CAMBRIDGE, Massachusetts, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont étendu leur partenariat avec Biobot Analytics par l'entremise du système national de surveillance des eaux usées (NWSS) pour produire des analyses des eaux usées relativement à la COVID-19 et à la variole simienne à l'intention des collectivités partout au pays. Cette prolongation de six mois s'étendra jusqu'à la fin de juillet 2023 et assurera la continuité des données pour le programme du NWSS.

Dans le cadre du NWSS, Biobot fournit des données provenant de plus de 400 emplacements de plus de 250 comtés dans un total de 50 États et territoires des États-Unis, et couvrant 60 millions de personnes. Biobot teste chaque emplacement pour détecter la présence du MPXV (le virus à l'origine de la variole simienne), du SARS-CoV-2 (le virus à l'origine de la COVID-19) et effectue le séquençage génomique pour identifier les variants de la COVID-19. Ce programme a été d'une valeur inestimable pour démontrer l'impact d'un programme national coordonné de surveillance des eaux usées et a aidé les responsables fédéraux, étatiques et locaux à assurer un suivi plus efficace de la prévalence et de la propagation de la COVID-19 et de la variole simienne pour éclairer les interventions de santé publique.

« Comme la disponibilité des données cliniques diminue, la surveillance des eaux usées est devenue un indicateur plus fiable de la prévalence de la COVID-19 et permet aux autorités locales de mieux comprendre la propagation virale dans leurs collectivités, a déclaré Newsha Ghaeli, présidente et cofondatrice de Biobot. De même, comme le nombre de cas de variole simienne diminue à travers le pays, les eaux usées pourraient nous permettre de détecter une résurgence locale. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec les CDC et de jeter les bases de l'expansion future du programme pour d'autres maladies infectieuses et au-delà ».

Pour en savoir plus sur le partenariat fructueux entre les CDC et Biobot dans le cadre du programme du NWSS, visitez notre site Web .

À propos de Biobot Analytics

Biobot Analytics est un chef de file mondial en épidémiologie des eaux usées, fondé dans le but de transformer l'infrastructure des eaux usées en observatoires de santé publique en temps réel. Ayant travaillé à plus de 1 000 endroits dans l'ensemble des 50 États américains et dans plusieurs pays, Biobot produit de l'information exploitable à partir des eaux usées afin d'améliorer la santé des collectivités du monde entier. Indépendamment de leur travail sur les maladies infectieuses, Biobot analyse également les eaux usées pour détecter la présence de substances présentant un risque élevé , comme les opioïdes, afin d'aider les collectivités à mieux réagir à la consommation de substances et à mettre en œuvre des programmes de réduction des risques. De plus amples renseignements sur notre mission et notre technologie sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.biobot.io .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812720/Biobot_Analytics_Logo.jpg

SOURCE Biobot Analytics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]