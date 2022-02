Un nouveau sondage de Microsoft Canada révèle un écart entre ce que les chefs d'entreprise disent être bon pour les affaires et leurs actions.

TORONTO, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Près des deux tiers (61 %) des chefs d'entreprise canadiens reconnaissent que les données (et la capacité d'en tirer des analyses exploitables) sont la clé du succès dans l'économie actuelle. Toutefois, seulement le tiers (34 %) d'entre eux déclarent que leur entreprise possède une stratégie complète en matière de données et ils sont encore moins nombreux (31 %) à considérer que leur organisation est guidée par les données. Ce sont là quelques-unes des principales constatations d'un nouveau sondage de Microsoft Canada visant à déterminer si les chefs d'entreprise exploitent efficacement les données pour stimuler la croissance et l'innovation, demeurer compétitifs et améliorer l'expérience client.

Microsoft a interrogé 658 décideurs d'entreprises du Canada, y compris des secteurs public, privé et à but non lucratif, dont la taille va de la microentreprise (moins de 10 employés) à la grande entreprise (500 employés et plus).

Le sondage a révélé un écart important entre ce que les chefs d'entreprise considèrent comme essentiel pour réussir et ce qu'ils font pour y parvenir. Par exemple, tandis que 71 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise se situe dans la moyenne du secteur ou est un chef de file en matière de culture numérique, seulement quatre sur dix affirment que leur organisation utilise actuellement l'infonuagique. Et cela, malgré un quasi-consensus dans le secteur mondial du conseil sur le fait que l'infonuagique est essentielle pour répondre aux exigences d'une entreprise moderne. En fait, dans une étude récente, Deloitte a découvert que l'adoption de l'infonuagique est une nécessité concurrentielle dans l'économie actuelle. Parallèlement à la faible adoption de l'infonuagique, seulement 34 % des répondants au sondage de Microsoft indiquent que faire un meilleur usage de leurs données sera une priorité pour leur organisation au cours de la prochaine année.

« Les données sont devenues la monnaie la plus précieuse des organisations dans l'univers numérique reposant sur l'infonuagique, explique Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. Peu importe la taille ou le type de l'organisation, il est crucial, pour les entreprises canadiennes, d'exploiter l'IA, les données et leur analyse afin de favoriser l'innovation, de répondre aux demandes en constante évolution de la clientèle et, en fin de compte, de demeurer compétitives dans l'économie mondiale alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie. »

AIDER LES ORGANISATIONS CANADIENNES À TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LEURS DONNÉES

Tandis que près de la moitié (46 %) des personnes interrogées déclarent que leur organisation vise à devenir plus avisée en matière de données, seuls 34 % d'entre eux utilisent à l'heure actuelle des outils ou des services d'analyse de données. De plus, parmi ceux qui n'utilisent pas d'outils ou de services d'analyse de données, moins d'un cinquième (18 %) ont un plan pour adopter de tels outils ou services en 2022.

« Ce que les résultats révèlent sur la façon dont la plupart des chefs d'entreprise traitent les données dans le cadre de leur stratégie numérique est alarmant, poursuit M. Peesker. De nombreuses organisations ont investi dans des technologies comme l'infonuagique et l'IA pour gérer les perturbations en réponse à la pandémie. Maintenant, il est essentiel que ces organisations optimisent leurs investissements pour permettre une véritable transformation numérique. Cela demande notamment de tirer les bonnes connaissances de la masse de données à leur disposition afin de pouvoir se mesurer à la concurrence dans leur secteur et à l'échelle mondiale. »

En mars dernier, Microsoft a annoncé la création du Centre d'excellence de l'innovation en matière de données dans le cadre de l'ouverture de son nouveau siège social à Toronto cette année. Ce centre, qui se consacre aux données et à l'innovation, est le premier en son genre chez Microsoft. Il aidera les organisations canadiennes des secteurs privé, public et à but non lucratif à exploiter la puissance des données et de l'infonuagique pour accélérer leur transformation numérique et créer, en partenariat, des solutions de pointe. De plus, pour mieux répondre aux besoins uniques des clients et des partenaires du secteur public, Microsoft a établi le Centre de l'innovation gouvernementale, à Ottawa.

« Les organisations qui utilisent leurs propres données pour mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs besoins particuliers peuvent non seulement renforcer la résilience des entreprises, mais aussi améliorer leurs opérations et devenir plus sensibles à l'évolution des demandes des citoyens et des clients », a déclaré M. Peesker. « Avec le Centre d'excellence de l'innovation en matière de données, nous donnons aux organisations les moyens de tirer parti des données qu'elles créent pour élaborer des stratégies complètes qui permettent de relever certains des défis opérationnels les plus urgents et d'accélérer la croissance des entreprises. »

Pour en savoir plus sur les capacités de Microsoft en matière de données au Canada, visitez aka.ms/InnovationDesDonnees.

À PROPOS DU SONDAGE

Les résultats sont tirés d'un sondage mené par Fuse Insights au nom de Microsoft Canada. Au total, 658 décideurs d'entreprises de tout le Canada, représentant un éventail de tailles d'organisations et de secteurs, ont été interrogés en ligne, en anglais et en français, en décembre 2021.

À PROPOS DE MICROSOFT CANADA

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corporation (code Nasdaq : « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français comme en anglais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft Canada, veuillez visiter le www.microsoft.ca.

