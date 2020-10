Malgré les défis entraînés par la COVID-19, les Canadiens vont de l'avant dans leurs relations et leurs rénovations, selon un sondage mené par la TD

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - L'année 2020 a été difficile : la pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur notre bien-être personnel et financier, sur notre espace de vie et sur nos relations. Alors que les Canadiens tentent de concilier tous ces aspects, ils découvrent des façons créatives d'équilibrer leurs horaires chargés et leurs besoins en fonction de leur style de vie à partir de la maison, selon un récent sondage mené par la TD sur l'immobilier en période de pandémie.

« Les Canadiens réévaluent leur manière de vivre; ils sont à la recherche de façons uniques d'intégrer un bureau, une salle de cours ou un gym à domicile au sein de leur espace existant puisque la pandémie est toujours omniprésente, explique Annie Campoli, vice-présidente associée, spécialiste hypothécaire mobile à la TD. La bonne nouvelle, c'est que peu importe si vous voulez acheter une maison plus grande ou entamer des rénovations, en obtenant des conseils judicieux, vous pourrez découvrir des moyens de concrétiser votre rêve de devenir propriétaire ou d'améliorer la fonctionnalité de votre espace de vie. »

La maison tout-en-un



Depuis le début de la pandémie, les Canadiens ont dû utiliser leur espace de vie de façon plus créative. La plupart des Canadiens passent beaucoup plus de temps à la maison à regarder la télévision (63 %) et à cuisiner (54 %) qu'ils ne le faisaient avant, s'adaptant ainsi à la situation actuelle et renonçant à d'autres plaisirs, comme les voyages et les divertissements, démontre le sondage mené par la TD.

Comme les Canadiens passent plus de temps à la maison, il n'est pas surprenant que leur ancien nid douillet ne soit pas configuré pour y travailler ou pour s'y entraîner. En effet, près d'un quart (24 %) des travailleurs canadiens sondés ont mentionné que leur espace de vie n'est pas adapté pour travailler de la maison sur une base régulière, alors que trois Canadiens sur dix (29 %) ont affirmé qu'ils n'ont pas suffisamment d'espace pour s'y entraîner.

Rénovations

Fait intéressant, le sondage de la TD a révélé que, malgré les besoins grandissants des Canadiens concernant leur espace de vie, très peu d'entre eux (3 %) ont acheté une nouvelle maison, une résidence de vacances ou un autre type de propriété depuis le début de la pandémie. Cela dit, plus d'un Canadien sur dix ayant répondu au sondage affirme considérer l'achat d'une nouvelle maison dans le futur en raison de la pandémie.

« La COVID-19 a amené un tout nouveau lot de considérations à prendre en compte en ce qui a trait aux déménagements. Il n'est donc pas surprenant que très peu de gens aient fait le saut, affirme Annie Campoli. Allez-vous continuer de travailler de la maison à long terme? Êtes-vous prêt à déménager à l'extérieur de la ville ou de vous éloigner de vos amis et de votre famille pour avoir plus d'espace? Il n'est pas facile de répondre à ces questions par soi-même. La TD est consciente que l'expérience de chacun est unique et offre des solutions et des conseils personnalisés et adaptés pour répondre aux besoins individuels de chaque client, aidant ainsi les Canadiens à se sentir préparés à faire face aux changements constants provoqués par la COVID-19.

Bien que la plupart des Canadiens ayant répondu au sondage n'ont apporté aucun changement, plus du tiers (37 %) ont effectué ou prévoient effectuer d'importantes rénovations ou réparations domiciliaires pour s'adapter à leur nouveau style de vie. De plus, 45 % des Canadiens sondés ont fait ou envisagent de faire des achats importants de meubles, d'appareils électroniques ou d'électroménagers pour s'adapter à leur nouvelle situation.

On déménage

Tout comme nos maisons, les relations continuent d'être fortement touchées par la crise de la COVID-19 en cours. Dans le sondage de la TD, nous avons demandé aux Canadiens qui sont actuellement dans une relation amoureuse s'ils avaient pris des décisions concernant le logement en raison de la pandémie. Comme réponse, de nombreux répondants ont convenu qu'ils avaient agi plus tôt que prévu dans certains aspects, soit emménager ensemble (28 %), faire des achats importants au sein du ménage (27 %), acheter une maison ensemble (19 %) ou se fiancer ou se marier (17 %).

Et ensuite?

Les Canadiens utilisent leur espace de vie différemment en raison de la pandémie mondiale en cours. Bien que la plupart des gens semblent planifier de manière appropriée leur avenir en ce qui concerne les décisions relatives au logement et aux relations, il peut être difficile de prédire ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la suite des choses. Pour aider à atténuer l'incertitude financière, la TD met l'accent sur la valeur des conseils globaux et personnalisés en travaillant directement avec un conseiller hypothécaire TD et par l'entremise de ses services tels que Conseils TD Prêts pour vous, qui comprend un centre de ressources spécialisées, du soutien financier et des conseils proactifs.

Que ce soit pour obtenir de l'aide avec vos flux monétaires et votre épargne ou des conseils concernant l'achat d'une maison, la TD offre une vaste gamme de services en ligne, y compris le calculateur d'accessibilité hypothécaire TD pour déterminer ce que les personnes seules, les familles ou les couples peuvent se permettre lorsqu'ils sont à la recherche d'une nouvelle maison. La plupart des services hypothécaires sont aussi offerts en ligne avec la TD, y compris un formulaire de préapprobation et une demande complète de prêt hypothécaire. Pour en savoir plus concernant l'achat d'une maison, visitez td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/produits/prets-hypothecaires pour des conseils spécialisés pour vous aider dans votre démarche d'achat d'une propriété.

À propos du sondage :

Ce sont là quelques-unes des constatations d'un sondage Ipsos réalisé entre le 22 et le 24 septembre 2020 pour le compte de la TD. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interviewé en ligne, y compris 937 propriétaires de maison actuels. L'échantillonnage par quotas et la pondération ont été employés afin de s'assurer que l'échantillon reflète la composition de la population canadienne selon les paramètres du recensement de 2016.

