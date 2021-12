En 2021, la connectivité du transport aérien international en Colombie a atteint des niveaux records grâce à des compagnies aériennes comme Air Canada, American Airlines, Spirit, Copa Airlines, Avianca, entre autres, qui misent sur le pays d'Amérique du Sud comme carrefour de liaison dans la région.

TORONTO, 13 décembre 2021 /CNW/ - La Colombie termine l'année en annonçant de nouvelles liaisons directes en provenance de différents pays. Au cours de la première semaine de décembre, le pays d'Amérique latine a été l'hôte, pour la première fois, de nouveaux vols en provenance du Chili à destination de Medellín avec JetSMART, de Panama à Armenia (Quindío) avec Copa Airlines et de Miami à l'île San Andrés par l'entremise d'American Airlines. À l'heure actuelle, la Colombie offre plus de 1 000 liaisons internationales hebdomadaires, avec 24 compagnies aériennes desservant 25 pays. Cela signifie plus de 172 000 sièges disponibles par semaine!

Le Canada ne fait pas exception. En fait, au cours des derniers jours, la connectivité du transport aérien avec ce pays d'Amérique du Nord a été grandement améliorée. Air Canada a inauguré son nouveau vol au départ de Montréal à destination de Bogotá le 2 décembre, et Avianca, le principal transporteur de la Colombie, a lancé une nouvelle liaison entre Toronto et Bogotá le 3 décembre. Air Canada offre également un service entre Toronto et Bogotá depuis juillet, et Air Transat offrira de nouveau ses vols saisonniers aux départs de Montréal et de Toronto vers Cartagena au cours de la semaine prochaine. Grâce à ces nouveaux vols, la Colombie est à environ six heures de vol de Toronto et de Montréal. Ces itinéraires offrent de nouvelles possibilités aux Canadiens et à tous les voyageurs internationaux qui souhaitent découvrir le caractère unique du pays et ses six régions touristiques .

La Colombie est le pays qui abrite la plus abondante biodiversité par mètre carré au monde. Compte tenu du fait que le pays est considérablement plus petit que la province de Québec, et à peine plus grand que l'Ontario, cette information est pertinente, car les visiteurs étrangers peuvent découvrir différents écosystèmes en seulement quelques jours. En fait, vous pouvez passer des montagnes enneigées aux eaux caribéennes cristallines en une seule journée!

Pour Flavia Santoro, présidente de ProColombia, l'organisme responsable de la promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme, ce n'est qu'une question de temps avant que la Colombie ne devienne la destination de choix des voyageurs du Canada en Amérique du Sud. « Les nouveaux itinéraires vers la Colombie constituent une étape importante vers la reprise de notre industrie touristique. Ces vols ouvrent également la porte à de nouvelles possibilités d'affaires qui nous permettront de continuer à positionner la Colombie comme un partenaire commercial stratégique pour le Canada et d'autres pays », a conclu madame Santoro.

SOURCE ProColombia

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ismael Trivino, [email protected]