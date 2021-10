Les Canadiens veulent qu'on fasse quelque chose à propos de l'insécurité alimentaire

L'objectif du Centre est de se prononcer sur un point de vue partagé par tant de Canadiens : que la crise de l'insécurité alimentaire est inacceptable au Canada et qu'il est maintenant temps que ça change. Au moyen d'une nouvelle caractéristique du site Web du Centre, les visiteurs peuvent facilement identifier leur député(e) et personnaliser et envoyer une lettre pour lui demander d'intervenir.

Dans le cadre d'un sondage national récent*, les deux-tiers des Canadiens ont affirmé que le temps est venu pour que le gouvernement s'occupe sérieusement des problèmes sociaux comme la pauvreté, le racisme et l'inégalité. La vaste majorité croit que le fait que certains souffrent de la faim va à l'encontre de nos valeurs canadiennes. C'est un revirement complet de la façon dont les gens voient le rôle du gouvernement et du genre de société qu'ils désirent.

« La faim au Canada ne se règlera pas au moyen de l'aide alimentaire; elle exige une action concertée, affirme Sarah Stern, dirigeante du Centre. Depuis trop longtemps, les banques alimentaires ont assumé la responsabilité d'intervenir au moyen des secours alimentaires. Mais les banques alimentaires sont les premières à affirmer qu'elles ne sont pas la solution. L'aide alimentaire ne résoudra pas l'insécurité alimentaire. Un ménage sur huit arrive difficilement à se nourrir. Des personnes qui travaillent fort sont forcées de faire un compromis quant à la qualité et la quantité des aliments qu'elles achètent pour leur famille afin d'arriver à payer des dépenses fixes comme le loyer et le chauffage. »

« Cette campagne parle ouvertement des choix impossibles auxquels des millions de personnes font face au Canada : si elles doivent payer les factures essentielles comme le chauffage et le loyer ou nourrir leur famille. C'est un choix que personne ne devrait avoir à faire et c'est inacceptable dans une nation aussi riche que la nôtre. Nous demandons aux gens de communiquer avec leur député(e) afin de lui faire savoir que nous voulons faire du Canada un pays meilleur où chacun peut accéder à de bons aliments, » conclut madame Stern.

Visitez www.feedopportunity.com/contact-your-MP pour envoyer votre lettre dès maintenant.

* Sondage mené du 28 au 30 juin 2021 par le groupe Gandalf au nom du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Il a interrogé 2 000 Canadiens afin d'évaluer l'opinion du public sur les questions et les priorités sociales, économiques et environnementales cruciales.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une œuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer la sécurité alimentaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire .

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

