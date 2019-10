Les Canadiens et la technologie pour maison intelligente : réticents de prime abord, rapidement dépendants

« Ce sondage nous montre que, même si les Canadiens sont en premier lieu réticents à acheter des produits pour maison intelligente, ils y deviennent accros au fil du temps. » explique Jennifer LaForge, directrice générale de Rakuten.ca. « La majorité des propriétaires actuels de technologie pour maison intelligente se disent prêts à acheter davantage d'appareils cette année, et cela nous permet de penser que leur expérience a été positive. »

Les articles les plus susceptibles d'être achetés sont des assistants intelligents (55 pour cent), des électroménagers intelligents (38 pour cent), des systèmes de contrôle d'éclairage (37 pour cent), et des caméras et systèmes de sécurité (36 pour cent).

Globalement, les Canadiens ont une bonne impression générale au sujet de la technologie pour maison intelligente, avec 61 pour cent des répondants qui affirment avoir une impression positive. Cela dit, les Canadiens sont assez sélectifs lorsqu'ils achètent un produit technologique. D'ailleurs, les jeunes Canadiens accordent de l'importance aux commentaires des autres acheteurs (47 pour cent) avant d'envisager tout achat. Les Canadiens se préoccupent en premier lieu du prix (76 pour cent) et de la qualité (69 pour cent), mais l'aspect utilitaire (61 pour cent) et la sécurité/vie privée (46 pour cent) sont aussi des facteurs importants lorsque vient le temps de magasiner les produits pour maison intelligente.

Lorsqu'il s'agit de produits technologiques, les rabais et la disponibilité en ligne jouent un rôle important pour la majorité des Canadiens (83 pour cent des femmes et 76 pour cent des hommes) qui achète seulement lorsqu'ils sont en soldes. Ils ont plus tendance à magasiner en ligne pour les produits technologiques, avec 68 pour cent des répondants rapportant qu'ils trouvent de meilleurs prix et de meilleures offres sur le Web plutôt qu'en magasin. Le sondage révèle aussi que les répondants trouvent une meilleure sélection en ligne (48 pour cent) et préfèrent magasiner ainsi pour avoir accès aux commentaires (44 pour cent).

« Au fur et à mesure que la technologie pour maison intelligente devient plus usuelle, les Canadiens seront de plus en plus enclins à acheter des produits pour maison intelligente, » affirme Melissa Wagner, directrice des communications pour la marque chez Rakuten.ca. « À mesure que les produits deviennent plus disponibles et peuvent communiquer davantage entre eux, ce sera de plus en plus pratique pour les ménages d'introduire les produits pour maison intelligente dans leur propre maisonnée. »

À propos du sondage Le sondage de Rakuten Canada a été effectué en ligne par Ignite Lab, une firme de sondage torontoise spécialisée en vente au détail, en voyage et en technologie, à la mi-août 2019 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 003 Canadiens. Un échantillon de cette taille est précis à +/- 3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

À propos de Rakuten.ca Rakuten.ca est un chef de file du commerce électronique qui procure un accès gratuit à des aubaines, des récompenses et des remises en argent pour ses plus de 5 millions de membres canadiens, un nombre qui ne cesse de croître. Depuis son lancement en 2012, Rakuten.ca a permis aux Canadiens d'accumuler plus de 70 millions de dollars de remises en argent chez plus de 750 de leurs détaillants renommés favoris. Le siège social de Rakuten.ca est situé à North York en Ontario et l'entreprise est fièrement conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. Pour davantage d'informations, visitez Rakuten.ca.

