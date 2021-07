Les Canadiens rejettent le Canada « réimaginé » de Trudeau

La majorité des Canadiens préfèrent une prise de décision au niveau local à une centralisation des pouvoirs à Ottawa. Tweet this

Trudeau s'attaque d'abord à l'industrie du plastique, sur laquelle il exerce un contrôle total en déclarant, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), que tous les produits fabriqués en plastique sont toxiques. Ainsi, tout produit utilisant du plastique pourrait être frappé d'interdit de fabrication, de vente, d'exportation et d'importation à la seule discrétion du ministre fédéral de l'Environnement. Cette mesure draconienne prive les provinces de leurs pouvoirs constitutionnels en ce qui concerne la gestion des déchets et le développement économique.

Selon un sondage téléphonique réalisé par Oraclepoll auprès de 2 000 Canadiens, près de deux tiers (62 %) d'entre eux souhaitent que les gouvernements provinciaux conservent leur pouvoir de déterminer les secteurs et les emplois autorisés à poursuivre leurs activités. De plus, presque sept répondants sur dix (69 %) veulent que les provinces continuent d'être responsables des systèmes de gestion des déchets. Ces résultats indiquent clairement que les Canadiens préfèrent largement des solutions pour répondre aux besoins locaux créées par les provinces à une approche unique centralisée imposée par la lointaine capitale fédérale. [Cliquez ici pour accéder à un site Web où sont publiés les résultats de ce sondage national : https://fpi.org/wp-content/uploads/2021/07/FR-Canada-Coalition-Oraclepoll-National-Findings.pdf]

« Il est intéressant de voir comment le gouvernement Trudeau profite des préoccupations du public concernant les déchets plastiques, un problème qui représente moins de 1 % au Canada, afin de modifier l'équilibre des pouvoirs entre les provinces et le gouvernement fédéral et de mettre en place un processus réglementaire antidémocratique qui contourne la Chambre des communes et assemblée législative provinciale,», a affirmé Jocelyn Bamford de la Coalition of Concerned Manufacturers and Businesses.

Les gouvernements provinciaux prennent position au sujet du Canada « réimaginé » de Trudeau. Le Québec, l'Ontario, l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, cinq provinces qui représentent ensemble 77 % de la population canadienne, ont explicitement exprimé leur opposition à cette intrusion fédérale. Et des contestations - à la fois au tribunal et en vertu de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique - sont à prévoir. [Cliquez ici pour voir le témoignage du ministre de l'Alberta 17:12:20 - 17:14:38 - https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20210428/-1/35292?Language=English&Stream=Video]

Le Canada est le seul pays au monde à déclarer que les plastiques sont toxiques.

« L'approche oppressive du gouvernement fédéral pour enlever du pouvoir aux provinces est complètement injustifiée, a fait remarquer Joe Hruska, le porte-parole de la Coalition canadienne des fabricants de plastique. Depuis 2018, les provinces travaillent en collaboration avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre une stratégie visant l'atteinte de zéro déchet de plastique. Des progrès considérables ont été accomplis dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives, notamment la responsabilité élargie des producteurs (REP), l'extension de la récupération des bacs bleus, l'adoption de nouvelles technologies de recyclage et l'amélioration des systèmes de tri, tout cela pour mettre en place une économie circulaire solide. Cette approche donne aux provinces la flexibilité nécessaire pour adapter les solutions à leurs besoins particuliers. »

Marc Robitaille, le porte-parole québécois de la Coalition, nous prévient que « ce que nous avons jusqu'à présent dans ce Canada "réimaginé", c'est la recette d'un désastre économique. Des branches entières de notre industrie seront obligées de fermer boutique, des milliers de personnes perdront leur emploi, les investissements s'épuiseront. » M. Robitaille a également expliqué que « le plan interdit les exportations. La perte des marchés canadiens et internationaux mettra les fabricants et les distributeurs canadiens en faillite, et enlèvera du travail aux gens qui en ont besoin pour faire vivre leurs familles. »

À propos de l'enquête

Au total, entre le 27 mai et le 4 juin 2021, N=2 000 entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès de résidents âgés d'au moins 18 ans et situés partout au Canada. Tous les sondages ont été menés en direct par des sondeurs utilisant des techniques d'entrevue téléphonique assistée par ordinateur (ETAO) et de composition aléatoire (CA). La marge d'erreur pour l'échantillon total (N=2 000) est de ± 2,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Coalition canadienne des fabricants de plastique

La Coalition canadienne des fabricants de plastique rassemble les membres de la chaîne d'approvisionnement des emballages en plastique, y compris les fabricants de résines et les transformateurs. La Coalition s'emploie à défendre les intérêts de l'industrie des emballages alimentaires en plastique, qui veille à ce que les aliments et les boissons soient fournis aux consommateurs dans le respect des règles d'hygiène et de façon durable et viable sur le plan économique.

Lien : http://www.lacoalitioncanadiennedesfabricantsdeplastique.org/

À propos de la Coalition of Concerned Manufacturers and Businesses

La Coalition of Concerned Manufacturers and Businesses du Canada a été fondée en 2016 avec pour mandat de défendre les politiques proactives et novatrices qui sont propices à la fabrication, au maintien des entreprises et des emplois ainsi qu'à la croissance économique et à la prospérité au Canada.

Lien : Coalition of Concerned Manufacturers and Businesses of Canada (ccmbc.ca)

Les résultats de cette enquête nationale sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : https://fpi.org/wp-content/uploads/2021/07/FR-Canada-Coalition-Oraclepoll-National-Findings.pdf

« Aux Nations Unies, le premier ministre Trudeau a parlé d'un Canada réinventé. Il a déclaré que la "pandémie a permis une réévaluation" des systèmes économiques et une occasion "d'accélérer nos efforts pré-pandémiques". La première cible de la restructuration économique a été le secteur des plastiques au Canada, le gouvernement fédéral ayant reconnu la toxicité des plastiques dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. La désignation "toxique" permet au gouvernement fédéral d'outrepasser les compétences des provinces en matière d'économie locale et de centraliser à Ottawa les décisions concernant la création d'emplois. Cela lui permet également de décider quels produits en plastique peuvent être fabriqués localement, quelles entreprises peuvent poursuivre leurs activités et quels produits sont interdits. Il en résultera des fermetures d'usines, des pertes d'emplois et une perte d'investissements futurs dans les provinces du fait de la perte du contrôle local. »

Q1. À la lumière de cette information, préférez-vous que les décisions concernant l'économie de votre province, notamment les industries et les emplois autorisés à exister, soient prises par le gouvernement fédéral ou par votre gouvernement provincial?

Provincial - 62 %

Fédéral - 30 %

Incertains - 8 %

Plus de six personnes sur dix, soit 62 %, ont dit préférer que leur gouvernement provincial prenne les décisions concernant l'économie de leur province, notamment en ce qui a trait aux industries et aux emplois autorisés à exister, comparativement à seulement trois personnes sur dix qui ont dit préférer le gouvernement fédéral; 8 % des répondants étaient incertains.

SOURCE Coalition canadienne des fabricants de plastique

Renseignements: Pour planifier une entrevue ou accéder aux résultats complets de l'enquête, veuillez communiquer avec : Marc Robitaille, 514-710-4369, [email protected]; Megan Stephens, 416 777-0368, [email protected]