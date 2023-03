La dernière enquête montrent que près de la moitié des acheteurs d'une première maison feraient appel à un courtier hypothécaire

TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) a publié aujourd'hui son dernier rapport sur l'état du marché de l'habitation : Enquête et prévisions de consommation en fin d'année 2022.

Le marché canadien de l'habitation a connu un changement spectaculaire depuis le milieu de 2022, avec une baisse du prix des maisons et une forte hausse des taux d'intérêt. Nous le constatons dans l'ensemble de l'économie, avec une croissance du PIB à zéro au dernier trimestre de 2022 et une baisse des nouveaux prêts hypothécaires parmi les banques à charte. On s'attend généralement à ce que la Banque du Canada en tienne compte dans son annonce de taux d'intérêt de demain.

Tout cela a conduit beaucoup plus de Canadiens à s'inquiéter de l'inflation et des finances de leur famille, qui étaient près de 60 % à la fin de 2022. C'est 20 % de plus que six mois plus tôt. Le déclin rapide de l'abordabilité -- la faute aux prix élevés des maisons et maintenant aux taux d'intérêt élevés -- a joué un rôle central dans la vision des Canadiens envers l'achat d'une maison. L'enquête a révélé un nombre record de non-propriétaires qui croient qu'ils ne seront jamais en mesure d'acheter une maison familiale, à 33 %, ce qui fait 8 points de plus en six mois et un nombre étonnant de 15 points par année.

Toutefois, la demande d'accession à la propriété demeure forte au Canada. Près de 80 % des répondants voient l'immobilier comme un bon investissement à long terme, ce qui est pratiquement identique aux enquêtes précédentes. La volatilité actuelle du marché souligne la valeur de parler à un courtier hypothécaire. Un prêt hypothécaire doit être taillé sur mesure pour répondre aux besoins de l'acheteur. Il s'agit fondamentalement de la capacité à payer.

« C'est là que les courtiers hypothécaires jouent un rôle clé », a déclaré Lauren Van den Berg, PDG de PHC. « Ce que les Canadiens nous ont dit, c'est que près de la moitié des acheteurs d'une première maison travailleraient avec un courtier pour les aider à faire le plus gros investissement de leur vie. »

Les résultats révèlent également que de nombreux Canadiens ne connaissent toujours pas le travail d'un courtier hypothécaire. Penser que l'emprunteur doit payer de sa poche pour les services d'un courtier hypothécaire demeure la deuxième raison la plus citée de ne pas travailler avec un courtier. En réalité, les courtiers reçoivent généralement une commission qui est payée par le prêteur hypothécaire, et non par le client.

« Les acheteurs nous disent que les principales raisons pour lesquelles ils cherchent les services d'un courtier hypothécaire sont les taux concurrentiels et l'obtention de devis multiples », a déclaré la présidente du conseil d'administration de PHC, Mme Veronica Love. « Les courtiers continuent de prouver leur valeur sur le marché canadien de l'habitation, 9 clients sur 10 se déclarant très satisfaits de leur expérience et 4 sur 5 affirmant qu'ils recommanderaient leur courtier à leurs amis et à leur famille. »

Ce rapport a été commandé par PHC à Oxford Economics, chef de file mondial de la prévision et de l'analyse quantitative. Le rapport utilise les données recueillies dans un sondage en ligne auprès de plus de 2000 Canadiens à travers le pays, publié en décembre 2022 et compilé par la firme partenaire de PHC, Bond Brand Loyalty.

Faits saillants du rapport d'enquête de PHC

Prêts hypothécaires

69 % des titulaires de prêts hypothécaires avaient des prêts hypothécaires à taux fixe en 2022.

des titulaires de prêts hypothécaires avaient des prêts hypothécaires à taux fixe en 2022. 25 % de prêts hypothécaires avaient un taux variable ou ajustable.

de prêts hypothécaires avaient un taux variable ou ajustable. 3 sur 10 détenteurs d'un taux variable planifient ou envisagent activement un taux fixe. Un autre tiers (35 %) l'a envisagé, mais s'est ravisé.

détenteurs d'un taux variable planifient ou envisagent activement un taux fixe. Un autre tiers (35 %) l'a envisagé, mais s'est ravisé. 47 % des Canadiens disent qu'une augmentation de taux allant jusqu'à 20 % leur causerait des difficultés de paiement hypothécaire. Parmi les récents primo-accédants, 14 % déclarent avoir déjà des difficultés de paiement.

des Canadiens disent qu'une augmentation de taux allant jusqu'à 20 % leur causerait des difficultés de paiement hypothécaire. Parmi les récents primo-accédants, 14 % déclarent avoir déjà des difficultés de paiement. 49 % des titulaires de prêts hypothécaires prévoient de renouveler leur prêt dans les trois prochaines années.

Professionnels hypothécaires

Les primo-accédants ( 45 %) sont les plus susceptibles d'utiliser les services d'un courtier en prêts hypothécaires, ainsi que les personnes âgées de 18 à 34 ans ( 40 % ).

sont les plus susceptibles d'utiliser les services d'un courtier en prêts hypothécaires, ainsi que les personnes âgées de 18 à 34 ans ( ). Les clients des courtiers reçoivent plus de 50 % de devis que les clients des banques, ce qui leur offre un plus grand choix pour répondre au mieux à leurs besoins (2,6 contre 1,7).

de devis que les clients des banques, ce qui leur offre un plus grand choix pour répondre au mieux à leurs besoins (2,6 contre 1,7). 77 % des clients des courtiers sont susceptibles de faire appel aux mêmes professionnels lors du renouvellement ou de la renégociation de leur prêt hypothécaire.

Aperçu et perspectives du marché du logement

7 % : Le rythme prévu de la croissance du crédit hypothécaire des ménages en 2023

30 % : La baisse estimée des prix des logements du pic au creux en 2022-23

Cliquez ici pour le rapport complet

