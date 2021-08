OTTAWA, ON, le 19 août 2021 /CNW/ - Le soutien du gouvernement au secteur canadien du poulet est un sujet très populaire à l'approche des élections fédérales, selon un récent sondage réalisé par Abacus Data pour les Producteurs de poulet du Canada.

Le secteur canadien du poulet est régi par le système de la gestion de l'offre, ce qui signifie que les producteurs adaptent soigneusement leur production pour répondre à la demande canadienne. La gestion de l'offre permet de garantir aux consommateurs un approvisionnement fiable en poulet frais, de première qualité et élevé avec soin, et 82 % des Canadiens appuient ce système.

Les 5 000 répondants de partout au pays ont également partagé leurs intentions de vote dans le cadre du sondage, et le soutien du gouvernement à la gestion de l'offre et au secteur canadien du poulet est resté fort dans l'ensemble de l'éventail politique.

« Les électeurs ont indiqué qu'il est important pour eux que le gouvernement appuie les producteurs de poulet canadiens », a déclaré Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. « Les Canadiens ont également indiqué qu'ils ne veulent pas que le Canada accorde plus d'accès au marché canadien du poulet lors d'éventuels accords commerciaux ni qu'il accepte que de la viande de poulet à griller faussement étiquetée traverse la frontière. Leurs intentions sont claires. »

Le sondage a révélé que les Canadiens appuient également les producteurs en étant en faveur de politique de soutien gouvernementale au secteur :

82 % des Canadiens veulent que le gouvernement exerce de la pression pour contrer les mauvaises pratiques d'étiquetage des poulets à griller en provenance des États-Unis.

De la viande de poulet est frauduleusement déclarée comme viande de volaille de réforme dans le but de contourner le contrôle des importations, ce qui préoccupe le secteur de la production de poulet et les électeurs. Cette façon de faire prive les producteurs et les transformateurs de poulet du Canada d'emplois et de revenus, et expose les Canadiens à des risques puisque la chaîne de traçabilité est rompue.

79 % de Canadiens veulent que le gouvernement appuie les activités des fermes d'élevage de poulets touchées par la pandémie.

72 % sont d'accord pour dire que le gouvernement ne devrait pas concéder un plus grand accès au marché canadien du poulet dans les futurs accords commerciaux. Le même nombre croit que des programmes de soutien ou des mesures d'atténuation devraient être offerts aux producteurs à la suite de concessions.

Le sondage a également souligné que le soutien du parti aux activités du secteur du poulet donnera plus de force aux votes, et attirera les électeurs de l'opposition ainsi que des électeurs flottants.

Au cours de cette élection, exigez davantage de la part des candidats, et rappelez-leur de penser aux producteurs de poulet canadiens qui travaillent très dur, et aux aliments nutritifs qu'ils produisent selon les normes les plus élevées en matière de soins aux animaux, de salubrité des aliments et de durabilité.

Abacus Data a réalisé un sondage auprès de 5 000 Canadiens adultes entre le 11 et le 28 mars 2021. Un échantillon aléatoire issu d'une série de panels des partenaires de la plateforme Lucid a été invité à y répondre. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire probabiliste comparable de cette taille est de ± 1,35, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction des proportions recensées.

Les Producteurs de poulet du Canada représentent les 2 800 producteurs de poulet d'un océan à l'autre et veillent à ce que le poulet qui arrive dans la cuisine des Canadiens soit sûr, délicieux et élevé selon les normes les plus élevées : les vôtres.

SOURCE Les Producteurs de poulet du Canada

Renseignements: Lisa Bishop-Spencer, directrice de la marque et des communications, [email protected], 613-566-5911

