone et appuyer les communautés autochtones et nordiques dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs climatiques.

« Gin 'waadluwaan gud 'ahl kwaagiidang ( X aad Kil, dialecte haïda du Nord). Tout dépend de tout. G aw X aadee's (peuple haïda d'Old Massett) sont fiers d'en apprendre plus grâce à la conférence Adaptation Futures. Il est important que nous échangions avec les générations futures ce que nous avons appris et acquis lors de cette conférence. »

Kwaa Tsaaps, Patrika McEvoy

Conseiller d'Old Massett Village

« Dans un monde où les effets des changements climatiques continuent de s'intensifier, il est temps d'agir! À la conférence Adaptation Futures, le mouvement mondial se poursuit, nous permettant d'avancer - et de façonner - un avenir plus durable. En tant que chefs de file autochtones, nous contribuons à transmettre des générations de savoirs traditionnels, de connaissances, d'expériences et de solutions ancrées dans notre environnement naturel. Les peuples autochtones contribuent à tracer les voies de l'action climatique et à cultiver les semences de l'adaptation qui fleuriront à l'échelle mondiale. Je me réjouis de participer au dialogue et de faire part de notre important travail d'adaptation dans une optique autochtone. »

Trent Moraes

Conseiller en chef adjoint, Conseil de bande de Skidegate

« La Misipawistik Cree Nation s'est engagée à protéger ses terres et ses eaux. Au cours des 150 dernières années, nous avons été confrontés à des défis et des menaces croissants pour nos terres et notre mode de vie. Le changement climatique n'est que le dernier défi en date. Nous utilisons nos connaissances traditionnelles et la surveillance scientifique pour comprendre ces menaces combinées et la façon dont elles affectent nos terres, afin de pouvoir élaborer des stratégies pour assurer la protection de nos terres et la continuité de notre culture et de notre mode de vie. »

Becky Cook

Gestionnaire de la surveillance des terres, Misipawistik Cree Nation

« Les peuples autochtones sont déjà à la tête de notre réponse collective aux changements climatiques, au Canada et dans le monde entier. Au cours de mes voyages partout au pays, j'ai vu de mes propres yeux des projets d'adaptation au climat innovants, menés par les communautés, élaborés et mis en œuvre par les peuples autochtones. Nous continuerons à travailler ensemble en partenariat et à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques, créer de la prospérité économique et construire un avenir fort, sain et durable pour tous. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les peuples autochtones ont une longue histoire d'occupation, d'adaptation et de protection de leur environnement. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour faire avancer un programme de leadership autochtone en matière de climat et des stratégies fondées sur les distinctions qui garantissent que les peuples autochtones disposent des ressources et des pouvoirs nécessaires pour mener une action autodéterminée en matière de climat, d'un océan à l'autre. En prenant des mesures pour nous adapter aux changements climatiques, nous pouvons construire des communautés et des économies capables de prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Depuis des décennies, les peuples autochtones ouvrent la voie en matière de sensibilisation au changement climatique. Aujourd'hui, ils sont touchés de manière disproportionnée par les effets du changement climatique. Cette conférence met en avant le leadership des peuples autochtones en matière de climat sur la scène internationale. Elle permettra d'intégrer davantage de savoirs autochtones dans nos pratiques et de soutenir davantage de projets d'adaptation au changement climatique menés par les communautés. C'est une excellente occasion pour le Canada d'apprendre à s'adapter aux changements climatiques grâce aux communautés autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les peuples autochtones sont aux premières lignes du combat contre les changements climatiques au Canada et partout dans le monde. Grâce à leurs connaissances intergénérationnelles, leurs systèmes juridiques, leur mode de gouvernance, leurs valeurs, leurs visions du monde et leurs relations, les Autochtones sont une source de force et de savoir en matière d'adaptation et de renforcement de la résilience aux impacts des changements climatiques. Notre gouvernement s'engage à soutenir les mesures autodéterminées pour répondre aux priorités relatives au climat de nos partenaires autochtones. Notre collaboration continue est bénéfique à tous. Cette démarche est essentielle pour garantir un environnement naturel prospère pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

La série de conférences Adaptation Futures est la première conférence internationale entièrement consacrée à l'adaptation aux changements climatiques. Elle rassemble des chercheurs, des décideurs, des praticiens, des représentants de l'industrie et des communicateurs qui présentent leurs travaux sur l'adaptation, apprennent des autres et créent des réseaux. Cette conférence est l'événement phare du World Adaptation Science Program (programme international des sciences de l'adaptation), l'une des quatre composantes du Global Climate Program (programme climatique international).

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont contribué 588 000 $ au financement de divers éléments de la conférence : le volet culturel autochtone, la programmation scientifique autochtone, le parrainage des déplacements d'environ 120 intervenants autochtones et nordiques, ainsi que l'organisation d'une réception de bienvenue pour les participants autochtones à la Biosphère le 2 octobre.

, Services aux Autochtones Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont contribué 588 000 $ au financement de divers éléments de la conférence : le volet culturel autochtone, la programmation scientifique autochtone, le parrainage des déplacements d'environ 120 intervenants autochtones et nordiques, ainsi que l'organisation d'une réception de bienvenue pour les participants autochtones à la Biosphère le 2 octobre. Le Centre de recherches pour le développement international du Canada soutient les délégués autochtones de Bolivie, du Chili, de Colombie, d'Équateur, du Mexique et du Pérou pour qu'ils participent à la conférence et fassent part des leçons tirées des efforts déployés pour amplifier leur voix et leurs droits dans le cadre de l'action climatique.

Pour soutenir l'adaptation au climat dans les communautés autochtones et nordiques, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a créé trois programmes destinés à aider les communautés à déterminer les domaines de préoccupation, à planifier des mesures d'adaptation et à acquérir les compétences, les connaissances et les ressources dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience. Ces programmes sont les suivants : Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations

a créé trois programmes destinés à aider les communautés à déterminer les domaines de préoccupation, à planifier des mesures d'adaptation et à acquérir les compétences, les connaissances et les ressources dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience. Ces programmes sont les suivants : Le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de Services aux Autochtones Canada finance les efforts des communautés des Premières Nations et des Inuit pour cerner et évaluer les répercussions des changements climatiques sur la santé et les adresser. Le programme permet aux communautés : d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action ou d'adaptation liés à la santé; d'élaborer du matériel de communication et d'acquisition des connaissances; d'appuyer la prise de décisions en matière d'adaptation à l'échelle locale, régionale et nationale.

En proposant un programme de leadership climatique autochtone, le Canada met en œuvre l'article 29 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones . Ainsi, le gouvernement du Canada collabore avec les partenaires autochtones dans tout le pays afin de définir l'approche à long terme du partenariat sur le climat. Cette approche soutient et met en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et le droit de participer à la prise de décisions, et garantit l'accès à un financement prévisible et équitable pour l'action climatique.

. Ainsi, le gouvernement du Canada collabore avec les partenaires autochtones dans tout le pays afin de définir l'approche à long terme du partenariat sur le climat. Cette approche soutient et met en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et le droit de participer à la prise de décisions, et garantit l'accès à un financement prévisible et équitable pour l'action climatique. Pour aider davantage dans tous les aspects de la société afin de mieux travailler ensemble, le gouvernement du Canada a élaboré une Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts en matière d'adaptation et les jeunes. La Stratégie nationale d'adaptation présente une vision inclusive du Canada dans un contexte de changements climatiques et explique comment y parvenir.

Dans le cadre de cette stratégie, le Canada s'est engagé à verser 50 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2023-2024 pour renforcer le soutien aux projets d'adaptation et aux priorités des populations autochtones par l'intermédiaire des programmes d'adaptation au climat existants de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

