Les Centres communautaires pour aînés : présents pour briser l'isolement des aînés

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche des Fêtes, les personnes aînées peuvent compter sur la présence des Centres communautaires pour aînés (CCA) pour briser leur isolement et illuminer leur quotidien!

Les CCA sont présents tout au long de l'année pour accueillir les aîné(e)s de 50 ans et plus. Ils sont d'importants lieux d'appartenance qui favorisent leur maintien dans la communauté. Pour ceux et celles qui les fréquentent, ils deviennent des lieux significatifs et représentent souvent une deuxième famille, encore plus particulièrement à l'approche de Noël et du Nouvel An.

Adoptant l'approche « par, pour et avec » les aînés, les CCA font une grande différence et contribuent sans contredit à améliorer leur qualité de vie. De nombreux bénévoles s'y impliquent et contribuent activement au filet social de leur communauté. Une présence, un appel, un service, une activité, un bon repas : des exemples d'actions solidaires qui apportent autant à la personne qui les reçoit qu'à celle qui participe et s'implique dans ces milieux chaleureux et dynamiques!

Ces lieux d'entraide, d'échanges et d'implication offrent différents services de maintien dans la communauté et une programmation d'activités à caractère social, éducatif, culturel et ludique contribuant au mieux-être des aînés. Pour découvrir un CCA dans votre région, cliquer ici. Si vous souhaitez faire un don de temps ou d'argent à l'un de ceux-ci, communiquer directement avec lui.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant près de 60 membres situés au Québec qui lui sont affiliés. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de représentation et de soutien pour ses membres. Par l'intermédiaire de ses membres, l'AQCCA rejoint 55 000 personnes aînés et réunit 8 000 personnes bénévoles.

