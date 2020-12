Les candidatures au Prix d'Innovation Weston pour les jeunes 2021 sont ouvertes au Centre des sciences de l'Ontario

De scientifiques ados du pays pourraient gagner de 3 500 $ à 15 000 $

TORONTO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Avis aux jeunes qui innovent au Canada! Le Centre des sciences de l'Ontario accepte dès maintenant les candidatures pour le Prix d'Innovation Weston pour les jeunes 2021 - qui fait honneur aux adolescents qui trouvent des solutions innovantes à des problèmes réels à l'aide de la science et de la technologie.

La Fondation de la Famille Weston a établi ce concours annuel en 2008 et continue de le financer afin d'encourager et de soutenir les jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent s'engager dans la science, la technologie et l'innovation pour produire un impact positif sur le monde. On y gagne des sommes d'argent substantielles : 15 000 $ pour le premier prix, 8 500 $ pour le deuxième prix et 3 500 $ pour chaque finaliste, trois maximum.

« Inspirer les jeunes à chercher à s'instruire et à apprendre toute la vie durant se trouve au cœur de nos activités au Centre des sciences. C'est pourquoi il est toujours impressionnant pour nous de constater le savoir-faire scientifique et technologique de la jeunesse canadienne qui cherche à changer les choses dans bon nombre d'aspects de la vie quotidienne, des soins de santé à l'environnement, affirme Paul Kortenaar, Ph.D., directeur général du Centre des sciences de l'Ontario. Donc, nous attendons avec impatience les soumissions de chaque candidature, surtout cette année où les jeunes ont fait preuve de tant de flexibilité, de créativité et de débrouillardise durant la pandémie. »

Précédemment, des lauréats venant d'un bout à l'autre du Canada ont été récompensés pour l'élaboration d'un dispositif de surveillance de l'insuffisance rénale, l'élimination de déjections d'eaux d'égout brutes dans des cours d'eau et la fabrication d'un logis portatif pour les personnes sans abri. Voici les réalisations des lauréats de 2020.

« Le Prix d'Innovation Weston pour les jeunes a été créé pour célébrer et faire valoir la jeunesse innovatrice d'un bout à l'autre du Canada, explique Emma Adamo, directrice de la Fondation de la Famille Weston. Face aux défis actuels, l'innovation scientifique est plus importante que jamais. Très volontiers, notre Fondation parraine ce concours afin d'éveiller la curiosité et d'encourager la découverte scientifique qui rehaussera le bien-être des Canadiens. »

Le Centre des sciences de l'Ontario acceptera les soumissions pour le concours jusqu'au 12 février 2021. Un jury externe sélectionnera les lauréats en avril 2021. Des détails sur le Prix d'Innovation Weston pour les jeunes se trouvent à la page Prix d'Innovation Weston pour les jeunes | Centre des sciences de l'Ontario (centredessciencesontario.ca).

À propos du Prix d'Innovation Weston pour les jeunes

Le Prix d'Innovation Weston pour les jeunes a été établi en 2008 pour encourager et reconnaître l'ingéniosité au sein de la jeunesse canadienne. Il a été nommé ainsi en reconnaissance du don majeur de 15 millions de dollars que la Fondation de la Famille Weston avait accordé à l'Opération Innovation du Centre des sciences de l'Ontario. Ce prix national s'inscrit dans l'engagement de la Fondation en faveur de la recherche et de l'éducation scientifiques au Canada.

À propos du Centre des sciences de l'Ontario

Vu sa mission d'inspirer une passion pour l'aventure humaine de la découverte, le Centre des sciences de l'Ontario se voue à devenir un leader mondial dans l'apprentissage permanent, un lien crucial entre les écosystèmes de l'innovation et de l'éducation en Ontario et un déclencheur de débats publics sur la technologie, la science et la société. Le Centre des sciences a accueilli plus de 54 millions de visiteurs depuis son ouverture comme projet du centenaire en 1969. Nous avions lancé une approche interactive révolutionnaire, que des centres scientifiques ont adoptée aux quatre coins du monde. En tant qu'organisme du gouvernement de l'Ontario, le Centre des sciences est financé par la province et compte aussi sur la générosité de particuliers, de sociétés et de fondations qui partagent sa vision de contribuer à un monde plus résilient, créatif et curieux. Le site www.CentredesSciencesOntario.ca vous en dit plus.

À propos de la Fondation de la Famille Weston

À la Fondation de la Famille Weston (anciennement La Fondation W. Garfield Weston), plus de 60 ans de philanthropie nous ont montré la relation entre des paysages en santé et une population en santé. C'est pourquoi nous promouvons des travaux de recherche et d'innovation d'envergure mondiale avec autant de zèle que nous appuyons les initiatives de protection et de restauration de la biodiversité dans nos incomparables paysages. Notre démarche philanthropique est une collaboration entre partenaires avant-gardistes pour l'avancement du Canada et des réalisations de grande portée. Nos aspirations vont au-delà du financement, car nous voulons permettre à d'autres de découvrir un pouvoir transformateur qui bénéficie au mieux-être de la population canadienne.

