Les chaussures de course écoresponsables, c'est l'avenir

C'est pourquoi Way Running est fier de procéder au lancement de « l'expérience ultime » en développement durable dans le monde de la course. Conçue pour être durable, performante et confortable, la chaussure Sustainable Runner offrira aux coureurs de tous les jours un produit qui se distingue par sa simplicité et sa versatilité. Ces chaussures sont en effet dénuées des éléments décoratifs superflus qui font de la plupart des espadrilles des produits remplis de matériaux toxiques et synthétiques qui sont impossibles à recycler.

Fruit des efforts d'une startup montréalaise, les espadrilles Sustainable Runner sont appelées à s'améliorer constamment grâce à la rétroaction des utilisateurs. En effet, les premiers acheteurs pourront s'inscrire au programme Bêta pour témoigner de la performance et du confort et ainsi participer à l'amélioration continue des prochaines générations de chaussures. Le lancement et les commandes se feront à l'aide d'une campagne de socio-financement en ligne sur Kickstarter.

« Nous souhaitions que le Sustainable Runner soit un produit écoresponsable d'un bout à l'autre de son cycle de vie », explique Mathieu Desjardins, un des cofondateurs de l'entreprise. « Tout commence avec l'utilisation de matériaux naturels ou encore recyclables … sans peinture ni fioritures, rien d'inutile … et se termine par notre engagement à recycler et réutiliser les composantes à la fin du cycle ». Les consommateurs n'ont qu'à retourner les espadrilles dans la même boîte dans laquelle elles ont été expédiées. En échange, Way Running s'engage à recycler tous les matériaux qui peuvent l'être et à leur offrir un rabais sur leur prochaine paire.

Caractéristiques du produit :

Simplicité - Disponible en blanc, en noir ou en noir et blanc. Aucun logo ou élément décoratif inutile, seulement ce qu'il vous faut.

Des matériaux naturels car ils sont meilleurs - le quartier de chaussure est fait d'un mélange de Tencel®, une fibre d'origine végétale et de laine Mérinos qui offre des caractéristiques de performance : une meilleure aération, un séchage plus rapide et un contrôle de la température.

Performance et confort - la semelle est conçue pour une enjambée neutre et offrir assez d'effet ressort pour améliorer la performance à la course, tout en étant assez confortable pour être porté tout les jours. La mousse unique est entièrement recyclable.

Way Running est une startup montréalaise fondée par trois coureurs comptant des décennies d'expérience dans le domaine de l'équipement sportif. Elle ambitionne de commercialiser des produits avec une empreinte écologique minimale, dans une industrie qui tarde à prendre le virage du développement durable. Des images, des détails techniques et des renseignements sur la manière de commander sont disponibles à https://www.kickstarter.com/projects/way-running/the-sustainable-runner

SOURCE Way Running

Renseignements: Marilyne Levesque, Marelle Communications, mlevesque@marellecommuniucations.com, 514-884-6351, https://www.kickstarter.com/projects/way-running/the-sustainable-runner