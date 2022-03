Plus de la moitié (51 %) des Canadiens sondés disent ne pas parler de prévention ni de protection en matière de fraude avec leur entourage.

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - D'après un nouveau sondage mené par le Groupe Banque TD dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, 4 Canadiens sondés sur 10 (37 %) ont été la cible de tentatives de fraude dans la dernière année, dont 64 % ont eu lieu par téléphone, et 58 % par courriel ou message texte.

Un Canadien sondé sur quatre (26 %) dit avoir reçu, de la part d'une personne qu'il ne connaît pas personnellement, des conseils de placement en ligne, notamment sur les médias sociaux ou les plateformes de messagerie directe. D'après Sophia Leung, chef, plateforme Protection, TD, une spécialiste de la fraude qui chapeaute les stratégies en la matière et la gestion des cybermenaces à la Banque, les gens devraient se renseigner comme il faut avant de prendre une décision financière qui pourrait se traduire par une grosse perte d'argent en raison d'une fraude.

« Les arnaques liées aux placements peuvent bouleverser complètement la vie des victimes, qui sont amenées à investir de grosses sommes d'argent (parfois la totalité de leurs économies) dans une occasion d'affaires bidon, explique-t-elle. Puisqu'on dépend toujours plus des technologies et des appareils de communication, les Canadiens devraient faire preuve de prudence quand quelqu'un qu'ils ne connaissent pas leur donne des conseils de placements. »

D'après le Centre antifraude du Canada, en 2021, les Canadiens ont perdu en tout 163,9 millions de dollars à cause d'arnaques liées aux placements; c'est la fraude déclarée qui a été la plus coûteuse au pays durant cette périodei.

La sensibilisation par la parole

D'après le sondage de la TD, 52 % des Canadiens se sentent vulnérables à la fraude, et 8 personnes sur 10 (82 %) estiment que plus on passe de temps en ligne, plus les risques sont élevés. Malgré tout, 51 % des gens disent qu'ils ne parlent pas de risques de fraude ou de prévention de la fraude avec leur entourage, notamment leurs amis et leurs proches.

« Comme les fraudeurs ne cessent de s'adapter et d'ajuster leurs méthodes, il est primordial de continuer à se renseigner sur les moyens de protection, ajoute Sophia Leung. En parlant régulièrement et plus ouvertement des expériences liées aux appels ou aux messages frauduleux, on contribue à accroître la sensibilisation, surtout si c'est avec des personnes de confiance. »

Voici des conseils de la TD à l'intention des Canadiens qui veulent savoir comment mieux se protéger, et mieux protéger leurs proches, contre la fraude financière :

Vérifiez si la demande est légitime. - Si vous recevez un appel d'une personne qui prétend travailler pour un organisme gouvernemental ou une institution financière et qui vous demande de donner des renseignements confidentiels, de participer à une enquête ou - explicitement - de mentir à vos amis, à votre famille ou à d'autres personnes, il pourrait s'agir d'une tentative de fraude. Dans le doute, raccrochez et composez le numéro au dos de votre carte de débit ou de crédit, ou consultez le site Web de l'organisme ou de l'institution pour trouver les véritables coordonnées.

Si vous recevez un appel d'une personne qui prétend travailler pour un organisme gouvernemental ou une institution financière et qui vous demande de donner des renseignements confidentiels, de participer à une enquête ou - explicitement - de mentir à vos amis, à votre famille ou à d'autres personnes, il pourrait s'agir d'une tentative de fraude. Dans le doute, raccrochez et composez le numéro au dos de votre carte de débit ou de crédit, ou consultez le site Web de l'organisme ou de l'institution pour trouver les véritables coordonnées. Méfiez-vous. - Si quelqu'un vous donne des conseils sans que vous en ayez demandé, faites preuve de méfiance et renseignez-vous comme il faut (notamment sur l'entreprise et la licence professionnelle de la personne) avant de prendre une décision d'ordre financier, surtout si on vous incite à agir rapidement. Ne cliquez pas sur un lien qui provient d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone que vous ne reconnaissez pas.

Si quelqu'un vous donne des conseils sans que vous en ayez demandé, faites preuve de méfiance et renseignez-vous comme il faut (notamment sur l'entreprise et la licence professionnelle de la personne) avant de prendre une décision d'ordre financier, surtout si on vous incite à agir rapidement. Ne cliquez pas sur un lien qui provient d'une adresse courriel ou d'un numéro de téléphone que vous ne reconnaissez pas. Parlez-en à votre famille et à vos amis. - Si vous recevez un appel ou un message frauduleux, parlez-en. Vous contribuerez à protéger les autres en leur relatant votre expérience. Pensez aussi à lire et à leur relayer les ressources et les conseils de la TD sur la fraude, dans une optique d'information et de protection.

Si vous recevez un appel ou un message frauduleux, parlez-en. Vous contribuerez à protéger les autres en leur relatant votre expérience. Pensez aussi à lire et à leur relayer les ressources et les conseils de la TD sur la fraude, dans une optique d'information et de protection. Prêtez attention aux alertes de fraude qu'on vous envoie. - En vous abonnant à des services gratuits comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes qui vous alerteront si une activité suspecte est décelée dans vos comptes bancaires personnels.

En vous abonnant à des services gratuits comme Alertes de fraude TD, vous recevrez des messages textes qui vous alerteront si une activité suspecte est décelée dans vos comptes bancaires personnels. Verrouillez ou bloquez votre carte de crédit au besoin. - Gérez votre carte avec l'appli TD : vous pouvez verrouiller votre carte de crédit si vous l'avez égarée, ou bloquer les achats internationaux en personne quand vous ne voyagez pas à l'étranger.

Gérez votre carte avec l'appli TD : vous pouvez verrouiller votre carte de crédit si vous l'avez égarée, ou bloquer les achats internationaux en personne quand vous ne voyagez pas à l'étranger. Protégez votre NIP et vos mots de passe. - Personne d'autre que vous ne devrait connaître vos mots de passe et votre NIP, pas même les membres de votre famille. Votre banque ne vous demanderait jamais ces renseignements. Ne donnez jamais vos renseignements personnels confidentiels ou vos codes d'accès (comptes et autres) à quiconque, que ce soit en personne, au téléphone ou en ligne.

Personne d'autre que vous ne devrait connaître vos mots de passe et votre NIP, pas même les membres de votre famille. Votre banque ne vous demanderait jamais ces renseignements. Ne donnez jamais vos renseignements personnels confidentiels ou vos codes d'accès (comptes et autres) à quiconque, que ce soit en personne, au téléphone ou en ligne. Consultez régulièrement vos relevés, vos comptes en ligne et vos applications bancaires. - Vous pourrez ainsi détecter d'éventuelles opérations frauduleuses plus rapidement. Les applications de gestion des dépenses peuvent se révéler utiles. C'est notamment le cas de l'appli Dépense TD, qui envoie des avis d'opération d'achat en temps réel, une fonction qui vous permet de repérer rapidement une opération frauduleuse. https://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/electronic-banking/mobile/tdmyspend.jsp

À propos du sondage TD sur la fraude

Le Groupe Banque TD a demandé à Ipsos de réaliser un sondage national en ligne auprès de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Les réponses ont été recueillies du 4 au 7 février 2022. Le sondage comprend une marge d'erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

i Centre antifraude du Canada : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2022/02/frauds-10-fraudes-fra.htm

