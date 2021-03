Le compte de médias sociaux à l'étranger du Jiangsu accroît la portée de l'événement. L'équipe responsable du compte de médias sociaux à l'étranger du Jiangsu « Visit Jiangsu » a créé et mené une activité en ligne qui consistait à choisir son spectacle du Nouvel An chinois préféré. Les utilisateurs étrangers étaient invités à sélectionner le spectacle le plus attendu du Gala du Festival du printemps 2021. L'événement présentait également les premières du gala. Le résultat démontre que l'émission Kun Opera The Peony Pavilion est la plus populaire, avec près de 120 000 visionnements. L'engagement total s'est élevé à 1 057 272 téléspectateurs. Pendant les célébrations, le nombre total de téléspectateurs était de 793 511. Grâce à des activités interactives et participatives, l'événement a permis aux participants internationaux de se joindre aux célébrations du Nouvel An chinois.

La technologie remet les spectacles traditionnels à l'avant-scène. Premier spectacle d'acrobaties magiques 3D originales à grande échelle en Chine, Golden Cudgel a combiné les techniques d'acrobatie traditionnelles à la technologie 3D à l'œil nu pour produire un extraordinaire spectacle combinant acrobaties et magie. C'est devenu l'un des programmes les plus populaires du Nouvel An chinois 2021, augmentant la popularité du spectacle « La Pérégrination vers l'Ouest » à l'échelle mondiale.

Les patrimoines culturels immatériels témoignent des charmes du Jiangsu. L'exposition du patrimoine culturel immatériel du Jiangsu a eu lieu à Sydney à la fin janvier. Grâce à la technologie de réalité virtuelle, on y a présenté de nombreuses vitrines représentatives du patrimoine immatériel du Jiangsu, notamment le brocart Nanjing Yun, la broderie Su, le festival des lanternes de Qinhuai, l'opéra Kun et le papier découpé Jinling. Les Australiens y ont découvert les coutumes et les traditions entourant les célébrations du Nouvel An chinois. Les visiteurs de l'exposition ont pu ressentir le bonheur, l'harmonie et l'esprit de partage se dégageant du Nouvel An chinois grâce à des œuvres d'art exquises.

Les échanges culturels renforcent les amitiés entre les jeunes. Le groupe Nanjing Little Red Flower Art Ensemble, un grand nom dans le milieu des échanges culturels, a participé aux célébrations du Nouvel An chinois en ligne en Thaïlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne. Le groupe s'était spécialement préparé pour l'événement et a produit une vidéo de l'ensemble des représentations. Cela a permis au groupe de célébrer conjointement la nouvelle année en ligne avec des gens du monde entier, en particulier des adolescents.

