Les Canadiens qui survivent à une crise cardiaque prennent des mesures pour réduire le risque de récidive, mais ces mesures sont-elles suffisantes?

Un nouveau sondage mené par Amgen révèle que les Canadiens qui survivent à une crise cardiaque ne connaissent pas leur taux de cholestérol ni la valeur qu'ils devraient atteindre

MISSISSAUGA, ON, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Pour souligner le Mois du cœur, en février, Amgen Canada (« Amgen ») publie aujourd'hui les résultats du volet canadien d'un sondage mené à l'échelle mondiale1 et visant à évaluer les perceptions et les connaissances des survivants d'une crise cardiaque à l'égard du lien entre cholestérol et événements cardiovasculaires (CV). Ces résultats montrent que 56 % des répondants canadiens ne considèrent pas un taux de cholestérol élevé comme étant un problème de santé chronique nécessitant une prise en charge et des soins à long terme2.

Un taux élevé de cholestérol des lipoprotéines de faible densité (C-LDL), ou « mauvais » cholestérol, est l'un des plus importants facteurs de risque modifiables de crise cardiaque3. À l'échelle mondiale, plus de 40 % des patients qui ont subi un événement CV, comme une crise cardiaque, en subissent un autre dans les deux années suivantes4.

Les résultats du sondage montrent que même si les personnes qui survivent à une crise cardiaque tentent concrètement d'améliorer leur santé cardiovasculaire, elles ne comprennent pas nécessairement l'importance d'abaisser un taux de C-LDL élevé afin de réduire le risque de subir une autre crise cardiaque :

Soixante-deux pour cent des répondants ont déclaré faire attention à leur alimentation; 60 % surveillent leur tension artérielle, et 55 % se préoccupent de leur poids 5 .

. Il subsiste toutefois un certain flou autour de l'abaissement du taux de cholestérol. Seulement un survivant d'une crise cardiaque sur deux connaît son taux de cholestérol actuel et son taux cible; par ailleurs, 88 % de ceux qui ont un taux de cholestérol élevé ne considèrent pas qu'il s'agit d'un des principaux facteurs de risque de survenue d'un autre événement6.

« Les maladies du cœur demeurent l'un des plus grands problèmes de santé au Canada; on estime que quelque 63 200 adultes subiront leur première crise cardiaque en 20207, souligne Ponda Motsepe-Ditshego, directrice médicale générale chez Amgen Canada. Les résultats du sondage montrent que les patients souhaitent réduire le risque de subir une autre crise cardiaque, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment les mesures les plus efficaces. En ce Mois du cœur, nous encourageons vivement les patients à risque élevé à consulter leur médecin et à s'informer sur les liens entre un taux de cholestérol élevé et le risque de subir une autre crise cardiaque, ainsi que sur les moyens qu'ils peuvent prendre pour abaisser leur taux de cholestérol. »

Le sondage mené dans 13 pays auprès de plus de 3 200 survivants d'une crise cardiaque, dont 250 Canadiens, révèle que les patients ne discutent pas nécessairement des points les plus importants avec leur médecin. Voici deux autres constatations clés issues du sondage :

Cinquante-six pour cent des Canadiens qui ont participé au sondage ne croient pas qu'un taux de cholestérol élevé constitue un problème de santé chronique nécessitant des soins à long terme 2 .

. Bien que le taux de cholestérol de 88 % des patients ait été vérifié par un médecin au cours de l'année précédente, seulement 6 patients sur 10 ont parlé du rôle du cholestérol dans la crise cardiaque avec leur professionnel de la santé6.

À l'échelle mondiale, environ 8 adultes à très haut risque sur 10 n'arrivent pas à atteindre leur taux de cholestérol C-LDL cible malgré un traitement hypolipidémiant8. Les associations professionnelles en cardiologie de partout dans le monde reconnaissent maintenant qu'un faible taux de cholestérol réduit le risque d'un autre événement CV, comme en témoignent les dernières lignes directrices en matière de traitement des patients à risque élevé. Les nouvelles options thérapeutiques plus puissantes sont les seuls outils à la disposition de ces patients à risque élevé pour les aider à atteindre le taux de cholestérol recommandé et réduire le risque qu'ils subissent de nouveau une crise cardiaque.

Amgen invite toutes les personnes qui ont déjà subi une crise cardiaque ou qui se préoccupent de leur santé cardiovasculaire à profiter du Mois du cœur pour s'informer au sujet du cholestérol. L'adoption d'un mode de vie sain pour le cœur est toutefois un processus continu; consultez votre médecin pour savoir comment améliorer votre santé cardiovasculaire et réduire le risque de subir un événement CV qui pourrait bouleverser votre vie.

À propos de l'enquête

L'étude a été réalisée pour le compte d'Amgen par la société KRC Research, un cabinet-conseil indépendant en recherche sur l'opinion publique. Au total, 3 236 patients âgés de 40 ans ou plus provenant de 13 pays et ayant subi un infarctus du myocarde (IM) ont répondu à un questionnaire en ligne. Deux cent cinquante-Canadiens ayant survécu à une crise cardiaque ont ainsi été interrogés. Environ 250 patients ayant subi un IM ont été interrogés dans chaque pays participant, soit aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Les données ont été recueillies entre le 21 juin et le 18 juillet 2019.

À propos du Mois du cœur

Février étant le Mois du cœur, c'est le moment idéal pour souligner l'importance de la santé cardiovasculaire et attirer l'attention sur ce que nous pouvons faire pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire9.

Les maladies du cœur touchent quelque 2,4 millions d'adultes au Canada, et représentent la deuxième cause de décès chez les Canadiens10.

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada, et ce, depuis 1991. En partenariat avec de nombreux et importants établissements de soins de santé, universités, centres de recherche de pointe, organismes gouvernementaux et groupes de patients du Canada, Amgen participe au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles façons d'utiliser des médicaments existants. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca.

Références































1 Amgen "Global Cholesterol Disease State Education Survey: Understanding Patient Attitudes Towards Risk of Recurrence and Cholesterol Management, 2019". 2 Amgen "Global Cholesterol Disease State Education Survey" Country Highlights: Canada. Page 8. 3 Yusuf S, et al. Lancet. 2004;364:937-952. 4 Punekar RS, et al. Clin Cardiol. 2015; 38, 8, 483-491. 5 Amgen "Global Cholesterol Disease State Education Survey" Country Highlights: Canada. Page 10. 6 Amgen "Global Cholesterol Disease State Education Survey" Country Highlights: Canada. Page 9. 7 Agence de la santé publique du Canada. Rapport du système canadien de surveillance des maladies chroniques :

Les maladies du cœur au Canada, 2018. https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/report-heart-disease-canada-2018/pub1-fra.pdf Page 9, figure 2A (2012-13).

Les maladies du cœur au Canada : Faits saillants du Système canadien de surveillance des maladies chroniques. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/maladies-coeur-canada-fiche-technique.html. Consulté le 22 janvier 2020. 8 Gitt A, Lautsch D, Ferrieres J, et al. Low-density lipoprotein cholesterol in a global cohort of 57,885 statin-treated patients. Atherosclerosis. 2016 Dec;255:200-209 9 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2017/02/mois_du_coeur.html 10 Les maladies du cœur au Canada. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/heart-disease-canada.html. Consulté le 20 novembre 2019.



SOURCE Amgen Canada

Renseignements: Marlo Taylor, [email protected], 647-233-7636

Liens connexes

https://www.amgen.ca/