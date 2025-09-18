Le Bureau d'assurance du Canada publie un plan de résilience en trois points pour mieux protéger le Canada contre les catastrophes naturelles

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage commandé par le Bureau d'assurance du Canada (BAC) révèle que les Canadiens sont grandement préoccupés par la préparation du pays face aux catastrophes :

58 % des Canadiens ayant répondu au sondage ne croient pas que le Canada a bien préparé les communautés face aux catastrophes naturelles.

face aux catastrophes naturelles. 61 % des Canadiens ayant répondu au sondage ne croient pas que les gouvernements travaillent ensemble pour préparer le Canada face aux catastrophes naturelles.

face aux catastrophes naturelles. 80 % des Canadiens ayant répondu au sondage sont en faveur de la création d'une agence nationale de gestion des situations d'urgence qui assurera la coordination de la réponse aux catastrophes entre les gouvernements.

« Après des années de catastrophes naturelles de plus en plus importantes, et avec le manque de coordination entre les gouvernements pour accroître la résilience, ces résultats n'ont rien d'étonnant, mais ils doivent servir d'avertissements clairs sur l'urgence d'agir », a déclaré Celyeste Power, présidente et chef de la direction du BAC. « Les conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquentes et sévères, et les Canadiens s'attendent à ce que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour assurer la protection des communautés face aux impacts des feux de forêt, des inondations et des autres catastrophes naturelles. »

Les Canadiens faisant face à une menace grandissante des catastrophes naturelles, le BAC réitère auprès du gouvernement fédéral la nécessité de créer une agence nationale de gestion des situations d'urgence, améliorant la préparation et les mesures de rétablissement partout au pays. Cette recommandation est tirée du plan de résilience en trois points du BAC, une stratégie globale visant la protection des communautés vulnérables, la durabilité continue du marché de l'assurance habitation, et la diminution des impacts financiers et émotionnels des catastrophes naturelles.

Ce plan fait suite à la pire année de l'histoire en termes de sinistres assurés : en 2024, le montant de sinistres assurés est monté en flèche, à plus de 9 milliards de dollars.

Le plan présente trois priorités clés pour que les gouvernements puissent mieux protéger les communautés partout au pays :

Arrêter de mettre les gens en danger. Il faut repenser nos modes de construction et l'aménagement du territoire. Par exemple, éviter de bâtir de nouvelles maisons dans les zones à haut risque et adopter un code du bâtiment qui tient compte du risque accru de conditions météorologiques extrêmes. Investir dans la résilience et aider les communautés à atténuer les risques auxquels elles sont exposées. Par exemple, élaborer des cartes des zones à risque et assurer la résilience de l'infrastructure publique. Combler les lacunes dues aux changements climatiques pour mieux assurer la protection. Le Canada doit tirer parti des partenariats public-privé et prioriser les cadres règlementaires qui encouragent une tarification fondée sur le risque. Il doit aussi éviter les restrictions de prix préjudiciables qui ont dévasté d'autres marchés immobiliers, comme en Californie aux États-Unis.

Le BAC réitère aussi la nécessité de tenir un sommet national sur la résilience face aux catastrophes, qui rassemblerait les intervenants clés de partout au pays pour l'élaboration d'un plan d'action visant à accroître la résilience du Canada face aux catastrophes naturelles. Le succès du sommet national de 2024 sur le vol de véhicules, et le plan d'action qui en a découlé, peuvent jeter les bases de futurs plans du gouvernement pour la gestion et le rétablissement en cas de catastrophes naturelles.

« Nous sommes tous témoins des avertissements - tempêtes, dévastation, décès, habitations détruites, douleur, traumatismes et impact économique. Et pourtant, une question demeure : quand les gouvernements travailleront-ils ensemble pour mieux protéger les Canadiens? Face à ces risques accrus, le Canada doit se fixer un objectif ambitieux : devenir le pays le mieux préparé au monde pour faire face aux catastrophes naturelles », a ajouté Mme Power.

À propos du sondage Angus Reid

Les résultats sont tirés d'un sondage commandé par le Bureau d'assurance du Canada, réalisé en ligne du 20 au 22 août 2025, auprès d'un échantillon représentatif de 1 506 Canadiens adultes qui sont membres du forum Angus Reid. Ce sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille a une marge d'erreur de plus ou moins 2,53 %, 19 fois sur 20.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers qu'aux entreprises.

Pour les communiqués de presse, les articles de la publication « Au point », ou pour obtenir une entrevue avec un représentant du BAC, parcourez le site ibc.ca. Suivez-nous sur LinkedIn, X et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227¬-5422. Nous sommes là pour vous aider.

