Du 17 septembre au 1 er octobre 2020, les Canadiens ont eu l'occasion de faire un don à l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir dans le cadre d'une campagne de financement organisée par Empire Company Limited, Sobeys inc. et leurs différentes bannières à travers le pays : Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Lawtons Drugs, Thrifty Foods, Co-op, Needs, Pete's Frootique & Fine Foods, IGA express, Sobeys express, Rachelle Béry et Voisin.

L'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir finance des programmes locaux en santé mentale afin de répondre aux besoins provinciaux dans 13 hôpitaux pour enfants du Canada. Les statistiques révèlent que plus d'un million de jeunes Canadiens sont touchés par la maladie mentale. Le temps est venu de bâtir un réseau de soutien pour les enfants à l'échelle du Canada. Nous devons donner la priorité aux enfants et les aider le plus tôt possible pour leur donner les meilleures chances de s'épanouir. L'organisme Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, la Fondation Sobey et Sobeys inc. se sont associés pour établir un partenariat à long terme novateur. Cette initiative, annoncée le 26 août dernier, vise à combler les besoins pressants d'intervention précoce en santé mentale chez les jeunes.

« Lorsque les Canadiens soutiennent la collecte de fonds et la sensibilisation pour une cause aussi importante que la santé mentale des enfants et des jeunes, cela en dit long, a déclaré Mark Hierlihy, chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. La santé mentale touche les enfants et les familles de partout au Canada. Maintenant plus que jamais, nous devons nous concentrer sur cette question et sur la façon dont les hôpitaux pour enfants du Canada s'assurent que les bons soins sont dispensés au bon endroit et au bon moment. Les membres des équipes d'Empire et de Sobeys inc. ont fait preuve d'un engagement et d'un enthousiasme incroyables lors de la collecte de fonds dans leurs magasins et ont amassé 2 millions de dollars en un temps record. Voilà une preuve de la confiance des Canadiens à l'égard de notre initiative. Au nom des 13 fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, je tiens à vous remercier chaleureusement. »

Pour en savoir plus sur l'initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, visitez famillepourlessoutenir.com.

À propos des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada

Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada est un organisme sans but lucratif fondé en 2017 qui recueille des fonds pour un réseau national de fondations d'hôpital. Il est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la santé des enfants au Canada. Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada reçoit le généreux soutien du réseau Children's Miracle NetworkMD et les contributions d'autres entreprises et donateurs. Nous représentons 13 des hôpitaux pédiatriques où se jouent les batailles les plus difficiles et où les cas les plus critiques sont traités. Votre contribution aide l'hôpital pour enfants de votre région à offrir les meilleurs soins possible aux enfants blessés et malades du Canada.

À propos de la Fondation Sobey

La Fondation Sobey a été créée en 1982 par Frank H. Sobey et ses trois fils, Bill, David et Donald. Les dons de la Fondation sont ancrés dans l'engagement continu de la famille Sobey à améliorer la vie des personnes en investissant dans la santé, l'éducation et la communauté. Même si elle travaille avec des organismes de partout au Canada, la Fondation Sobey soutient principalement ceux qui font une différence dans les provinces de l'Atlantique.

À propos d'Empire

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 27,2 milliards de dollars et à des actifs d'environ 14,8 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 127 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.empireco.ca) ou sur SEDAR (www.sedar.com).

Renseignements: Brady Hambleton, Vice-président, marketing, mobilisation et analytiques, Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, 647 336-2024, [email protected]; Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., 416 779-2319, [email protected]

