LES CÉGEPS DE QUÉBEC OUVRENT LEURS PORTES!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les quatre cégeps de Québec - Garneau, Limoilou, de Lévis et de Sainte-Foy - invitent la population à leurs portes ouvertes, qui se tiendront du 26 au 28 janvier 2026.

Ces événements permettront aux futures étudiantes et futurs étudiants de découvrir les programmes d'études préuniversitaires et techniques offerts dans la région, en prévision de l'admission à l'automne 2026 (date limite : 1er mars 2026).

Les visiteurs et visiteuses auront l'occasion d'échanger avec le personnel enseignant, les étudiantes et étudiants actuels, ainsi qu'avec les équipes responsables des services, de la vie étudiante et du sport collégial. Ils pourront également explorer les installations de chacun des établissements.

Les portes ouvertes représentent une occasion unique de poser des questions, de confirmer un choix de programme et de découvrir la vie collégiale dans un environnement accueillant et dynamique.

Tous les détails sur les portes ouvertes sont disponibles sur les sites Web des cégeps.

Cégep de Sainte-Foy

Lundi 26 janvier, 18 h 30 à 21 h

csfoy.ca/portes-ouvertes

Cégep Garneau

Mardi 27 janvier, 18 h 30 à 21 h

cegepgarneau.ca

Cégep Limoilou

Mercredi 28 janvier, 18 h à 20 h 30

cegeplimoilou.ca

Cégep de Lévis

Mercredi 28 janvier, 17 h 30 à 20 h 30

cegeplevis.ca

SOURCE Cégep Limoilou

SOURCES : Cégep Garneau : Audrey Bérubé, 418 454-3475|Cégep de Lévis : Marc-Olivier Gingras, 514 210-3993; Cégep Limoilou : Josyka Levesque, 418 520-4300|Cégep de Sainte-Foy : Maude Bégin-Robitaille, 418 520-2605