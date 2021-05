Les Canadiens ne vont pas bien, 83 % d'entre eux signalent un ou plusieurs symptômes de dépression et beaucoup se tournent vers des substances pour faire face aux émotions négatives pendant la pandémie de COVID-19, selon la première enquête annuelle sur « l'état d'esprit » de Field Trip Health

Une nouvelle enquête annuelle commandée par Field Trip Health révèle qu'un Canadien sur quatre estime que sa santé mentale actuelle est passable ou mauvaise, les femmes étant les plus touchées.

Plus de 8 Canadiens sur 10 déclarent présenter des symptômes de dépression

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Field Trip Health Ltd. (CSE: FTRP) (CSE: FTRP.WT) (OTCQX: FTRPF) (« Field Trip »), un chef de file dans le développement et la prestation de thérapies psychédéliques, a publié les résultats d'une enquête qui a révélé comment les Canadiens se sentent, comment ils s'y adaptent et comment ils font pour se sentir mieux dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Après près de 15 mois de paralysie mondiale due à la pandémie de COVID-19, il est évident que les résultats de l'enquête montrent une nation en pleine crise de santé mentale.

Principales conclusions sur la santé mentale actuelle : Déprimés et inconscients

En fait, la situation est telle qu'au cours des deux dernières semaines (avant l'enquête), plus de la moitié des Canadiens se sont sentis abattus, déprimés ou désespérés (56 %) et ont ressenti peu d'intérêt ou de plaisir à faire des activités (59 %), tandis que près des trois quarts étaient fatigués ou avaient peu d'énergie (72 %).

L'enquête a également révélé que :

L'impact des retombées de la pandémie n'est pas distribué de manière égale :

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'indiquer un état mental moins qu'idéal (30 % d'entre elles décrivent leur état de santé mentale actuel comme étant passable ou mauvais, comparativement à 20 % des hommes).



Les jeunes Canadiens sont également plus susceptibles d'éprouver les sentiments les plus négatifs :



34 % des personnes de 18 à 24 ans



26 % des personnes de 25 à 34 ans



32 % des personnes de 35 à 49 ans



25 % des personnes de 50 à 64 ans



12 % des personnes de 65 ans et plus

Ces sentiments négatifs sont si graves que seulement deux semaines avant la réalisation de cette enquête, près d'un Canadien sur quatre (23 %) a estimé qu'il préfère mourir ou qu'il songe plutôt à se blesser.

Les mécanismes d'adaptation des Canadiens

Il n'est pas surprenant que l'enquête ait également révélé que les Canadiens se sont tournés vers un certain nombre de mécanismes d'adaptation pour faire face aux pensées ou aux émotions négatives, les drogues et les vices étant une importante source de répit pour bien des gens.

Plus particulièrement, parmi les personnes qui utilisent les moyens suivants pour faire face à la situation :

L'alcool et le cannabis. La moitié des personnes ont augmenté leur consommation de cannabis (50 %) et d'alcool (44 %).

La moitié des personnes ont augmenté leur consommation de cannabis (50 %) et d'alcool (44 %). Le temps d'écran . Près des trois quarts des personnes ont augmenté leur utilisation des médias sociaux (72 %) et les deux tiers ont augmenté leur consommation de télévision (67 %).

. Près des trois quarts des personnes ont augmenté leur utilisation des médias sociaux (72 %) et les deux tiers ont augmenté leur consommation de télévision (67 %). La pornographie. Plus d'un tiers (40 %) ont augmenté leur consommation de pornographie.

Plus d'un tiers (40 %) ont augmenté leur consommation de pornographie. Le jeu. Plus de la moitié (53 %) ont augmenté leur consommation de jeu.

Plus de la moitié (53 %) ont augmenté leur consommation de jeu. La suralimentation. Près des trois quarts (70 %) ont augmenté leur consommation excessive d'aliments.

Près des trois quarts (70 %) ont augmenté leur consommation excessive d'aliments. Les médicaments sur ordonnance. Un répondant sur quatre (25 %) a signalé une augmentation de la consommation de médicaments sur ordonnance depuis le début de la pandémie. Les jeunes Canadiens étaient également plus susceptibles de déclarer une augmentation de la consommation de médicaments sur ordonnance :

Un répondant sur quatre (25 %) a signalé une augmentation de la consommation de médicaments sur ordonnance depuis le début de la pandémie. Les jeunes Canadiens étaient également plus susceptibles de déclarer une augmentation de la consommation de médicaments sur ordonnance : 41 % des personnes de 18 à 34 ans



25 % des personnes de 35 à 49 ans



25 % des personnes de 50 à 64 ans



17 % des personnes de 65 ans et plus

Ce que les Canadiens sont prêts à faire pour se sentir mieux

En dépit du portrait pessimiste brossé par l'enquête, il existe quand même une lueur d'espoir : près de 4 Canadiens sur 10 ont déclaré qu'ils sont susceptibles de demander l'aide d'un professionnel à l'avenir pour soutenir leur santé mentale, 39 % d'entre eux étant susceptibles de recourir à un thérapeute pour soutenir leur santé mentale.

Pourtant, même si 76 % des Canadiens ont déclaré n'avoir jamais essayé les thérapies psychédéliques, un Canadien sur trois (34 %) appuierait le recours aux thérapies assistées par les psychédéliques après une description du processus, alors que 20 % seraient ouverts à l'idée d'essayer des thérapies psychédéliques avec un soutien professionnel, en plus de 25 % qui seraient curieux d'en savoir plus à ce sujet.

Les personnes qui hésitaient à essayer des thérapies assistées par les psychédéliques le font parce qu'elles n'en savent pas assez, une sur trois (34 %) a déclaré qu'elle n'en sait pas assez ou que les effets secondaires possibles l'inquiétaient (34 %).

« Le Canada est reconnu comme l'un des pays les plus avant-gardistes et équitables au monde, a déclaré Ronan Levy, cofondateur et président de la haute direction de Field Trip. Cependant, la pression que la COVID-19 exerce sur notre bien-être mental et émotionnel met en lumière les domaines où nous pouvons nous améliorer, notamment les options en matière de soins de santé mentale. J'espère que tous les Canadiens, y compris les politiciens et les services réglementaires, continueront de s'éduquer eux-mêmes et d'informer leurs pairs sur toutes les options qui s'offrent à eux, y compris l'incroyable promesse des thérapies assistées par les psychédéliques. »

Des études récemment publiées dans le New England Journal of Medicine et Nature Medicine suggèrent que les thérapies assistées par les psychédéliques utilisant des molécules psychédéliques comme la psilocybine et la MDMA sont aussi bonnes, et très probablement meilleures de plusieurs ordres de grandeur, que les traitements conventionnels de la dépression et du syndrome de stress post-traumatique. D'autres études portent sur l'utilisation des psychédéliques et des thérapies assistées par les psychédéliques pour le traitement de troubles alimentaires comme l'anorexie, les troubles liés à la consommation de substances, les migraines, la céphalée vasculaire de Horton et même la maladie d'Alzheimer.

« Les données révélées dans cette enquête ne sont pas choquantes pour moi, a déclaré le Dr Mike Dow, expert certifié en thérapie assistée par les psychédéliques. Le système de santé mentale du Canada est mis à rude épreuve depuis des années et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'exacerber ses problèmes. La thérapie assistée par les psychédéliques qui utilise la kétamine, médicament légal approuvé par Santé Canada, est un moyen d'aider ceux qui sont les plus touchés par les retombées de la pandémie, ou qui ne sont tout simplement pas en mesure d'y faire face, en leur proposant une option de traitement puissante, sécuritaire et immédiatement disponible.

Avec six emplacements en activité (Toronto, New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta et Houston) et six autres en construction (Amsterdam, San Diego, San Carlos, Seattle, Washington DC et Fredericton), Field Trip est devenue l'un des plus importants fournisseurs de thérapies psychédéliques au monde ayant des cliniques.

Méthodologie de l'enquête

Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. La taille totale de l'échantillon était de 2015 adultes. Le travail sur le terrain a été entrepris entre le 20 et le 29 avril 2021. L'enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus).

À propos de Field Trip Health Ltd.

Field Trip est un chef de file mondial dans le développement et la prestation de thérapies psychédéliques. Grâce à notre division Field Trip Discovery, qui dirige le développement de la prochaine génération de molécules psychédéliques et qui mène des recherches avancées sur les psychédéliques à base de plantes, et à notre division Field Trip Health qui construit des centres de thérapies psychédéliques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi que les outils numériques et technologiques qui permettront d'avoir une très grande portée, nous aidons les personnes dans le besoin, avec un moyen simple, basé sur des preuves, à guérir et à se reconnecter au monde.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.meetfieldtrip.com, https://www.fieldtriphealth.com et https://www.fieldtriphealth.nl.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram : @fieldtriphealth

Pour recevoir les mises à jour sur Field Trip et pour être ajouté à la liste de distribution par courriel, veuillez vous inscrire ici.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ronan Levy, président de la haute direction et directeur de Field Trip, au 1 833 833-1967.

Mise en garde concernant l'information prospective.

Le présent communiqué comprend des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières concernant Field Trip et ses activités, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'utilisation prévue par Field Trip du produit de placement. Les renseignements se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifier », « s'attendre à », « prévoir », « croire », ou d'autres expressions (y compris les expressions négatives) similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, vont survenir ou être obtenus. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les points de vue actuels de la direction de Field Trip concernant les événements futurs et sont sujets à des risques et à des incertitudes. Bien que la direction de Field Trip estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les événements et les circonstances prospectifs abordés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire et différer sensiblement en raison des facteurs de risque connus et inconnus et des incertitudes affectant les entreprises, y compris les risques liés à la pandémie de COVID-19, l'industrie des cliniques, les conditions du marché, les facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter l'entreprise et les marchés boursiers en général. Bien que Field Trip ait tenté de déterminer les facteurs importants pouvant amener les actions, les événements ou les résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte qu'ils diffèrent de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à tout énoncé prospectif ou à toute information connexe. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf exception prévue dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Field Trip ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser tout énoncé prospectif à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes, ni son fournisseur de services de réglementation, ni les marchés de gré à gré n'ont approuvé le contenu du présent communiqué ou n'acceptent la responsabilité de son caractère pertinent ou exact.

SOURCE Field Trip Health Ltd.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Alexandra Wassell, Relations publiques, Pomp & Circumstance, 416 606-5143, [email protected]