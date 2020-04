Les célébrations à l'échelle mondiale du 200e anniversaire retransmises en ligne

MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - En avril, des membres locaux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ainsi que 16 millions de membres à travers le monde, vont célébrer - tout en respectant les directives de distanciation sociale - le 200e anniversaire d'un moment charnière de leur histoire : la première vision du prophète Joseph Smith.

Le rétablissement de la tradition religieuse né de cette vision a commencé dans l'État de New York, non loin de la frontière canadienne. Les premiers missionnaires de l'Église sont arrivés au Canada en 1830, et la première branche canadienne (congrégation) a été organisée en 1832. Aujourd'hui, le Canada compte près de 200 000 membres, 500 congrégations et 8 temples en activité, dont un neuvième est en construction.

Le président Russell M. Nelson, l'actuel prophète des saints des derniers jours, lance une invitation spéciale au monde pour commémorer cet événement ensemble grâce à la technologie. Les dirigeants de l'Église livreront des messages d'inspiration et des conseils par satellite. Quatre sessions de la conférence générale se tiendront de 12 h à 14 h et de 16 h à 18 h le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril 2020. Les sessions de cette conférence historique pourront être regardées sur Internet à ChurchofJesusChrist.org.

Au cours des 200 dernières années, les saints des derniers jours ont suivi 17 prophètes modernes successifs tandis que l'Église a grandi pour inclure 160 pays et 178 langues. Les quatre premiers prophètes ont personnellement prêché ou exercé un ministère auprès des premiers saints du Canada; trois autres étaient des descendants directs des premiers convertis canadiens.

En tant que confession internationale, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fournit une aide humanitaire dans 128 pays et a dépensé plus de 2,2 milliards de dollars (US) pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cent pour cent des dons faits à Latter-day Saint Charities sont utilisés pour des efforts humanitaires. Cette organisation apporte actuellement une aide à la Chine, à l'Italie, à l'Iran et à de nombreux pays en cette période de pandémie.

L'Église exploite en outre plus de 5 000 centres d'histoire familiale - dont cinq dans la région de Montréal - ouverts à tous ceux qui souhaitent faire des recherches généalogiques. Un accès en ligne gratuit aux informations généalogiques est également disponible sur FamilySearch.org.

Au Québec, l'Église compte plus de 11 000 membres répartis dans 35 congrégations. Dans la grande région de Montréal, onze lieux de réunion accueillent vingt congrégations francophones, anglophones, hispanophones et mandarines. L'un des 167 temples de l'Église se trouve à Longueuil, où les membres se réunissent pour participer à des ordonnances sacrées qui relient le ciel et la terre.

Les saints des derniers jours de Montréal comprennent les personnes nées dans la foi et les nouveaux convertis, les Québécois de longue date et les immigrants récents. Parlant plus de 50 langues différentes, ils sont un microcosme de la foi mondiale.

