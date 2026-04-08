Sylvain Duchesne, président d'Olon Industries, partage son point de vue sur les raisons pour lesquelles l'industrie repense ses stratégies d'approvisionnement -- et pourquoi la fiabilité guide désormais les décisions.

GEORGETOWN, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Pendant des décennies, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été construites autour d'un seul critère : le coût. Les matériaux traversaient les océans, la production était délocalisée à l'étranger et la fabrication est devenue de plus en plus fragmentée. Mais ces dernières années, le marché a commencé à reconnaître le véritable prix de ce modèle.

Îlot de cuisine et portes d’armoires conçus avec des panneaux et des moulures Olon en VT03 et UT304. (Groupe CNW/Olon Industries Inc)

Les perturbations du transport maritime, l'imprévisibilité des délais, la volatilité des devises et l'instabilité géopolitique ont mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement à longue distance. Aujourd'hui, fabricants, distributeurs et designers repensent leurs approches d'approvisionnement.

Partout en Amérique du Nord, on observe un regain d'intérêt pour la fabrication locale. Non pas simplement parce qu'elle est domestique, mais parce qu'elle offre quelque chose de plus en plus précieux : la fiabilité.

« Chez Olon, notre approche a toujours été différente », a déclaré Sylvain Duchesne, président d'Olon Industries. « Plutôt que de nous concentrer sur des matériaux individuels, nous concevons des systèmes intégrés de composants -- panneaux, moulures et pièces conçus pour fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Cette approche systémique réduit la complexité pour les fabricants, assure une cohérence des matériaux d'un projet à l'autre et offre la fiabilité dont les environnements de production modernes ont besoin. »

La fabrication locale renforce encore davantage ce modèle. Elle permet de stabiliser les chaînes d'approvisionnement, de collaborer plus rapidement avec nos clients et de répondre avec agilité aux besoins changeants du marché.

Et nous savons que des imprévus peuvent survenir. C'est pourquoi disposer d'un service à la clientèle local, capable d'intervenir rapidement ou de se rendre sur place, est si précieux. Cela peut faire la différence entre relancer la production en quelques heures… ou perdre des ventes.

La leçon des dernières années est claire: les écosystèmes manufacturiers les plus résilients sont ceux qui sont les plus proches des personnes qui en dépendent.

À mesure que l'industrie évolue, la conversation dépasse désormais la simple notion de prix le plus bas. Elle s'oriente vers une compétitivité durable, avec une volonté claire de soutenir les entreprises locales et les travailleurs d'ici.

« C'est le principe qui guide Olon depuis ses débuts », a déclaré Sylvain Duchesne président, d'Olon Industries. « Parce que lorsque chaque composant est conçu pour fonctionner ensemble -- tout s'assemble parfaitement. »

À propos d'Olon: Olon Industries est l'un des principaux fabricants nord-américains de composants de qualité et de solutions sur mesure pour les industries du meuble et de l'ébénisterie. Forte de plus de 45 ans d'esprit d'entreprise et d'un engagement indéfectible à fournir à ses clients des produits et des solutions de haute qualité et économiques, Olon s'appuie sur ces valeurs fondamentales. Ses installations sont situées à Georgetown (Ontario), à Geneva (Illinois) et à Washington (Indiana). Pour en savoir plus: www.olon.com .

SOURCE Olon Industries Inc

Personne-ressource pour les médias: Olivia Marcinkowski, Marketing Manager, Olon Industries, 42 Armstrong Avenue, Georgetown, ON L7G 4R9, [email protected]