Les canadiens appuient la création d'une stratégie nationale des autosoins pour devenir plus autonomes et soutenir le système de santé

MISSISSAUGA, ON, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Selon un nouveau sondage mené par Abacus Data au nom de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC), la grande majorité des Canadiens (93 %) appuient la création d'une stratégie nationale d'autosoins pour pouvoir mieux prendre soin d'eux-mêmes et rendre notre système de santé plus durable dans le contexte de la hausse des coûts, du vieillissement de la population et de la crise de la COVID-19.

Le sondage révèle également que la majorité des Canadiens considèrent comme « inacceptables » les temps d'attente au service des urgences, l'accès aux médecins de famille et la capacité globale du système de santé public, et s'attendent à une augmentation des dépenses dans le domaine de la santé pendant la prochaine décennie.

Selon Michael Graydon, chef de la direction de PASC :

« Pour gagner du temps, économiser de l'argent et assurer la durabilité de notre système de santé public, le Canada doit élaborer de toute urgence une stratégie nationale visant à améliorer l'accès à l'information, aux produits et aux services d'autosoins de façon à permettre aux Canadiens de mieux prendre soin d'eux-mêmes.

« Les autosoins auront une énorme incidence pour soutenir notre système de santé. Si seulement un faible nombre des Canadiens qui consultent un médecin lorsqu'ils ont un rhume, des maux de tête ou des brûlures d'estomac pratiquaient plutôt les autosoins, nous pourrions éliminer 3 millions de visites médicales inutiles chaque année et libérer des ressources pour permettre à 500 000 autres Canadiens d'avoir accès à un médecin de famille. »

D'après l'Organisation mondiale de la Santé, le renforcement des autosoins réduit les coûts et augmente la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins de santé. Au Royaume-Uni, lorsque le service de santé national a reconnu les autosoins comme l'un de ses quatre piliers et que des politiques appropriées ont été mises en place, l'utilisation des services de santé publics a nettement diminué, la santé et la qualité de vie se sont améliorées et la satisfaction des patients s'est accrue.

PASC demande au gouvernement fédéral de mettre en œuvre d'urgence une stratégie nationale d'autosoins et de renforcer le secteur des produits de santé grand public qui fabrique les médicaments en vente libre, les traitements et les produits de santé naturels auxquels les Canadiens font confiance pour traiter des maux bénins, gérer ou prévenir les maladies chroniques, et plus encore.

La majorité bipartisane des Canadiens appuie par exemple des mesures qui pourraient être incluses dans une stratégie nationale d'autosoins :

81 % des Canadiens sont en faveur de rendre les médicaments en vente libre et les produits de santé naturels plus abordables en supprimant la TPS;

75 % des Canadiens sont en faveur d'inclure les médicaments en vente libre parmi les dépenses admissibles au titre du crédit d'impôt pour frais médicaux.

Le 3 février, Abacus Data animera une conversation numérique sur les autosoins. Il y aura notamment une présentation détaillée concernant les connaissances et le soutien du public dans ce domaine, ainsi que les points de vue de différents experts sur les avantages des autosoins pour les personnes et pour la santé publique. L'inscription est gratuite et de plus amples détails sont accessibles ici .

À propos de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole du plus grand employeur manufacturier du Canada. Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la vitalité de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier. Visitez OnEveryShelf.ca pour en savoir plus.

