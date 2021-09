Les cerfs à Longueuil, avec Jean-Marc Léveillé, c'est réglé !

LONGUEUIL, QC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Jean-Marc Léveillé, candidat à la mairie pour Longueuil Citoyen, présente sa solution respectueuse de la faune et de la biodiversité pour régler le débat sur le sort des cerfs du Parc Michel-Chartrand à Longueuil. Après consultation auprès de chercheurs universitaires reconnus et de citoyens impliqués, il propose un programme de recherche scientifique sur le cervidé urbain, sa gestion, son mode de vie, son contrôle, son bien-être et la cohabitation possible.

« J'ai personnellement approché le Dr Lair, professeur titulaire de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, spécialisé en santé de la faune, ainsi qu'un biologiste universitaire spécialisé dans les cervidés. J'ai le plaisir de vous confirmer qu'ils ont tous deux montré de l'intérêt pour un programme de recherche à Longueuil autour des alternatives à l'abattage dans les stratégies de gestion du cervidé urbain. Seuls les animaux gravement malades ou blessés seraient euthanasiés sous supervision d'un vétérinaire faunique. Sans présumer des différents éléments du programme de recherche, l'étude pourrait aborder, notamment, le déplacement des cerfs et leur stérilisation chimique ou physique. » - Jean-Marc Léveillé

Le déplacement de cervidés serait assuré par un organisme accrédité AZA (Association of Zoos & Aquariums), le plus haut standard en Amérique du Nord pour le traitement et le bien-être des animaux sauvages. Un programme de recherche semblable serait une première au Québec.

Selon Jean-Marc Léveillé, « il est temps de redonner à la science la tâche de régler un problème de nature scientifique ». Il en appelle également aux différentes municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour qu'elles envisagent le problème à l'échelle régionale et pour qu'elles appuient le projet de recherche qui fournira les premières données probantes québécoises sur le sujet ainsi qu'une expertise qui profitera ensuite à l'ensemble des autres municipalités de la province.

La solution proposée par Monsieur Léveillé s'appuie sur le concept Une seule santé (One Health). Pour référence : https://medecine.umontreal.ca/2020/03/31/une-seule-sante/

Rappelons que Jean-Marc Léveillé était jusqu'à récemment président d'Anima-Québec et est un des cofondateurs de Proanima.

