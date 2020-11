Les Canadiens sont invités à demander une aide financière pour renforcer la résilience des collectivités aux feux de forêt

EDMONTON, AB, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens sont invités à présenter une demande de financement de 500 $ pour mener un projet visant à renforcer la résilience de leur voisinage aux feux de forêt, dans le cadre de la Journée de préparation des collectivités contre les incendies de forêt.

Ce programme national est soutenu par FireSmart Canada en collaboration avec Co-operators, la National Fire Protection Association (NFPA) et l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC).

Les particuliers, les services d'incendie, les organisations, les groupes communautaires et les municipalités sont invités à présenter des demandes de financement de 500 $ pour mettre sur pied des projets de protection des collectivités contre les incendies de forêt. Il peut s'agir, entre autres, d'activités de nettoyage ou de campagnes de sensibilisation.

« La gestion des risques d'incendie de forêt est une responsabilité partagée, et il est essentiel que les propriétaires et les groupes communautaires agissent ensemble pour renforcer la résilience aux feux de forêt », souligne Ray Ault, directeur général de FireSmart Canada.

« FireSmart Canada s'engage à aider les propriétaires et les collectivités à comprendre comment ils peuvent travailler ensemble pour renforcer la résilience aux feux de forêt. Nous espérons que les demandes de financement nous parviendront de partout au pays et que les projets financés renforceront la mobilisation des collectivités grâce aux activités et programmes de prévention des incendies. », poursuit-il.

Les événements organisés dans le cadre de cette journée aident les gens à comprendre l'importance de protéger leur maison en aménageant une zone non combustible autour de celle-ci. Selon les recherches, les tisons provenant des feux de forêt peuvent enflammer la végétation et les matériaux à proximité des maisons, et ainsi embraser les bâtiments et causer des ravages matériels. De simples mesures comme l'enlèvement des débris sous les terrasses et l'aménagement paysager résilient peuvent aider à prévenir une tragédie potentielle.

Depuis 2014, FireSmart Canada et ses partenaires ont accordé plus de 450 financements aux Canadiens d'un océan à l'autre pour soutenir leurs efforts visant à atténuer les conséquences des incendies de forêt.

« Les récents feux de forêt ont montré que les collectivités canadiennes sont vulnérables aux sinistres dévastateurs », dit Maya Milardovic, vice-présidente associée aux relations gouvernementales chez Co-operators. « Grâce au financement des activités et des campagnes de sensibilisation sur la résilience aux feux de forêt et la prévention des sinistres, les collectivités peuvent prendre des mesures proactives pour réduire leur risque d'incendie. » Les demandes de financement de 500 $ peuvent être présentées jusqu'au 15 janvier 2021.

Dans le cadre de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt, les participants dont la demande est acceptée pourront utiliser les fonds du 2 mai au 31 octobre 2021 pour mener des activités visant à sensibiliser le public au risque d'incendie de forêt, à protéger les propriétés et à encourager leur voisinage à renforcer leur résilience aux feux de forêt.

Pour en savoir plus sur la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt et pour soumettre une demande de financement, visitez le site https://firesmartcanada.ca/programs-and-education/wildfire-community-preparedness-day-2021/ (en anglais seulement).

À propos de FireSmart Canada

FireSmart Canada est un programme national visant à aider les Canadiens à réduire les risques liés aux feux de forêt et à accroître leur résilience face à cette menace grâce à des solutions communautaires. Par ses publications, ses programmes, ses ateliers et ses efforts de sensibilisation, FireSmart Canada habilite les Canadiens à réduire de façon proactive les risques d'incendie pour leur propriété et leur collectivité. Les programmes et les produits de FireSmart sont financés grâce au soutien actif d'organisations, notamment le Canadian Interagency Forest Fire Centre, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la National Fire Protection Association et Co-operators. Visitez le www.firesmartcanada.ca (en anglais).

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 53,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

À propos de la National Fire Protection Association

La National Fire Protection Association (NFPA) est un organisme international sans but lucratif créé en 1896 dont la mission est de prévenir les décès, les blessures, les dommages matériels et les pertes financières causés par le feu et par les dangers liés aux équipements électriques. La NFPA offre de l'information et des connaissances : plus de 300 codes et normes établis par consensus, recherche, formation, sensibilisation et promotion. Elle s'associe à d'autres qui partagent un intérêt dans sa mission, laquelle consiste à contribuer à sauver des vies et à réduire les pertes par l'information, la connaissance et la passion. La Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt a été mise sur pied grâce à l'information et aux documents de la National Fire Protection Association. Pour en savoir plus, visitez le www.nfpa.org (en anglais seulement).

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'IPSC est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université de Western Ontario à London, au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été les premiers à travailler dans de nombreux domaines dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydroéconomique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus résilientes en cas de catastrophe. Visitez le site www.iclr.org (en anglais seulement).

