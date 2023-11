BDO enquête sur la stigmatisation entourant l'endettement et met en lumière les défis émotionnels qui accompagnent le surendettement

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Dans un contexte économique où le coût de la vie ne cesse de grever les budgets des particuliers, plus de la moitié (56 %) des Canadiens éprouvent des difficultés à discuter de leurs problèmes financiers avec leur famille et leurs amis, selon un nouveau sondage de BDO Solutions à l'endettement. Le sondage approfondit les recherches de l'indice annuel d'accessibilité financière du cabinet et offre des conseils sur les tabous qui entourent l'endettement tout en dévoilant certaines des angoisses que les questions d'argent suscitent chez les Canadiens.

« La plupart des gens trouvent très difficile de parler de l'endettement et des difficultés financières avec leur entourage, ce qui fait que les stratégies pour surmonter ces problèmes restent souvent dans le non-dit », déclare Ronald Gagnon, premier vice-président de BDO Solutions à l'endettement. Par conséquent, de nombreuses personnes aux prises avec le surendettement se sentent perdues et isolées, ce qui rajoute à leur stress. »

L'enquête en ligne menée par Léger auprès de plus de 1 500 Canadiens, a permis de découvrir que les principaux obstacles qui empêchent les gens de parler de leurs dettes étaient la peur du jugement ou la gêne (38 %), des inquiétudes liées à la confidentialité (35 %), la peur que les gens pensent qu'on leur demande de l'argent (31 %), et la peur d'imposer un fardeau aux autres (29 %). La peur du jugement est la plus forte chez les Canadiens âgés de 35 à 54 ans (44 %).

Dans l'ensemble, les Canadiens âgés de 18 à 34 ans semblent avoir le plus de mal à gérer leurs dettes. Ceux-ci sont les plus préoccupés par leur endettement actuel (64 %) comparativement à ceux âgés de 55 ans et plus (40 %). Or, pour les plus jeunes, la difficulté de communiquer leurs problèmes financiers, comme l'endettement, relève de lacunes de connaissances et d'une faible littératie financière en ce qui a trait aux concepts de gestion de dettes, et ce, pour près du tiers des répondants (32 %).

Pour ceux qui ont admis avoir des inquiétudes à propos de leurs dettes (54 %), plus de la moitié (58 %) préfèrent ne pas en parler ou ne savent pas comment régler leur situation. Ce comportement est plus répandu chez les femmes (89 %), qui considèrent qu'il est plus difficile que les hommes (81 %) de discuter des problèmes de dettes et de demander de l'aide. Les femmes sont également plus susceptibles de craindre le jugement et de ressentir la honte (40 % contre 36 % des hommes). Pour les Canadiens plus âgés (55 ans et plus), le sondage a découvert que seulement 22 % des répondants seraient à l'aise de discuter de leurs dettes avec leurs enfants.

Parmi ceux qui ont le plus de mal à discuter de questions financières :

86 % disent qu'il est difficile d'admettre qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur épicerie;

85 % auraient de la difficulté à discuter de leurs problèmes de dettes avec leur famille ou leurs amis et à demander de l'aide;

84 % auraient du mal à avouer à leur famille ou à un ami qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer ou leur hypothèque et qu'ils sont dépassés par leurs dettes de cartes de crédit.

« Notre enquête sur les préjugés entourant l'endettement affirme clairement que pour ceux qui sont touchés par la crise de l'abordabilité et par les problèmes de dettes, les sentiments de honte et de gêne sont prédominants », ajoute M. Gagnon. « Chez BDO, nous encourageons toutes les personnes qui éprouvent des difficultés financières à trouver quelqu'un digne de confiance avec qui elles peuvent parler : un ami, un membre de famille ou un professionnel qualifié, comme un syndic autorisé en insolvabilité. Parler d'endettement devient beaucoup plus facile lorsque la conversation se focalise moins sur la honte et davantage sur les ressources et les solutions. »

À travers différents niveaux de santé financière, les préjugés sociaux et les lacunes en matière de littératie financière représentent un obstacle majeur pour les personnes qui tentent de discuter de l'endettement, du coût de la vie et de l'ensemble des difficultés financières. Or, dans ce contexte économique, où l'inflation continue de sévir, les Canadiens ressentent tout de même le besoin de transparence et d'ouverture avec leur famille et leurs amis en ce qui concerne leurs finances. En effet, malgré les tabous entourant l'endettement et d'autres défis financiers, le sondage montre que la plupart des Canadiens (89 %) affirment qu'ils admettraient à leurs proches qu'ils ne pourraient pas se permettre de participer à un événement prévu s'ils n'en avaient pas les moyens.

Compte tenu de la crise de l'accessibilité financière provoquée par l'inflation, la discussion de questions financières devient encore plus nécessaire, mais elle rencontre des entraves non négligeables, soit des tabous et non-dits qui continuent de gêner la communication.

BDO Solutions à l'endettement compte plus de 160 bureaux au Canada et plus de 60 syndics autorisés en insolvabilité. Les syndics et les professionnels de l'endettement de BDO s'engagent à aider les Canadiens à prendre en main leur avenir financier et à tourner la page sur l'endettement. Les syndics sont les seuls professionnels autorisés par le gouvernement fédéral à déposer des propositions de consommateur ou des faillites au nom de particuliers.

Pour en savoir plus, visitez bdodettes.ca ou suivez BDO Solutions à l'endettement sur Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

À propos de l'Indice d'accessibilité financière BDO, enquête sur la stigmatisation de l'endettement

En partenariat avec BDO Canada, Léger a mené un sondage en ligne du 15 au 17 septembre 2023 auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 1 565 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les tests de signification sont effectués à un niveau de confiance de 95 %. Un rapport complet des résultats du sondage est disponible via le contact ci-dessous.



À propos de Léger

Léger est la plus grande société d'études de marché et d'analyse de propriété canadienne, avec plus de 600 employés dans huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'informations : leger360.com

