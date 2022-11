Les centres commerciaux et les immeubles de bureaux de Cadillac Fairview servent de lieux de rassemblement inspirants pour promouvoir les arts, la culture et l'éducation

Les initiatives locales contribuent à la vitalité des communautés locales

TORONTO, le 4 nov. 2022 /CNW/ - En tant que société immobilière axée sur une raison d'être, Cadillac Fairview (CF) s'engage à transformer les collectivités qu'elle sert par le développement d'espaces vibrants conçus pour inspirer, unir et soutenir les Canadiens. Guidées par ses quatre piliers en matière de responsabilité sociale , dont nos employés, notre planète, nos partenaires et nos communautés, CF a lancé cette année des initiatives locales dans le but de rassembler les gens, de promouvoir le bien-être et de combattre l'isolement social.

CF Rideau Centre (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée)

« Cadillac Fairview est fière de créer des destinations emblématiques qui sont devenues des lieux de rassemblement dans les villes où nous sommes présents, a commenté Wayne Barwise, vice-président à la direction, Développement, Cadillac Fairview. Notre engagement réfléchi à l'égard du design et de l'art inspire la façon dont nous construisons nos propriétés, autant l'intérieur que l'extérieur, et nous sommes ravis de pouvoir présenter des œuvres d'art et des expériences uniques en leur genre qui améliorent nos espaces et nos communautés. »

« Offrir aux membres de notre communauté des occasions de créer ensemble des moments de découverte commune et de bâtir ensemble un avenir meilleur; c'est l'essence même de ce que nous faisons », a déclaré Jason Anderson, vice-président principal à la marque et au marketing chez Cadillac Fairview. Par l'art, le design et la narration, Cadillac Fairview se concentre sur la promotion d'occasions informatives et transformatrices qui célèbrent le caractère unique de chaque ville où nous sommes présents. »

Rendre l'apprentissage plus accessible et relier les communautés pour le bien commun

CF s'est associée à DESIGNwith et l'Université OCAD pour ouvrir DESIGNwith en juin 2022, un incubateur de design pour le bien commun. Situé au CF Toronto Eaton Centre, le studio réunit des universitaires, des entreprises et des membres de la communauté afin de démocratiser l'apprentissage grâce à des recherches, des ateliers et des expositions ouverts au public. Le studio rassemble un large éventail de designers, d'étudiants et de membres de la communauté et sert de laboratoire d'apprentissage dédié à l'exploration de l'économie circulaire pour favoriser le bien commun et la durabilité.

Transformer les espaces publics par l'art et le design

CF reconnait le pouvoir de l'art de donner vie à des lieux et de créer un sentiment d'appartenance et d'inspiration. En 2020, CF a inauguré sa nouvelle tour de bureaux de 33 étages, le 16 York, dans le quartier South Core de Toronto et a engagé des artistes reconnus mondialement comme Donna Huanca (Berlin, Allemagne), Lars Fisk (Brooklyn, États-Unis) et Sir Richard Long (Bristol, Royaume-Uni) pour réinventer les aires de rassemblement publiques de l'édifice afin de créer une galerie dynamique avec des pièces qui reprennent des éléments de la terre et qui tirent leur inspiration de la communauté du quartier South Core. Ces œuvres s'ajoutent à la collection d'œuvres d'art de calibre mondial de CF, qui comprend des centaines d'œuvres d'artistes locaux, internationaux et émergents qui sont exposées au public pour que les visiteurs puissent en profiter. Le 16 York fait également partie du programme ArtworxTO ciblant les amateurs d'art qui cherchent à visiter les galeries publiques.

Installations artistiques interactives dans les centres commerciaux de CF

CF a lancé Capturez le moment , une campagne d'art public en partenariat avec sept illustrateurs et muralistes à travers le Canada ainsi que d'autres artistes dans le cadre des initiatives estivales de l'entreprise. Les Canadiens ont interagi avec des murales élaborées et attrayantes, présentés dans sept propriétés de CF dans trois provinces, comprenant des miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour encourager la réflexion positive sur soi.

Du 2 septembre au 31 décembre 2022, CF Promenades St-Bruno sur la Rive-Sud de Montréal accueille une installation artistique colorée et immersive, le Palais des Merveilles , de l'artiste montréalaise La Charbonne . Produite en collaboration avec MURAL , l'expérience interactive se trouve au sein de CF Marché des Promenades , où les invités peuvent explorer, être inspirés et en profiter ensemble.

De plus, le CF Toronto Eaton Centre a été un commanditaire clé de la Nuit blanche de Toronto 2022 (du 1er au 2 octobre 2022). Le thème de cette année, « L'espace entre nous », invite les artistes à établir des ponts entre les cultures, les communautés et l'environnement, en transformant la ville avec des histoires sur leur rapport avec celle-ci Deux installations sont parrainées par CF - « An Occupation » par Amrita Hepi avec une représentation participative et une sculpture sous la passerelle de CF Toronto Eaton Centre. « I am the river » de Johnson Witehira sur les écrans de Yonge-Dundas Square, qui présente des motifs inspirés de la culture visuelle des Maoris.

Célébrer des villes canadiennes emblématiques

Présente à Vancouver depuis les cinq dernières décennies, CF est la plus grande société d'exploitation de biens immobiliers commerciaux à Vancouver, avec plus de 4 millions de pieds carrés répartis dans deux commerces de détail et huit bureaux.

Cette année, la célèbre Tour TD (700, rue Georgia Ouest, Vancouver, C.-B.) célèbre son 50e anniversaire en tant que lieu de rassemblement influent au centre-ville de Vancouver. Achevée en 1972, la Tour TD, aussi connue sous le nom de Black Tower (« la tour noire »), a été le premier gratte-ciel moderne du centre-ville, donnant le coup d'envoi à un boom de développement qui a façonné le tissu urbain qui comprend le centre commercial CF Pacific Centre. Cinquante ans plus tard, la Tour TD et sa riche histoire font toujours partie intégrante du paysage urbain dynamique d'une ville florissante de calibre mondial.

