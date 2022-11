Les consommateurs compensent les coûts plus élevés en réduisant les achats d'articles non essentiels et en travaillant davantage

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Les Canadiens attendent les Fêtes avec impatience, mais ils réduiront leurs dépenses à l'avance afin de profiter au maximum de cette période, selon le Rapport sur les achats des Fêtes 2022 d'Accenture (NYSE: ACN).

Le 11e sondage annuel a révélé que les Canadiens économiseront de l'argent de multiples façons à l'approche des Fêtes, notamment en réduisant les dépenses non essentielles comme les abonnements pour du divertissement et les repas dans les restaurants (69 %), en dépensant moins pour les voyages ou les séjours à l'hôtel (63 %), et en réduisant leur facture d'électricité (61 %), notamment en installant moins de lumières décoratives.

Plus des deux tiers des Canadiens affirment qu'ils réduiront même les cadeaux offerts aux membres de leur famille élargie et à leurs amis (67 %) ou qu'ils ne feront pas d'échange de cadeaux non plus (57 %).

Beaucoup d'autres disent qu'ils accepteront d'occuper un emploi d'appoint (41 %), comme le gardiennage, un service de promenade de chiens, la vente d'articles sur une place de marché, ou qu'ils augmenteront leurs heures de travail (39 %) pour gagner un revenu supplémentaire avant les Fêtes.

Dans l'ensemble, les Canadiens s'attendent à dépenser 643 $ pendant les Fêtes, soit une augmentation par rapport aux dépenses moyennes de 635 $ de l'an dernier, mais toujours moins que le niveau de dépenses d'avant la pandémie de 721 $ en 2019.

« À l'approche des Fêtes, les consommateurs se serrent un peu la ceinture et ajustent leurs dépenses quotidiennes tout en trouvant de nouvelles façons d'augmenter leurs revenus », a déclaré Robin Sahota, directeur général d'Accenture et chef de son groupe de vente au détail au Canada. « Même si les consommateurs attendent avec impatience une nouvelle saison de magasinage, le succès des détaillants dépendra de leur empathie à l'égard des défis que doivent relever les consommateurs et de leur volonté d'offrir une meilleure expérience en magasin. Le tout, en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des services d'expédition plus efficaces et du bon traitement de leurs employés. »

Bien qu'ils cherchent des façons d'économiser de l'argent avant les Fêtes, la majorité des Canadiens, soit 59 %, disent qu'ils s'attendent à dépenser le même montant pour les Fêtes, comme ils l'ont fait en 2021, et 16 % s'attendent à dépenser davantage.

Les membres de la génération Z (18 à 24 ans) et les jeunes de la génération Y (25 à 31 ans) sont les plus susceptibles de dire qu'ils dépenseront plus (26 % et 29 %, respectivement), tandis que les baby-boomers (56 à 69 ans) et les personnes de plus de 70 ans sont les moins susceptibles d'indiquer qu'ils le feront (à peine 8 %).

Parmi ceux qui prévoient de dépenser davantage, près de la moitié (40 %) affirment vouloir choyer leurs proches ou se faire plaisir (39 %). Les jeunes de la génération Y (55 %) et les hommes (47 %) sont plus susceptibles de vouloir se gâter, comparativement à seulement 14 % des baby-boomers et 30 % des femmes. Cependant, un tiers des consommateurs interrogés affirment que la hausse des prix ne leur laisse pas d'autre choix que de dépenser davantage.

Il n'est peut-être pas surprenant que de nombreux Canadiens (25 %) prévoient de dépenser moins cette année comparativement à l'année dernière, puisque 54 % disent qu'ils n'en ont pas les moyens.

Le prix est une priorité absolue

Lorsqu'il s'agit de décider où magasiner et comment dépenser l'argent, le prix est le facteur le plus important (81 %), suivi de la qualité (69 %) et des offres ou rabais (53 %). Le prix était particulièrement important pour les baby-boomers (86 %), mais l'était moins pour les jeunes de la génération Y (72 %).

Les achats durables demeurent un facteur important pour les Canadiens. Plus du tiers (38 %) des consommateurs disent qu'ils opteront probablement pour des choix écologiques ou respectueux de l'environnement lorsqu'ils magasineront au cours des six à douze prochains mois.

Le prix est aussi ce qui incite les Canadiens à ne pas faire leurs courses à la hâte. Quarante-deux pour cent affirment vouloir prendre le temps de chercher les meilleurs prix et de magasiner quand des promotions ou des rabais leur seront offerts (37 %).

Le sondage a mis en évidence la préférence constante des Canadiens pour les achats en magasin. Comme en 2021, cette année, 57 % des Canadiens disent qu'ils feraient la majeure partie de leurs achats des Fêtes en magasin plutôt qu'en ligne. Le service à la clientèle est l'une des principales motivations de ceux et celles qui magasinent en personne. Parmi les Canadiens interrogés, 82 % mentionnent que les employés bien informés qui offrent de l'aide ou des conseils sont le principal facteur qui les attire vers un magasin plutôt qu'un autre, suivis des promotions en magasin (80 %) et du personnel attentionné et amical qui vous font sentir spécial (75 %).

« Pour les détaillants, les bonnes expériences en magasin reviennent aux principes fondamentaux de l'excellence du service, de la touche humaine et des incitatifs en magasin, a déclaré M. Sahota. Nous constatons que les Canadiens sont plus stratégiques en cette période des Fêtes et que les détaillants qui offrent des promotions combinées à des achats pratiques et sans tracas seront récompensés par les consommateurs. »

Magasinage dans le métavers

Pour la première fois, Accenture a demandé aux répondants s'ils envisageraient d'acheter un cadeau dans le métavers.

Les répondants de la génération Z étaient les plus susceptibles de dire oui (10 %), bien que le métavers arrive très loin derrière les magasins, des marchés en ligne ou des détaillants en ligne. Un pourcentage plus élevé, soit 13 %, des membres de la génération Z disent avoir inscrit un jeton non fongible (NFT) ou un actif numérique sur leur liste de souhaits de cadeaux, et 14 % affirment qu'ils sont susceptibles d'acheter un NFT pour quelqu'un d'autre.

Près de la moitié des Canadiens (48 %) souhaitent visiter des magasins virtuels pendant la période des Fêtes, s'ils sont offerts par une marque qu'ils connaissent et en laquelle ils ont confiance.

« Le métavers continue de montrer comment le magasinage peut être repensé », a déclaré Suzana Colic, directrice générale des services-conseils et de la stratégie pour le commerce de détail chez Accenture, au Canada. « La génération Z et les jeunes de la génération Y sont enthousiastes à l'idée d'explorer le magasinage virtuel, deux données démographiques puissantes en ce qui concerne l'utilisation de la technologie et l'innovation. Dans le monde d'aujourd'hui, les détaillants d'entreprise qui mettent en équilibre la technologie, les affaires responsables et durables et l'orientation client seront mieux positionnés pour l'avenir du magasinage. »

Changements des dépenses à long terme

Les dépenses des Fêtes s'accompagnent souvent de factures d'après les Fêtes. C'est peut-être pourquoi plus de la moitié (52 %) des consommateurs disent qu'ils dépenseront moins d'argent ou qu'ils feront moins d'achats (50 %) au cours des six à douze prochains mois.

