Les céréales Kellogg's Frosted Flakes* célèbrent l'année du Tigre et le 70e anniversaire de Tony avec un emballage commémoratif du Nouvel An lunaire

Offert pour une durée limitée, l'emballage des céréales Frosted Flakes Année du Tigre présente les vœux du Nouvel An en chinois traditionnel, et Tony apparaît sur le panneau arrière tenant une enveloppe cadeau traditionnelle rouge vif, appelée hóngbāo. Au Nouvel An lunaire, l'enveloppe rouge symbolise les bons vœux et la chance pour l'année à venir. Dans le même esprit de célébration, l'enveloppe de Tony le Tigre comprend un code QR permettant aux consommateurs de télécharger un coupon Frosted Flakes pour célébrer l'événement. L'emballage à l'effigie du Nouvel An lunaire apparaît sur les boîtes de céréales Kellogg's Frosted Flakes de 425 g et est en vente dès maintenant dans les magasins.

Célébrons nos différences

« La création de cette boîte de céréales Frosted Flakes en édition spéciale illustre notre engagement à célébrer les traditions culturelles de nos employés et de nos consommateurs de toutes origines au Canada, déclare Christine Jakovcic, vice-présidente, Marketing et nutrition, Kellogg Canada Inc. En fait, nous avons fait appel à notre groupe de ressources des employés en matière de diversité et d'inclusion pour nous aider à concevoir cette boîte en édition limitée commémorant le Nouvel An lunaire et l'anniversaire de Tony. Au nom de Kellogg Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent l'année du Tigre et je souhaite à chacun beaucoup de bonheur et de prospérité pour l'année à venir. »

Dans la culture chinoise, le tigre est un symbole de force, de bravoure, de chance et un gardien de la maison. Outre ces symboles et caractéristiques, les couleurs porte-bonheur de l'année du Tigre, le bleu et l'orange, ressortent clairement sur l'emballage en édition limitée. Le bleu est synonyme de guérison, de confiance et de longévité, associé à la couleur orange caractéristique de Tony, qui contribue à accroître la richesse et la fortune : un bon présage pour 2022 !

