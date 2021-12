Employés et gestionnaires reconnaissent que les options hybrides et flexibles devraient être maintenues, mais les employés en présentiel sont perçus comme ayant des avantages de carrière inhérents

TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Une nouvelle enquête réalisée par ADP Canada et Maru Public Opinion révèle qu'aux yeux de la plupart des Canadiens, les travailleurs en présentiel ont des avantages inhérents par rapport aux travailleurs à distance ou hybrides. Selon l'enquête, les travailleurs canadiens croient que le biais de proximité - qui est la tendance inconsciente à accorder un traitement préférentiel aux employés partageant le même lieu de travail physique - a un impact sur les aspects clés du milieu de travail, notamment les relations, l'avancement professionnel et les rencontres sociales.

Les employés en présentiel sont considérés comme plus aptes à progresser dans leur carrière

Si la plupart des travailleurs canadiens affirment ne pas s'être sentis contraints de se rendre sur leur lieu de travail physique, 63 % d'entre eux croient néanmoins que le fait d'être physiquement présent offre de meilleures possibilités d'avancement professionnel. En outre, plus du tiers (36 %) croit que ceux qui retournent au bureau ont plus de chances de se voir offrir une promotion par leurs supérieurs, ou de l'obtenir plus rapidement, que ceux qui travaillent à distance. La moitié environ croit également que les travailleurs en présentiel bénéficieront de plus de rencontres sociales (53 %) et auront plus de chances d'entretenir des relations positives avec leurs gestionnaires (48 %). Il est intéressant de noter que ce sont les jeunes travailleurs qui ont le plus tendance à croire aux avantages du travail en présentiel concernant l'avancement professionnel. Les gestionnaires étaient également plus nombreux que les propriétaires d'entreprises et les employés à se sentir concernés par le biais de proximité, enregistrant des taux allant jusqu'à 14 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale.

« Il est important pour les employeurs de reconnaître le biais de proximité et de mieux comprendre les besoins d'une main-d'œuvre dispersée. Cela peut consister à encourager une présence et une participation égales aux réunions virtuelles, à investir dans des technologies et des plateformes qui favorisent l'engagement et la rétroaction des employés, et à offrir des programmes d'apprentissage et de formation à distance, déclare Heather Haslam, vice-présidente marketing, chez ADP Canada. Le monde du travail est en constante évolution, par conséquent, reconnaître que le lieu de travail a changé et mettre en œuvre des politiques de travail équitables permettront à tous les employés de s'épanouir professionnellement, quel que soit leur mode de travail préféré. »

Bien que les risques d'évolution de carrière liés au biais de proximité demeurent au premier plan, les résultats indiquent également que les modèles à distance et hybrides ont eu des effets positifs, ayant notamment renforcé les relations entre les gestionnaires et les employés. Plus de la moitié des travailleurs à distance et hybrides interrogés (56 %) affirment que la relation avec leurs gestionnaires a été influencée positivement par le télétravail. Quant à la façon dont le travail à distance et hybride a renforcé les relations, plusieurs avantages clés ont été cités, mais la flexibilité arrive en tête de liste (77 %), suivie de l'autonomie (54 %) et de la confiance entre les employés et leurs gestionnaires (47 %).

« Travailler de n'importe où » : des attentes qui façonneront l'avenir du travail

Les Canadiens s'attendent à un lieu de travail de plus en plus flexible et à la liberté de travailler de n'importe où. Plus de la moitié des travailleurs estiment que leur employeur devrait leur permettre de choisir leur lieu de travail préféré (55 %). Cela est particulièrement vrai pour les jeunes travailleurs âgés de 18 à 34 ans, avec deux tiers des personnes interrogées souhaitant avoir la liberté de choisir leur lieu de travail. Les dirigeants sont également désireux d'adopter un lieu de travail flexible, car plus de 6 gestionnaires et propriétaires d'entreprises sur 10 affirment qu'ils permettraient aux employés de travailler de n'importe où.

« Les travailleurs définiront l'avenir du travail, selon les tendances de la main-d'œuvre 2022 d'ADP, et il est encourageant de voir qu'une approche centrée sur l'humain, guidée par l'empathie et l'autonomie, peut aider à stimuler la confiance, la réussite et la croissance, conclut Heather Haslam. Alors que le monde du travail continue d'évoluer, se saisir des modes de travail post-pandémiques demandera aux employeurs d'être agiles, de favoriser la flexibilité et d'écouter activement les employés. Ces résultats indiquent que bon nombre de lieux de travail canadiens sont sur la bonne voie. »

Méthodologie d'enquête

Du 18 au 21 novembre 2021, une enquête en ligne a été réalisée par Maru/Blue auprès de 3 021 adultes canadiens sélectionnés au hasard et faisant partie du panel de Maru Voice Canada (dont 1 556 étaient employés). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'éducation, l'âge, le sexe et la région pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

