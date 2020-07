OTTAWA, ON, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'un récent sondage, on a demandé aux Canadiens comment ils prenaient soin de leur santé avant et pendant la pandémie de COVID-19, incluant leurs activités et leurs points de vue en matière d'autosoins. Les autosoins permettent aux personnes, aux familles et aux communautés de promouvoir la santé, prévenir les maladies, maintenir leur santé et faire face aux maladies et aux invalidités avec ou sans le soutien d'un professionnel de la santé. Environ la moitié des répondants au sondage ont manqué un rendez-vous en personne avec un médecin en raison des mesures attribuables à la pandémie de COVID-19. Parmi ceux-ci, plus du tiers ont pratiqué des autosoins, dont 12 % ont pris eux-mêmes leurs problèmes de santé en charge, 53 % ont eu recours aux services virtuels et sept pour cent ont sollicité l'avis d'un pharmacien.

En outre, plus de la moitié de ceux et celles qui se sont soignés eux-mêmes pendant la pandémie ont été satisfait des résultats et plus de la moitié de ceux qui ont utilisé les soins virtuels le feraient de nouveau une fois la pandémie terminée. Donc, plus de 50 % des Canadiens sont maintenant davantage intéressés à trouver des moyens de pratiquer les autosoins à la maison.

Le sondage mené par Redfern Research à la demande de Produits de santé consommateurs Canada en mai 2020 a demandé à plus de 2 000 Canadiens comment ils se tenaient informés et s'occupaient de leur santé depuis que les mesures reliées au COVID-19 ont été instaurées partout au Canada à la mi-mars.

Ces recherches ont découvert que 96 % des répondants trouvent que la vie a changé depuis la mi-mars. Parmi les différences observées, on retrouve des impacts positifs et négatifs. Grâce aux conseils de santé publique, 90 % des Canadiens se lavent les mains plus souvent. Par contre, à la maison, 34 % des Canadiens disent que leur santé mentale s'est détériorée depuis le début de la pandémie, 37 % font moins d'activité physique, 34 % mangent davantage et parmi les fumeurs et les consommateurs d'alcool, plus de 25 % disent le faire davantage depuis le début des mesures reliées au COVID-19.

De plus, les Canadiens veulent davantage d'information sur leur santé et 40 % disent avoir recherché de l'information sur comment se protéger du COVID-19, ainsi que sur le traitement des malaises courants ressentis depuis le début des mesures contre la pandémie. Les principales sources d'information sont les nouvelles à la télé ou à la radio, les gouvernements provinciaux, les membres de la famille, le gouvernement fédéral et les amis. Environ un Canadien sur quatre sollicite cette information auprès de professionnels de la santé et 12 % utilisent Télé-santé ou d'autres lignes d'aide.

Pour terminer, à propos de l'information gouvernementale à propos de la pandémie, en moyenne plus de 90 % des répondants trouvent que l'information sur la pandémie en provenance de tous les paliers de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, s'avère utile. En même temps, 64 % affirment que généralement, l'information touchant le COVID-19 n'est pas uniforme et provoque de la confusion.

Au sujet du sondage, Karen Proud, présidente de PSC Canada, mentionne : « Il n'a jamais été aussi important de soutenir les Canadiens dans leurs efforts pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches à la maison. »

Dans l'ensemble, la pandémie de COVID-19 a fait augmenter l'intérêt des Canadiens envers leur santé et les a motivés à pratiquer une variété d'activités d'autosoins, comme les soins et la consultation virtuels auprès de pharmaciens comme substitut aux visites en personne chez le médecin pour le traitement de problèmes de santé. La pandémie a souligné l'importance de répondre aux besoins des Canadiens qui prennent soin d'eux-mêmes et de leurs proches.

