Les cégeps de Montréal proposent 14 perfectionnements crédités de courte durée pour faciliter le retour à l'emploi

Au total, ce sont 14 perfectionnements crédités de courte durée qui sont offerts dans une variété de secteurs d'activités ; du marketing numérique à la production pharmaceutique, en passant par le développement durable et l'informatique. Alors que de nombreux secteurs de l'économie développent leurs activités à l'aide de nouveaux outils numériques, ces perfectionnements permettront aux personnes qui ont perdu leur emploi de mettre à jour leurs compétences afin de suivre l'évolution de leur profession, dans leur sphère d'activité, ou dans une sphère connexe.

Soulignons aussi que les personnes inscrites aux perfectionnements crédités pourraient être admissibles à une aide financière.

Un retour à l'emploi performant

Parmi l'éventail de formations proposées, plusieurs permettront d'actualiser les compétences des étudiants comme le perfectionnement Virage vers les réseaux sociaux et le marketing sur le Web. La formation propose l'apprentissage de nouveaux outils, sans cesse renouvelés et développés, dans le domaine du marketing.

Voici d'autres exemples de perfectionnements disponibles :

Microprogramme en développement Web frontal ;

Électronique des objets connectés ;

Leadership et habiletés de gestion, outils et pratiques pour générer de la performance.

Faits saillants

14 perfectionnements crédités de courte durée offerts à temps plein à partir de février 2022.

Ces perfectionnements d'une durée de 2 à 4 mois tiennent compte de l'importante progression de certains secteurs d'activité dans le domaine numérique ainsi que les emplois nécessitant une mise à jour des compétences.

Les cégeps de Montréal ont développé leur offre de formation en collaboration avec Services Québec de Montréal et le Conseil emploi métropole.

Les participants aux perfectionnements crédités de courte durée pourraient être admissibles à un programme de soutien financier du gouvernement du Québec.

Les perfectionnements sont offerts en français ou en anglais.

L'enseignement se fera en classe virtuelle ou en formule hybride.

Les cohortes seront formées d'un maximum de 15 à 18 participants.

Comment s'inscrire ?

Les critères d'admissibilité ainsi que les renseignements au sujet des perfectionnements crédités de courte durée sont regroupés sur la plateforme www.montezdeniveau.ca. Il y a lieu de noter que pour se prévaloir de ces perfectionnements, il faut s'adresser à un agent d'aide à l'emploi de Services Québec.

