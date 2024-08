MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les trois centres de services scolaires de l'île de Montréal (CSS) -- le Centre de services scolaire de Montréal, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, et le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île -- ainsi que les deux commissions scolaires (CS) -- la Commission scolaire English-Montréal et la Commission scolaire Lester B. Pearson -- ont tenu un premier point de presse conjoint pour faire le point sur la rentrée scolaire alors qu'ils se préparent activement à accueillir les élèves. Ils ont tenu à rappeler que toutes les équipes travaillent sans relâche dans le cadre de cette opération annuelle.

Une préparation rigoureuse

Depuis plusieurs mois, les directions et le personnel des centres de services scolaires et des commissions scolaires de Montréal s'emploient à planifier et organiser la rentrée scolaire de manière méticuleuse. Toutes les équipes mettent en œuvre les actions nécessaires qui permettront aux élèves de bien entamer l'année scolaire.

La planification de la rentrée exige une coordination complexe, incluant l'embauche et l'affectation du personnel, la gestion des inscriptions, la composition des classes, l'organisation du transport scolaire, l'amélioration des bâtiments ainsi que l'adaptation des services éducatifs aux besoins spécifiques des élèves. Chaque aspect de la rentrée est traité avec soin pour s'assurer que les élèves, le corps enseignant, le personnel professionnel et le personnel de soutien disposent des ressources adéquates dès le premier jour.

Des actions concrètes face aux défis de la rentrée

À quelques jours de la rentrée scolaire, les centres de services scolaires et les commissions scolaires de Montréal ont pourvu 94,9 % des postes en enseignement. Dans ce contexte, les CSS et CS tiennent à souligner les efforts soutenus mis en œuvre pour répondre à ce défi.

Les équipes des ressources humaines travaillent intensivement pour recruter de nouveaux enseignants et enseignantes et assurer une affectation efficace du personnel. Par ailleurs, le personnel en place, incluant les personnes bachelières ne détenant pas encore de brevet, bénéficient de l'accompagnement et de la formation nécessaires pour garantir une qualité d'enseignement répondant aux standards élevés du réseau public québécois.

Un engagement ferme envers la réussite éducative

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires de Montréal réitèrent leur engagement à développer le plein potentiel de chaque élève et veillent à leur réussite éducative. Les efforts conjugués des équipes des écoles, des centres et des services administratifs durant toute l'année témoignent de leur dévouement à offrir la meilleure expérience possible aux élèves montréalais.

Les travaux d'infrastructure menés cet été, avec plus de 250 chantiers actifs, illustrent également cet engagement. Ces travaux, majoritairement orientés vers le maintien et l'amélioration des installations, sont essentiels pour garantir des environnements d'apprentissage sécuritaires et adéquats. Les CSS et CS de Montréal sont prêts à accueillir leurs élèves pour cette nouvelle année scolaire, avec la ferme intention de poursuivre leur mission éducative malgré les défis qui se présentent. Chaque rentrée est une promesse renouvelée d'offrir le meilleur aux élèves pour construire un avenir collectif plus brillant. Cette année ne fait pas exception. La passion et l'expérience des membres du personnel permettent d'assurer une rentrée réussie.

Citations :

« Dévouées au bien-être et à la réussite de nos élèves, les équipes déploient tous les efforts nécessaires pour assurer une belle rentrée scolaire. Cette conférence de presse conjointe marque une étape importante dans la collaboration entre les différentes organisations scolaires de Montréal. En unissant nos forces, nous démontrons notre capacité à relever les défis qui se présentent en éducation tout en restant concentrées sur notre mission première. »

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal, Paul St-Onge, directeur général par intérim du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et Martin Duquette, directeur général par intérim du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

« Nos équipes ont travaillé avec passion et rigueur tout l'été pour que chaque élève et chaque membre du personnel puisse vivre une rentrée positive et inspirante malgré les défis importants auxquels nos organisations font face. Nous sommes prêts et avons hâte d'accueillir nos élèves dans un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. »

Joe Ortona, président de la Commission scolaire English-Montréal et Judy Kelley, présidente du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Lester B. Pearson

Faits saillants :

Les directions et le personnel des CSS et des CS de Montréal sont à pied d'œuvre depuis des mois pour planifier, organiser et assurer une rentrée scolaire optimale pour les élèves et membres du personnel, malgré les nombreux défis.

La réalité montréalaise est complexe, mais grâce aux efforts concertés des cinq organisations du territoire, ces dernières accomplissent leur mission éducative et contribuent au plein potentiel de plus de 280 000 jeunes et élèves adultes.

Le taux de diplomation et de qualification moyen des écoles et centres de l'île de Montréal est de 87,1 %, soit près de 3 % de plus que l'ensemble du réseau du Québec.

Les CSS et CS de Montréal en chiffres : Plus de 280 000 élèves scolarisés, soit environ 20 % des élèves du Québec 486 établissements d'enseignement 94,9 % des postes en enseignement comblés au 21 août 2024 Près de 4 000 curriculum vitæ traités à l'été 2024 Plus de 250 chantiers actifs à l'été 2024 Plus de 420 millions de dollars estimés en investissement pour le maintien des actifs pour l'année scolaire 2024-2025 Plus de 10 000 élèves inscrits aux cours d'été au secondaire à l'été 2024 Plus de 3 800 inscriptions d'élèves provenant de l'extérieur du Québec traitées durant l'été par les trois CSS



