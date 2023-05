Les championnats de sports électroniques amplifient l'excitation à l'égard des Jeux européens très attendus en Pologne

KATOWICE, Pologne, 22 mai 2023 /CNW/ - L'édition inaugurale des Championnats de sports électroniques des Jeux européens (#EGE23) accueillera des athlètes et des équipes de sports électroniques de toute l'Europe qui s'affronteront, en juin prochain, dans le cadre de deux titres de sports électroniques de premier plan - eFootballMC 2023 et Rocket League .

Les athlètes de sports électroniques concourront parallèlement aux 7 000 athlètes représentant 48 pays lors de la troisième édition des Jeux européens à Cracovie et dans la région de Małopolska en Pologne.

La Global Esports Federation (GEF) et les Comités olympiques européens (COE) ont confirmé que les jeux #EGE23 auront lieu du 30 juin au 2 juillet. Le Centre international des congrès (MCK) de Katowice deviendra l'épicentre de la compétition numérique et s'annonce comme un événement marquant du calendrier sportif de la région.

Aurelia Ruetsch, membre du conseil d'administration de la GEF et présidente de la commission de coordination des jeux EGE23, s'est prononcée sur la nature révolutionnaire des jeux EGE23 : « Les championnats de sports électroniques des Jeux européens représentent un moment historique pour les sports électroniques en Europe. Après avoir fait partie de l'équipe des premiers Jeux européens à Baku en 2015, je suis ravie de participer à une autre première avec les COE alors que nous organisons des compétitions de sports électroniques de haut niveau aux côtés des sports traditionnels, célébrant la culture de la jeunesse au cœur de l'Europe. »

« Nous sommes ravis de voir les sports électroniques être inclus à cet événement prestigieux : les Jeux européens. Les jeux #EGE23 constituent une étape importante dans le développement du sport électronique en Europe. Il s'agit d'une célébration réjouissante de la jeunesse, du sport électronique et du sport dans son ensemble », a ajouté Chris Chan, président de la GEF.

Pour sa part, Spyros Capralos, président des COE, a déclaré : « Les championnats de sports électroniques représentent un ajout extraordinaire au programme des Jeux européens et soulignent la vision progressiste de la diversité et de l'inclusivité du monde du sport, en mettant en évidence la base commune qu'ils partagent en termes de dévouement, de stratégie et de poursuite de l'excellence.

Nous sommes ravis de collaborer avec la Global Esports Federation sur la première de nombreuses initiatives prévues. »

Hasan Arat, président de la commission de coordination des COE, Jeux européens 2023, s'est réjoui en disant : « Les COE sont ravis de s'être associés à la Global Esports Federation pour organiser, cet été, les championnats de sport électronique à Katowice.

Le sport électronique est très populaire dans le monde entier, en particulier parmi la jeune génération, et, comme les Jeux européens continuent de chercher des moyens d'innover et d'attirer un public plus jeune, il s'agit d'une étape importante.

Le Centre international des congrès de Katowice sera le lieu idéal pour la compétition, et je sais qu'il s'agira d'une occasion mémorable pour tous les athlètes de sports électroniques qui y participeront. »

