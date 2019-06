Les changements au Régime Familial d'épargne-études collectif sont approuvés

MISSISSAUGA, ON, le 31 mai 2019 /CNW/ - La Première financière du savoir inc. annonce aujourd'hui que suite au vote des souscripteurs l'approbation par les clients du Régime Familial d'épargne-études collectif (Régime collectif) de transférer leurs actifs vers le Régime Familial d'épargne-études pour un seul étudiant (Régime pour un seul étudiant) aux fins de liquidation du Régime collectif.

La Première fondation du savoir, société canadienne à but non lucratif, parraine le Régime collectif et d'autres régimes d'épargne-études. Les ventes du Régime collectif ont commencé en novembre 1994 et il était conçu pour récompenser les clients cotisant continuellement à leur convention, de leur inscription jusqu'à la date d'échéance, et les étudiants qui obtenaient un diplôme de premier cycle de quatre ans.

La fondation a assoupli les modalités du Régime collectif grâce à un vote antérieur des souscripteurs simplifiant ainsi la qualification des étudiants à un paiement d'aide aux études, et en incluant des programmes d'études postsecondaires au-delà des programmes traditionnels de quatre ans. Même si ces modifications ont permis de réduire les risques des Régimes collectifs, ils n'ont pas complètement éliminé les risques associés au Régime collectif.

Les avantages de la liquidation du Régime collectif et du transfert de l'actif des clients au Régime pour un seul étudiant comprennent :

Éliminer le risque et l'incertitude pour les clients du Régime collectif pour retirer des fonds de leur REEE, y compris les cotisations, les subventions et le revenu des cotisations et le revenu des subventions. Fournir une flexibilité totale pour le montant et le moment où les clients retirent leurs cotisations, leurs subventions et leur revenu, optimisant par conséquent les avantages de leur REEE Permettre aux clients de continuer à gagner et accumuler du revenu sur les soldes de leurs REEE pour la durée restante de la convention de leurs clients (jusqu'à concurrence de 35 ans à compter l'année d'inscription du client) Offrir aux clients la possibilité de demander tout ou partie du revenu restant dans leurs REEE, et qui n'a pas été retiré par leur étudiant, à titre de paiement de revenu accumulé, sous réserve des règles de la Loi de l'impôt sur le revenu

« Nous savons d'expérience que les étudiants d'aujourd'hui ont besoin de flexibilité pour optimiser les avantages de leur REEE », affirme George Hopkinson, président et chef de la direction de La Première financière du savoir. « Avec le Régime pour un seul étudiant, des retraits de n'importe quel montant et en tout temps, peuvent être faits selon leurs besoins. »

La Première financière du savoir a fait preuve d'évolution pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. En 2012, la société a lancé le Régime PremFlex, un REEE individuel offrant la plus grande flexibilité en termes de cotisations et de retraits, ainsi que de primes uniques. Le Régime PremFlex est devenu le produit de choix pour les nouveaux clients.

Avec prise d'effet le 1er janvier 2020, les client du Régime collectif verront leurs cotisations nettes, subventions, revenu des subventions et une part proportionnelle du revenu d'attrition restant de leur groupe de cohorte transférés vers une nouvelle convention du Régime pour un seul étudiant.

Pour mener à bien les changements proposés du régime, un vote « POUR » à la majorité des voix exprimées par les clients du Régime collectif était requis. Les clients se sont exprimés lors de l'assemblée extraordinaire tenue dans les bureaux de La Première financière du savoir, le 30 mai 2019, avec un vote de 61 des voix en faveur des changements proposés.

À propos de La Première financière du savoir

Depuis plus de 50 ans, les familles canadiennes s'appuient sur l'épargne-études offerte par La Première financière du savoir. Depuis 1965, les paiements issus des nos régimes ont atteint 7,5 milliards de dollars. Au cours des 15 dernières années, La Première fondation du savoir a bonifié de plus de 53 millions de dollars les Paiements d'aide aux études versés aux étudiants. Au 30 avril 2019, la société gérait 6,4 milliards de dollars d'actifs pour plus de 500 000 REEE.

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, et l'administrateur, le distributeur et le gestionnaire de régimes enregistrés d'épargne-études. La Première fondation du savoir est une société canadienne sans but lucratif. La fondation réinvestit ses revenus excédentaires dans des initiatives de soutien aux étudiants.

SOURCE La Première financière du savoir

Renseignements: Morgan Murphy, Smithcom Limited, 416 629-2143, morgan.murphy@smithcom.ca