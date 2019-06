Les changements au Régime Familial d'épargnes-études pour un seul étudiant sont approuvés

MISSISSAUGA, ON, le 31 mai 2019 /CNW/ - La Première financière du savoir inc. annonce aujourd'hui que suite au vote des souscripteurs, l'approbation par les clients du Régime Familial d'épargne-études pour un seul étudiant (Régime pour un seul étudiant) d'éliminer les frais de dépôt et créer des frais de gestion regroupés ne dépassant pas 1 % par an. Ces changements représentent une légère augmentation de l'ensemble des frais payés par les clients et donnent plus de certitude et de transparence en ce qui concerne les frais associés au Régime pour un seul étudiant. Ces frais de gestion sont comparables, voire inférieurs, à d'autres REEE semblables.

La Première fondation du savoir, société canadienne à but non lucratif, parraine le Régime pour un seul étudiant et d'autres régimes d'épargne-études. Les frais d'administration et de dépôt n'ont pas augmenté depuis l'introduction du Régime pour un seul étudiant en novembre 1994.

Les frais de gestion regroupés pour le premier exercice suivant la mise en place, avant le 1er juillet 2020, représenteront 0,75 à 0,80 % par an, plus les taxes applicables. Ceci est comparable aux frais actuels, soit les frais de dépôt, d'administration, de garde et de gestion du portefeuille compris d'environ 0,72 %, plus les taxes applicables, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

Pour mener à bien les changements proposés au régime, un vote « POUR » à la majorité des voix exprimées par les clients du Régime pour un seul étudiant était requis. Les clients se sont exprimés lors de l'assemblée extraordinaire tenue dans les bureaux de La Première financière du savoir le 30 mai 2019, avec un vote de 87 % des voix en faveur des changements proposés.

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes s'appuient sur l'épargne-études offerte par La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus de nos régimes ont atteint 7,5 milliards de dollars. Au cours des 15 dernières années, La Première fondation du savoir a bonifié de plus de 53 millions de dollars les Paiements d'aide aux études versés aux étudiants. Au 30 avril 2019, la société gérait 6,4 milliards de dollars d'actifs pour plus de 500 000 REEE.

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et l'administrateur, le distributeur et le gestionnaire de régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société canadienne sans but lucratif. La fondation réinvestit ses revenus excédentaires dans des initiatives de soutien aux étudiants.

